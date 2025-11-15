Horoszkóp
6 sorozat, ami annyira felháborító és bántó volt, hogy nem kerülhetett képernyőre

#Sorozat
#széria
#felháborító
#bántó
#tiltó
#betiltott sorozatok
Kamilla
Életmód, Film
Utoljára frissült: 2025. november 14. 08:28

Forrás: imdb

film, sorozat
A tévésorozatok rengeteg ok miatt hullhatnak el még azelőtt, hogy elindulnának...
Például pénzügyi problémák, rossz időzítés, gyenge pilot, és néha azért, mert a világ egyszerűen azt kérdezi, hogy ezt mégis ki gondolta jó ötletnek? Egyes sorozatok ugyanis annyira kiverték a biztosítékot a témájuk, a szereplőgárda vagy éppen a feldolgozás koncepciója miatt, hogy azt még a debütálása előtt megállították. A következő válogatásban így azok a sorozatok kaptak helyet, amelyek ebbe a bizonyos kategóriába tartoznak, méghozzá amiatt, mert félrementek, bántóak vagy érzéketlenek voltak, és végül egyetlen epizód sem került adásba. A kérdés persze örökre nyitva marad, hogy a közönség ezzel valóban egyetértett volna-e vagy csak részben...

Lássuk!

Galéria / 6 kép

6 sorozat, ami annyira felháborító és bántó volt, hogy nem kerülhetett képernyőre

Megnézem a galériát
Bezár
Bezár, vissza a cikkhez
Kép betöltése
A galéria folytatódik, lapozz tovább →
Galéria

