6 kutyás sport, amivel könnyedén lemozgathatod a négylábú kedvencedet

A kutyák – legyen szó akár aranyos, öleb méretű vagy hatalmas testű, kanapén heverésző „lakótársakról“ – alapvetően mozgásra teremtett lények. