Például pénzügyi problémák, rossz időzítés, gyenge pilot, és néha azért, mert a világ egyszerűen azt kérdezi, hogy ezt mégis ki gondolta jó ötletnek? Egyes sorozatok ugyanis annyira kiverték a biztosítékot a témájuk, a szereplőgárda vagy éppen a feldolgozás koncepciója miatt, hogy azt még a debütálása előtt megállították. A következő válogatásban így azok a sorozatok kaptak helyet, amelyek ebbe a bizonyos kategóriába tartoznak, méghozzá amiatt, mert félrementek, bántóak vagy érzéketlenek voltak, és végül egyetlen epizód sem került adásba. A kérdés persze örökre nyitva marad, hogy a közönség ezzel valóban egyetértett volna-e vagy csak részben...

Lássuk!

Galéria / 6 kép 6 sorozat, ami annyira felháborító és bántó volt, hogy nem kerülhetett képernyőre Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria