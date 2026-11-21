Beviheted a jegeskávédat az állásinterjúra? Ránézhetsz a telefonodra? És tényleg baj, ha egyetlen kérdésed sincs a beszélgetés végén? Az állásinterjúk tele vannak furcsa, sokszor kimondatlan szabályokkal. Legyél önmagad, de azért ne túlságosan. Mutasd meg a személyiséged, de maradj professzionális. Kérdezz, de ne kérdezz olyat, amire két perc alatt megtalálhattad volna a választ a Google-ben. Nem csoda, ha különösen az első néhány állásinterjú előtt nehéz eldönteni, pontosan mit is várnak tőled.

A TikTokon nemrég még azon is komoly vita alakult ki, hogy vajon red flagnek számít-e jegeskávéval érkezni egy állásinterjúra. Szakértők szerint igen: azt a benyomást keltheti, mintha az interjú csak egy lenne az aznapi elintéznivalóid közül. Mások szerint viszont 2026-ban egy pohár kávé miatt megítélni egy jelöltet legalább akkora red flag a munkáltató részéről. Bárhogy is gondolod, a vita egy érdekes kérdést felvetett: melyek azok a viselkedések, amelyek egy HR-es szemében tényleg rossz benyomást kelthetnek?

A Her Campus szakértői szerint a jegeskávénál jóval fontosabb dolgokra érdemes figyelned, íme:

1. Úgy érkezel, hogy alig tudsz valamit a cégről

Talán evidensnek hangzik, mégis az egyik legnagyobb hiba. Nem kell kívülről tudnod a vállalat alapításának történetét, de ha megkérdezik, miért szeretnél náluk dolgozni, a „szimpatikusnak tűnt az álláshirdetés” valószínűleg kevés lesz. Ella Hutching karriercoach szerint sokkal komolyabb red flag, ha egy jelölt nem nézett utána annak, mivel foglalkozik a szervezet, nem érti pontosan a megpályázott pozíciót, vagy nem tud konkrét példákat mondani arra, miért lenne alkalmas rá.

Ezt csináld helyette: interjú előtt nézd át a cég weboldalát, közösségi felületeit, a pozíció leírását, és készülj legalább 2-3 konkrét példával a korábbi tapasztalataidból, amelyek bizonyítják, hogy rendelkezel a keresett készségekkel.

2. Semmi nincs, ami miatt emlékeznének rád

Egy álláshirdetésre akár több tucat vagy több száz jelentkező is érkezhet, és egy nap alatt egymás után több hasonló önéletrajzzal rendelkező ember ülhet ugyanabban a székben. Ezért önmagában az, hogy minden kérdésre „jó választ” adsz, nem feltétlenül elég. Curtis Serna karrierszakértő azt tanácsolja, már az interjú előtt gondold végig, te hogyan töltenéd be a szerepet, és milyen ötleteket, szemléletet vagy tapasztalatot tudnál hozzáadni. Ez persze nem azt jelenti, hogy ingyen készíts el egy komplett projektet a cégnek. Sokkal inkább azt, hogy legyen egyértelmű: nem csak munkát szeretnél, hanem el is gondolkodtál azon, mit kezdenél ezzel a konkrét pozícióval.

Ezt csináld helyette: készülj egy-két konkrét gondolattal arra, mit vinnél magaddal a munkakörbe. Egy jó ötlet sokkal emlékezetesebb lehet, mint tíz általános mondat arról, hogy „csapatjátékos és maximalista” vagy.

3. Kibeszéled az előző főnöködet

Lehet, hogy tényleg borzalmas volt. Lehet, hogy toxikus volt a munkahelyed, igazságtalanul bántak veled, és pontosan ezért keresel új állást. Egy interjú azonban nem feltétlenül a legjobb hely arra, hogy részletesen elmeséld, mennyire utáltad a korábbi főnöködet. Sam DeMase karrierszakértő szerint a korábbi munkáltatók, vezetők vagy kollégák szidása könnyen professzionálatlannak hathat. Ráadásul a másik oldalon ülő ember csak a történet egyik felét hallja. Ha tíz percig azt magyarázod, hogy mindenki más volt a probléma, felmerülhet benne: vajon néhány év múlva róluk is így beszélnél?

Ezt csináld helyette: mondd el tárgyilagosan, mi hiányzott. Például: „Olyan pozíciót keresek, ahol több fejlődési lehetőségem van” sokkal jobb, mint az, hogy „a főnököm soha nem engedett semmit csinálni.”

4. Egyetlen kérdést sem teszel fel

„Van esetleg kérdésed?” Ha erre automatikusan azt válaszolod, hogy nincs, érdemes változtatnod rajta. Oliver Sidwell karrierszakértő szerint a kérdések teljes hiánya azt az érzést keltheti, hogy a jelentkezőt nem érdekli különösebben sem a pozíció, sem a vállalat. Pedig ez a rész nem csak arról szól, hogy jó benyomást kelts. Te is interjúztatod a céget. Neked is ki kell derítened, valóban szeretnél-e heti 40 órát ott tölteni.

Ezt csináld helyette: legyen előre legalább három kérdésed. Például: „Hogyan néz ki egy átlagos nap ebben a pozícióban?”, „Mi alapján mondanák hat hónap múlva, hogy valaki sikeres ebben a szerepben?” vagy „Miért szeretnek önök ennél a cégnél dolgozni?”

5. Folyamatosan a telefonodat nézed

Egy üzenet. Egy értesítés. Csak megnézed, mennyi az idő. Neked talán semmiségnek tűnik, az interjúztatónak viszont azt kommunikálhatja, hogy nem rá figyelsz. Sidwell szerint a telefon nézegetése könnyen érdektelenségnek hathat, ahogy a túlzottan laza beszédmód vagy a káromkodás is rossz benyomást kelthet. Ez nem azt jelenti, hogy egy állásinterjún teljesen más személyiséget kell magadra öltened. De van különbség aközött, hogy önmagadat adod, és aközött, hogy úgy beszélgetsz a recruiterrel, mintha a legjobb barátoddal ülnél egy bárban.

Ezt csináld helyette: tedd el a telefonodat a táskádba, és kapcsold néma üzemmódba. Ha valamilyen rendkívüli okból elérhetőnek kell maradnod, azt az interjú elején nyugodtan jelezheted.

6. Az online interjút nem veszed „igazi” interjúnak

Attól, hogy otthon ülsz, még állásinterjún vagy. A videóhívásban zajló interjúk egyik csapdája, hogy könnyebb túlságosan lazán kezelni őket. Rossz kameraállás, zajos háttér, szakadozó internet, öt perccel a kezdés előtt bekapcsolt laptop – ezek mind olyan problémák, amelyeket jobb előre kiszűrni. Everlyn Omondi álláskeresési szakértő azt tanácsolja, az online interjút ugyanolyan komolyan kezeld, mint a személyes találkozót: lépj be időben, ellenőrizd a kamerát és a mikrofont, legyen stabil az internetkapcsolatod, és válassz olyan környezetet, ahol nem zavarnak meg.

Ezt csináld helyette: tíz perccel korábban ellenőrizd a technikát, tedd szemmagasságba a kamerát, és nézd meg azt is, mi látszik mögötted. A virtuális háttér sem ment meg attól, ha közben valaki háromszor besétál a képbe.

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