Életmód
6 zseniális őszi program, amit mindenképp írj fel a bakancslistádra
Forrás: Ambrus Marcsi
7 gyógyszer, amit a szavatossági idő után életveszélyes lehet felhasználni
Ezeket inkább sose szedd be, ha már lejárt a szavatossági idő! Az alábbi folyamatok zajlódnak le ugyanis bennük.
Életmód
Teszt: Kipróbáltam a legújabb mentes terméket, és végre bűntudat nélkül nassolhatok
Divat
Őszi rétegezési kisokos: így kombináld a ruháidat a következő időszakban
Szépség
Két hétig csak ezt az arctisztító gélt használtam: a bőröm most hálásabb, mint valaha
Lakberendezés
Az 5 leggyakoribb alvási hiba, ami miatt fáradt vagy napközben
Divat
Back to office: tippek a tökéletes őszi kapszulagardrób összeállításához
Életmód
7 lélekmelegítő könyvújdonság bekuckózós, őszi estékre
6 frizura, ami minden arcformához tökéletesen passzol: ezek a fodrászok tippjei 2025-re
Ha egyetlen dolog van, ami azonnal képes megváltoztatni a kisugárzásodat, akkor az a hajad.
Napi horoszkóp október 15.: a Bikáknak véletlen botlás okozhat fejfájást, a Szüzeknek érdemes kompromisszumot kötniük
A hét közepén sem fogsz unatkozni, a csillagok üzenetéből ugyanis az derül ki, hogy számos izgalom vár, érdemes tehát mindenképp elolvasnod a szerdai horoszkópot is!
A 8 legjobb film Halloween ünnepére, ha jól jönne egy kis borzongás
Ahogy közeledik október vége, egyre többen érzik azt a különös, bizsergető vágyat, hogy elmerüljenek a sötétségben, persze csak biztonságos távolságból, egy pokróc és egy forró tea mögül.
Michael J. Fox hosszú idő után először szólalt meg gyógyíthatatlan betegségéről, és arról, hogyan szeretne meghalni
Michael J. Fox ismét őszintén beszélt élete legnagyobb harcáról, a Parkinson-kórral való több mint harmincéves küzdelméről, valamint arról, hogyan viszonyul saját halandóságához.
A természet ősszel aranyló fénybe borul, a levegő hűvösebb, de valahogy minden kicsit melegebbnek tűnik. Mielőtt a tél szürkesége elérne, érdemes felfedezni az évszak különleges pillanatait: az erdei sétákat, a fényekkel teli estéket, a meleg teát és az apró örömöket, amelyek csak ezekben a hónapokban adódnak meg igazán.
A következő válogatásban mindenkinek kedvezünk programokkal, hiszen olyan nagyszerű ötleteket válogattunk össze a most következő listánkra, amelyről a kultúra, az utazás és a bekuckózás nagy szerelmesei is könnyedén válogathatnak magunknak. Sőt, talán nem is egy szimpatikus programot találnak köztük…
Ezeket a programokat mindenképpen írd fel az őszi bakancslistádra!
Életmód
Életmód
Divat
Divat
Szépség
Lakberendezés
Divat
Életmód
Így lesz egészséges a körmöd a sok gél lakk után: profi tippek manikűrösöktől
A gyakori gél lakkozás után a körmeid könnyen elvékonyodnak, töredeznek és fénytelenek is tudnak lenni. De ne aggódj: profi manikűrösök osztják meg a leghatékonyabb regeneráló tippeket, amelyekkel visszanyerheted a körmeid egészségét és természetes ragyogását.
Nagy múltú divatmárkában vásárolt tulajdonrészt Görög Zita
Új fejezet kezdődik Magyarország egyik legrégebbi és legnagyobb farmer divatmárkájának az életében: Görög Zita, modell és színésznő üzletrészt vásárolt a divatcégben, és ezzel hivatalosan is csatlakozik a Devergo családhoz.
„Reese Witherspoon gonosz!" - Dolgozók elárulták, melyik sztárral volt a legszörnyűbb élményük
Egy Reddit-felhasználó, lissie34 nemrég tette fel a kérdést, hogy„Ki volt a legrosszabb híresség, akivel valaha találkoztál, és miért?”
7 sztár, akinek karrierjét egy másik híresség tette tönkre - Sokszor szándékosan
Az alábbi hírességek közül sokan már sosem tudták visszaépíteni karrierjüket.