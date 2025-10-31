Horoszkóp
Lélek
Divat
Szépség | Beauty Club
Sztárok
Green StilettoPromóciókVentilátor
  1. Főoldal
  2. Életmód

6 kutyás sport, amivel könnyedén lemozgathatod a négylábú kedvencedet

#Galéria
#kutyás sport
#canicross
#dog dancing
#kutya lemozgatása
#agilty
#szánhúzás
#flyball
#bikejöring
Frey-Kovács Brigitta
Mutasd a cikkeit
Életmód
Utoljára frissült: 2025. október 31. 09:48

Forrás: Olga_Ovcharenko / Envato

Hosszú szőrű kutya elkap egy frizbit egy agilty pályán.
A nap cikke

A születési dátumodból kiderül, melyik országban éltél előző életedben

A születési napod többet árul el, mint hinnéd: mutatjuk, melyik országban élhettél előző életedben a numerológia szerint.

Divat

A TikTok már odáig van érte: így lesz teljesen egyedi az ékszered

Emma Watson hisz abban, hogy nincs szükségünk partnerre ahhoz, ha különleges kiegészítőt szeretnénk hordani. Sőt, kifeje...

Promóciók

Kifejező és ragyogó – az új NINE WEST kollekció már a CCC-nél!

Az őszi trendek sokszínűsége igazán meglepő, és a CCC-ben elérhető NINE WEST kollekció, ennek remek példája. A márka éve...

Promóciók

Gyors út a szebb bőrért: Horváth Éva kedvenc krémje, amelyet a szakértők is ajánlanak

Minden nő sima, ragyogó és fiatalos bőrt szeretne. Az öregedéssel azonban a bőr természetes hialuronsav-tartalma csökken...

Promóciók

Hallgasd az irodalmat – új korszak az e-hangoskönyvekkel!

Ki mondta, hogy az olvasás csak a kanapén ülve, könyvvel a kézben történhet? Az e-hangoskönyvek bebizonyítják, hogy az i...

Szépség

Összeszedtük az ősz legjobb sminktermékeit: a szakértők szerint kihagyhatatlanok

Ősz a megújulás időszaka, ilyenkor érdemes a sminkeket is átszelektálni és beszerezni a legfrissebb darabokat!

Életmód

Elképesztően jó hatással lehet a mentális egészségedre egy hétköznapi program a barátaiddal: és még olcsó is

Emlékszel, milyen izgalmas volt a takaró alá bújva, elemlámpát szorongatva megosztani egymással a titkaitokat a BFF-jeid...

Életmód

Nem csak port szív, hanem stresszt is: így szabadítottam fel rengeteg időt takarítás közben

Őszintén? Én sosem voltam az a típus, aki élvezi a takarítást.

Életmód

Egy fiatal nő vallomása: „A rák tett engem a saját életem főszereplőjévé”

Azt gondolnánk, hogy a mellrák nem érinti a fiatal nőket, és csak 40 felett kell kiemelten foglalkozni ezzel. A valóság ...
Olvasd el!

A legújabb magyar kutyafajta, amit csak tavaly jegyeztek be - És milyen csodaszép

Vele együtt most már 10 magyar kutyafajtát tartanak számon hivatalosan is!

Olvasd el!

4 csillagjegy, aki mindenkin átgázol a siker érdekében

Vannak, akik számára a siker nem csupán cél, hanem életforma.

Olvasd el!

A 10 legjobb horrorsorozat Halloweenre, amit még biztosan nem láttál

Unod már a jól ismert sztorikat? Összegyűjtöttük a 10 legjobb horrorsorozatot, amit valószínűleg még nem láttál – friss, vérfagyasztó és garantáltan binge-elhető Halloweenre.

Olvasd el!

4 csillagjegy, aki boszorkányos energiával született

Vannak csillagjegyek, akikben ott él a boszorkányos energia – titokzatosak, érzékenyek és mágikus kisugárzásuk szinte tapintható. Fedezd fel, mely zodiákusok hordozzák magukban a varázslat erejét.

Olvasd el!

3 manikűr, amit a pasik ki nem állhatnak egy nőn - és 3, amit imádnak

Talán észre sem veszed, de a körmeid is üzennek – a férfiak ugyanis nem csak azt érzékelik, mit viselsz, hanem azt is, hogyan viseljük. Vannak manikűrök, amiket szinte univerzálisan elutasítanak, és olyanok is, amiket igazán imádnak.

Facebook
Twitter
Pinterest
Nagy mozgásigényű a kutyád, a napi kétszeri séta és egy kis játék nem elég számára, hogy levezesse energiáját? Esetleg kicsit gömbölyödött, és fogynia kéne az egészsége érdekében? Keressetek egy közös aktív hobbit, ami mindkettőtöknek remek szórakozás és testmozgás lehet!

A kutyák – legyen szó akár aranyos, öleb méretű vagy hatalmas testű, kanapén heverésző „lakótársakról“ – alapvetően mozgásra teremtett lények. Őseik vadásztak, nagy területeken portyáztak, futottak, ugrottak, szaglásztak – az aktivitás a génjeikben van. A modern, városi életmód azonban gyakran nem biztosít elegendő teret és időt számukra, hogy természetes mozgásigényüket kielégítsék. Pedig a fizikai aktivitás nem csupán a felesleges energiák levezetését szolgálja, hanem a kutyák mentális egészségének is alapfeltétele. A rendszeres mozgás segít megelőzni az elhízást, erősíti az izmokat és ízületeket, javítja a vérkeringést, csökkenti a stresszt, és megelőzheti bizonyos viselkedési problémák kialakulását, mint amilyen a rombolás, a túlzott ugatás vagy a szorongás. Nem véletlenül tartja a mondás, hogy a fáradt kutya jó kutya: ha a négylábú kellően kimozogta magát, kiegyensúlyozottabb, nyugodtabb és együttműködőbb lesz.

Persze nem minden fajtának van ugyanakkora mozgásigénye. A munkakutyák, vadászkutyák és pásztorkutyák – mint például a border collie, a vizsla, a labrador, a husky vagy a német juhász – kifejezetten sok aktivitást igényelnek. Ők azok, akiknek a napi kétszeri rövid séta kevés, mert nemcsak fizikailag, hanem szellemileg is le kell őket fárasztani. Ugyanakkor a kisebb vagy kevésbé aktív fajták, mint a mopsz, a csivava vagy a shih-tzu is élvezhetik a közös mozgást – csak a tempót és a sport típusát kell hozzájuk igazítani.

Egy kellően lemozgatott kutya sokkal boldogabb és egészségesebb, mint az, amelyik sokat unatkozik.
forrás: Jsttanrak / Envato
Egy kellően lemozgatott kutya sokkal boldogabb és egészségesebb, mint az, amelyik sokat unatkozik.

A kutyával közös sport előnyei

Fontos tudni, hogy attól még, hogy egy kutyának lenne helye mozogni (mert például udvaron vagy, vagy nagy a lakás bent), nem fog magától futkározni. A gazdik felelőssége gondoskodni arról, hogy rávegye négylábú társát a mozgásra, de igazából nincs is nehéz feladata, hiszen a legtöbb eb imád sportolni. A labdázás, apportírozás kedvelt tevékenység, de nekünk, kétlábúaknak egy idő után kicsit unalmas lehet a kertben vagy a parkba dobálni a labdát. Érdemes lehet kipróbálni valamilyen közös mozgásfajtát.

A közös sportolásnak a gazdi számára is számtalan előnye van. Egy kiadós futás, túra vagy edzés a kutyával nemcsak az állatot teszi boldogabbá, hanem a kétlábúakat is fittebbé és kiegyensúlyozottabbá. A rendszeres mozgás javítja a keringést, növeli az állóképességet, csökkenti a stresszt és endorfint szabadít fel – ráadásul mindezt nem egyedül, hanem a legjobb négylábú barát társaságában. A kutyás sportokban az is különösen szép, hogy erősítik a kutya-gazdi kapcsolatot: az együtt végzett feladatok, az egymásra hangolódás, a közös sikerélmények mélyítik a bizalmat és az összetartozás érzését.

Az alábbi galériában összegyűjtöttük a legnépszerűbb kutyás sportokat, amelyeket szerencsére hazánkban is egyre többen űznek:

Galéria / 6 kép

6 kutyás sport, amivel könnyedén lemozgathatod a négylábú kedvencedet

Megnézem a galériát
Bezár
Bezár, vissza a cikkhez
Kép betöltése
A galéria folytatódik, lapozz tovább →
Hirdetés
Galéria

Az ÉVA Magazin írása.

