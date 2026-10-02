6 reggeli szokás, amitől kevésbé leszel fáradt, amikor rövidülnek a nappalok

A napok rövidülésével könnyen tapasztalhatjuk, hogy sokkal fáradtabbak vagyunk, mint a többi nap. Szóval nem csoda, ha ősszel és télen sokan érzik úgy, hogy sokkal nehezebben indul a napjuk, többet ásítoznak, és legszívesebben délig ki sem bújnának a takaró alól. A fény az egyik legerősebb külső jelzés, amely alapján a szervezetünk szabályozza a belső óráját. Amikor rövidülnek a nappalok, és reggel kevesebb természetes fény ér bennünket, az alvás-ébrenlét ritmusa is könnyebben eltolódhat. Bizonyos embereknél az őszi-téli időszak ráadásul szezonális hangulati változásokkal és fokozott fáradtsággal is együtt járhat.

1. Engedd be a fényt, amilyen gyorsan csak lehet

Ősszel különösen csábító úgy készülődni, hogy csak egy kis hangulatlámpát kapcsolsz fel, de reggel pont nem ez az az időszak, amikor félhomályra van szükséged. Húzd el a függönyt, emeld fel a redőnyt, és ha már világos van, próbálj minél előbb természetes fényhez jutni. A fény ugyanis fontos jelzés a szervezet belső órájának: segít meghatározni, mikor kell ébernek lennünk, és mikor következik az alvás időszaka. Érdemes napközben időt tölteni a szabadban, különösen azokban a hónapokban, amikor jóval kevesebb természetes fényhez jutunk. Ha pedig azt érzed, hogy minden ősszel komolyan romlik a hangulatod és az energiaszinted, az már több lehet egyszerű „téli lustaságnál”. A szezonális affektív zavarnál például a reggeli fényterápia is alkalmazott kezelési lehetőség, ezt azonban érdemes szakemberrel egyeztetni.

2. Próbálj nagyjából ugyanakkor felkelni minden nap

Tudjuk, szombat reggel nincs annál jobb érzés, mint amikor az ember délelőtt 11-kor fordul át a másik oldalára. A szervezeted belső órája viszont sokkal jobban szereti a kiszámíthatóságot. Az egyik legegyszerűbb módja annak, hogy stabilabb legyen az alvás-ébrenlét ritmusod, ha hétköznap és hétvégén sem változtatod meg drasztikusan a lefekvés és a felkelés időpontját. Ez ősszel különösen hasznos lehet, amikor a külső fény már kevésbé egyértelműen jelzi a testednek, hogy elkezdődött a nap.

3. Igyál egy pohár vizet

Nem kell citromos víz vagy almaecet, a sima víz tökéletesen megfelel. Az enyhe kiszáradás is hozzájárulhat ahhoz, hogy fáradtabbnak érezd magad, ezért különösen akkor érdemes figyelned a folyadékbevitelre, ha reggel rendszeresen kótyagos vagy.

4. Ne egy édes kávé legyen az egész reggelid

Ha reggel nem vagy éhes, természetesen nem kell erőltetned egy háromfogásos brunchot. Ha viszont rendszeresen úgy indulsz el otthonról, hogy a reggelid egy cukros kávé és maximum két falat péksüti, könnyen lehet, hogy néhány órával később jön az energiaszinted mélyrepülése. A kiegyensúlyozottabb reggeli segíthet stabilabb energiát biztosítani a délelőtt során, míg a főként finomított szénhidrátból és hozzáadott cukorból álló választások után könnyebben jelentkezhet újra éhség és energiazuhanás. Nem kell túlgondolni: natúr joghurt gyümölccsel és olajos magvakkal, tojás teljes kiőrlésű pirítóssal vagy egy zabkása is jóval tartalmasabb választás lehet. A lényeg inkább az, hogy legyen benne valamilyen fehérje, rost és tartósabb energiát adó szénhidrát.

5. Mozogj pár percet

Amikor fáradt vagy, valószínűleg a világon az utolsó dolog, amihez kedved van, az a mozgás. Pedig nem kell rögtön reggel hatkor egyórás HIIT-edzést lenyomnod. Már egy körülbelül 15 perces séta is adhat egy kis energialöketet, a rendszeres mozgás pedig hosszabb távon szintén hozzájárulhat ahhoz, hogy kevésbé érezd magad fáradtnak. Ősszel pedig a reggeli séta dupla előnyt jelenthet: nemcsak átmozgatod magad, hanem természetes fényhez is jutsz. Ha van rá lehetőséged, menj gyalog a buszmegállóig, kerülj egy kisebb kört a kutyával, vagy csak sétálj tíz percet a környéken, mielőtt leülsz dolgozni.

6. Ne próbáld egész nap kávéval kompenzálni a fáradtságot

A reggeli kávédat természetesen senki nem akarja elvenni tőled. Sőt, a koffein valóban fokozhatja az éberséget. A probléma inkább akkor kezdődik, amikor egy rossz éjszaka után reggeltől estig újratöltöd a bögrédet, hogy valahogy működőképes maradj. A koffein hatása órákon keresztül fennmaradhat, ezért a délutáni és esti kávé már az aznapi alvásodat is megzavarhatja. Így könnyen kialakulhat az ördögi kör: este nehezebben alszol el, másnap fáradtabb vagy, ezért még több koffeint iszol.

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