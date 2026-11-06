Életmód
6 trükk, amit el kell lesned azoktól, akik bármit képesek manifesztálni az életükbe
Forrás: Poike/Getty Images
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Így manifesztálj tudatosabban: 6 apróság, amire érdemes odafigyelned!
1. Pontosítsd, mit szeretnél!
A tudatos manifesztálás egyik alapja a konkrét szándék: fogalmazd meg, mire vágysz, és hogyan szeretnél jelen lenni egy helyzetben. Próbáld ki például egy megbeszélés előtt: a „remélem, jól sikerül” helyett legyen az a célod, hogy felvesd a régóta dédelgetett ötletedet. Írd le egy mondatban, mit szeretnél hozzátenni a beszélgetéshez. Így már a napod egy egészen apró részének is adhatsz irányt.
2. Gondolkodj úgy magadról, mint aki képes elérni a célját!
A pozitívabb hozzáállás része, hogy helyet adsz annak az énednek, akivé válni szeretnél. Ha például magabiztosabban szeretnél fellépni a munkádban, képzeld el, hogyan reagálna ez az éned egy új lehetőségre. Jelentkezne a feladatra? Elküldené a bemutatkozó levelet? Válassz ki egy ilyen apró lépést, és próbáld ki már ezen a héten.
3. Adj képet a vágyaidnak!
A vision board, vagyis a vágytábla képekkel, szavakkal és hangulatokkal jeleníti meg azt, amit szeretnél megvalósítani. Egy költözéshez készített kollázson például szerepelhet egy olvasósarok, egy nyüzsgő környék vagy egy baráti vacsora hangulata. Minden kép mellé írj egy rövid választ: pontosan mi vonz benne? Lehet, hogy a gyönyörű nappali mögött valójában a saját tér iránti vágyad húzódik meg.
4. Hagyd nyitva a lehetőséget egy jobb folytatásnak!
Egy korábbi csalódásból könnyű minden következő helyzetre következtetni, pedig az új történetnek lehet más kimenetele. Ha egy visszautasítás után már előre temetnéd a következő jelentkezésedet, állj meg egy pillanatra. Készíts két rövid listát: mit tudsz biztosan, és mit feltételezel? Az, hogy egyszer nem téged választottak, az elsőre tartozik; az, hogy legközelebb sem fognak, a másodikra.
5. Figyelj arra, hogyan beszélsz magaddal!
A tudatos szóhasználat a manifesztálásban is hangsúlyos: érdemes megfigyelned, milyen mondatokat ismételgetsz magadról. A „képtelen vagyok rendet tartani” helyett próbáld ki például azt, hogy „ma rendbe teszem az íróasztalomat”. A „sosem merek kezdeményezni” helyére kerülhet az, hogy „ma én írok rá”. Keress olyan megfogalmazást, amihez egy vállalható következő lépést is tudsz kapcsolni.
6. Engedd el, amit nem tudsz irányítani!
A manifesztáláshoz az elengedés is hozzátartozik: tedd meg a saját részedet, majd adj teret annak, amire nincs ráhatásod. Ha elküldtél egy pályázatot, jelölj ki egy időpontot, amikor legközelebb ránézel a leveleidre. Addig szervezz programot, foglalkozz egy másik feladattal, vagy menj el sétálni. A várakozás közben is maradhat hely az életedben másnak.
Az anyagi helyzeteden szeretnél változtatni manifesztálással? Adunk hozzá pár extra tippet!
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