6 sorozat az HBO Maxon, amiről nem is gondoltuk volna, hogy ilyen jó
A születési dátumodból kiderül, mit próbál üzenni neked az előző életed
A születésed napja árulkodik arról, milyen tanulságot hoztál magaddal előző életedből – és mit kell most megértened.
A titok, amitől a bőröd és a hajad hálás lesz a reggeli kávédért
Hallgasd az irodalmat – új korszak az e-hangoskönyvekkel!
A luxus új dimenziója az Optic World Exclusive Luxus Cornerben
Kifejező és ragyogó – az új NINE WEST kollekció már a CCC-nél!
A TikTok már odáig van érte: így lesz teljesen egyedi az ékszered
Izgalmas programokkal várunk az őszi JOY-napokon, az Allee-ban!
Napi horoszkóp november 6.: a Kosoknak nagy bátorságra van szükségük, az Oroszlánoknak érdemes nyitniuk mások felé
A hét második felében sem fogsz unatkozni, a csillagok üzenetéből ugyanis az derül ki, hogy számos izgalom vár majd, érdemes tehát mindenképp elolvasnod a csütörtöki horoszkópot is!
Napi horoszkóp november 5.: a Rákok változásra vágynak, a Vízöntőknek érdemes észnél lenniük
A hét közepe is izgalmasnak ígérkezik, a csillagok ugyanis minden csillagjegy számára tartogatnak valamit, azt azonban, hogy pontosan mi vár rád, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a szerdai horoszkópot!
Az ok, amiért David Harbour lehet a következő "eltörölt" sztár
A Stranger Things sztárja év elején jelentette be válását, ám ami most kiderült exfelesége által, eléggé betett karrierjének. Talán végleg?
7 netflixes sorozat, ami annyira jó, hogy akár 1 nap alatt ledarálod
Vannak napok, amikor semmihez sincs kedved csak bekuckózni, lekapcsolni a külvilágot, és hagyni, hogy egy sorozat magával ragadjon.
Biztos neked is ismerős az a szitu, amikor órák óta pörgeted a különböző streaming szolgáltatások kínálatát, és sehol sem találsz olyat, amit kedved lenne megnézni. Úgyhogy másfél óra böngészés után fogod magad, kikapcsolod a tévét és lefekszel aludni... Hogy ezt elkerülhesd a jövőben, mi tüzetesen átnéztük helyetted az HBO MAX kínálatát, és meg kell mondanunk, bőven akad jó pár olyan sorozat, amibe tényleg érdemes belekezdeni. Ezek olyan szériák, melyek pár perc alatt berántanak, lekötnek, és garantáltan darálni akarod majd az epizódokat.
Ha érdekelnek a lebilincselő és hátborzongató krimik és thrillerek az HBO Max kínálatából, akkor katt a galériára!
4 dolog Katalin hercegnéék otthonában, amitől mindig leesik a vendégek álla
Katalin hercegné otthonából érdemes ellesni pár stílustrükköt! Nem sokszor engedi be a kamerákat, de amikor igen, akkor mindenkinek feltűnik ez a pár részlet.
Orvosok vallottak: 8 rejtett betegség, amit túl sokáig vesznek félvállról az emberek, ezért általában tragédia a vége
Vannak tünetek, amelyeknél még ma is sokan azt mondják, hogy majd elmúlik.
A szín, amit a legtöbbször viselsz elárulja, mikor talál rád életed szerelme
A színek, amelyeket nap mint nap viselünk, többet mondanak rólunk, mint gondolnánk.
Gonosztevők, akiket igazából szuper jó fej színész játszott
Színészek, hát ez a dolguk: ha kell, egy goromba sztár is lehet jófiú, de a világ legkedvesebb embere is főgonosznak szegődhet.
