6 zseniális őszi program, amit mindenképp írj fel a bakancslistádra

Olvasd el!

Michael J. Fox hosszú idő után először szólalt meg gyógyíthatatlan betegségéről, és arról, hogyan szeretne meghalni

Michael J. Fox ismét őszintén beszélt élete legnagyobb harcáról, a Parkinson-kórral való több mint harmincéves küzdelméről, valamint arról, hogyan viszonyul saját halandóságához.