Hogy tetszett a cikk?

Egynek jó.
Nice job!
Imádom!

Videók

Divat

A TikTok már odáig van érte: így lesz teljesen egyedi az ékszered

Emma Watson hisz abban, hogy nincs szükségünk partnerre ahhoz, ha különleges kiegészítőt szeretnénk hordani. Sőt, kifeje...

Promóciók

Kifejező és ragyogó – az új NINE WEST kollekció már a CCC-nél!

Az őszi trendek sokszínűsége igazán meglepő, és a CCC-ben elérhető NINE WEST kollekció, ennek remek példája. A márka éve...

Promóciók

Gyors út a szebb bőrért: Horváth Éva kedvenc krémje, amelyet a szakértők is ajánlanak

Minden nő sima, ragyogó és fiatalos bőrt szeretne. Az öregedéssel azonban a bőr természetes hialuronsav-tartalma csökken...

Promóciók

Hallgasd az irodalmat – új korszak az e-hangoskönyvekkel!

Ki mondta, hogy az olvasás csak a kanapén ülve, könyvvel a kézben történhet? Az e-hangoskönyvek bebizonyítják, hogy az i...

Szépség

Összeszedtük az ősz legjobb sminktermékeit: a szakértők szerint kihagyhatatlanok

Ősz a megújulás időszaka, ilyenkor érdemes a sminkeket is átszelektálni és beszerezni a legfrissebb darabokat!

Életmód

Elképesztően jó hatással lehet a mentális egészségedre egy hétköznapi program a barátaiddal: és még olcsó is

Emlékszel, milyen izgalmas volt a takaró alá bújva, elemlámpát szorongatva megosztani egymással a titkaitokat a BFF-jeid...

Életmód

Nem csak port szív, hanem stresszt is: így szabadítottam fel rengeteg időt takarítás közben

Őszintén? Én sosem voltam az a típus, aki élvezi a takarítást.

Életmód

Egy fiatal nő vallomása: „A rák tett engem a saját életem főszereplőjévé”

Azt gondolnánk, hogy a mellrák nem érinti a fiatal nőket, és csak 40 felett kell kiemelten foglalkozni ezzel. A valóság ...
Kép
Szépség

Ez a hajszín a legtökéletesebb számodra télen - A csillagjegyed szerint

A csillagjegyed nemcsak a személyiségedről árul el sokat, hanem azt is megmutatja, melyik frizura áll igazán jól neked.

Kép
Életmód

Minden idők 10 legjobb horrorfilmje, amit Halloweenkor kötelező újranézni

Valljuk be, hogy van valami furcsán jó érzés abban, amikor az ember direkt félni akar. Ezek a horrorfilmek ebben segítenek most Halloweenkor!

Kép
Életmód

A 10 legjobb horrorsorozat Halloweenre, amit még biztosan nem láttál

Unod már a jól ismert sztorikat? Összegyűjtöttük a 10 legjobb horrorsorozatot, amit valószínűleg még nem láttál – friss, vérfagyasztó és garantáltan binge-elhető Halloweenre.

Kép
Önismeret

Napi horoszkóp október 31.: az Oroszlánok számukra jóleső gesztust kapnak, a Skorpióknak érdemes a maximalizmusukból lejjebb adniuk

A hónap utolsó napján, mielőtt átadod magad a hétvégének, előtte mindenképp érdemes elolvasnod a horoszkópodat, hisz a csillagok mára is számos izgalmas kalandot tartogatnak!

Kép
Önismeret

4 csillagjegy, aki boszorkányos energiával született

Vannak csillagjegyek, akikben ott él a boszorkányos energia – titokzatosak, érzékenyek és mágikus kisugárzásuk szinte tapintható. Fedezd fel, mely zodiákusok hordozzák magukban a varázslat erejét.

Kép
Életmód

A legújabb magyar kutyafajta, amit csak tavaly jegyeztek be - És milyen csodaszép

Vele együtt most már 10 magyar kutyafajtát tartanak számon hivatalosan is!