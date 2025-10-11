Divat
6 új Netflixes sorozat, ami annyira izgalmas, hogy azonnal beszippant
79 évesen elhunyt Diane Keaton, Hollywood legendás színésznője
A mai napon megerősítették: elhunyt a csodás színésznő, Diane Keaton.
Két hétig csak ezt az arctisztító gélt használtam: a bőröm most hálásabb, mint valaha
Őszi rétegezési kisokos: így kombináld a ruháidat a következő időszakban
Back to office: tippek a tökéletes őszi kapszulagardrób összeállításához
Megnyílt a Huawei hivatalos webshopja Magyarországon – az újonnan bemutatott a GT 6 széria
Ördög Nóra őszintén vallott a meddőség megéléséről
7 lélekmelegítő könyvújdonság bekuckózós, őszi estékre
6 új Netflixes sorozat, ami annyira izgalmas, hogy azonnal beszippant
Addiktív, új sorozatok amelyek garantáltan magukkal rántanak a képernyőn túlra. Ráadásul mind elérhető a Netflix kínálatában.
7 ruhadarab, ami öregít téged - 10 évvel idősebbnek fogsz tűnni, ha ezeket hordod
Ezeket a ruhadarabokat, ha teheted kerüld el, mert bizony akár 10 évet is dobhatnak a külsődre.
Napi horoszkóp október 11.: az Oroszlánokat kellemes meglepetés éri, a Mérlegek céltudatosak
A hétvége első napja is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a szombati horoszkópot!
Egyre több a baj: ezek utalnak arra, hogy Meghan és Harry a válás felé sodródnak
Több jel is utal arra, hogy valami nagyon nem stimmel a páros között.
Megvan az a pillanat, amikor fáradtan bedőlsz a kanapéra egy gyors vacsorával, csak úgy „valamit nézni”, és hirtelen azon kapod magad, hogy hajnali háromkor még mindig ott ülsz, mert egyszerűen nem tudsz leállni? Nem csodáljuk, hiszen 2025 nem szűkölködik olyan sorozatokban, amelyek ténylegesen izgalmasak és teljesen magukkal is rántanak.
Az idei Netflix-felhozatal mintha kifejezetten a izgalomra lenne hangolva. Vannak köztük hideg, lassan feszülő pszichothrillerek, vérpezsdítő misztikus drámák, és természetesen érzelmileg erős történetek. Néha a feszültség annyira kézzelfogható, hogy szinte te is a szereplők helyébe kerülsz. Ha azt hitted, már mindent láttál, ezek az új sorozatok megmutatják, hogy a Netflix még mindig tud meglepetést okozni.
Katt a galira a sorozatokért!
Ez a 3 anyag fogja uralni az őszi divatot: Így hordd őket
Az 5 leggyakoribb alvási hiba, ami miatt fáradt vagy napközben
6 trükk, amivel pillanatok alatt felfrissítheted a sminkedet: ezeket mindenképpen vesd be nap végén!
Egy rohanós munkanap, hosszú meetingek, ügyintézés vagy egy sűrű nap után szinte minden nő megtapasztalja: a reggel tökéletesen felvitt smink estére, de sokszor már délutánra is messze nem ugyanolyan szép, mint a reggeli órákban. A bőr kifényesedik, a szem alatti rész fáradtnak tűnhet, a rúzs lekopik: ilyenkor jön a kérdés: hogyan lehet mindezt gyorsan helyrehozni, hogy esetleges délutáni programra is ragyogóan, frissen tudjunk megjelenni? Nos, eláruljuk, vannak erre kiváló praktikák, amelyek segítségével percek alatt ragyogóvá varázsolhatod a sminkedet. Mutatjuk is, milyen praktikákat érdemes bevetned egy hosszú nap végén.
6 bőrápolási hiba, amit te is elkövetsz ősszel - így javíthatod ki őket
Pár rosszul berögzült szokás, sokat ronthat a bőröd állapotán. Te elköveted őket?
A házi hajmaszk, amitől a fodrász szerint is selymesebb lesz a hajad
Nem kell hozzá más, csak pár alapanyag a konyhából és egy kis türelem. Rendszeres használatával különösen finom tapintatú lesz a hajad.
