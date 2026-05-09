6 vadiúj matcházó hely Budapesten, amit érdemes kipróbálnod a barátnőiddel

Nem mindennapi rekordkísérletre hívja a foci és a csocsó szerelmeseit a Heineken® május 16-án, két héttel az UEFA Bajnokok Ligája budapesti döntője előtt. Az igazi élmény nem csupán maga a játék, hanem hogy olyanok találják magukat egy csapatban, akik pár perccel korábban még nem is ismerték egymást. Néhány passz és egy közös gól után azonban minden megváltozik: idegenekből csapattársak, majd könnyen barátok lesznek. A cél, hogy az ország legnagyobb, 7,2 méteres csocsóasztalánál a lehető legtöbben játszanak együtt és váljanak ezzel a „Csocsó Bajnokaivá”. A Budapest belvárosában, az Erzsébet téri óriáskerék előtt zajló egész napos program részeként a Heineken a Bajnokok Ligája-trófeát is elhozza, így a csocsórekordban résztvevők és szurkolóik akár fotózkodhatnak is a legendás serleggel, sőt a legszerencsésebbek jegyet is nyerhetnek a BL-döntőre a Puskás Arénába.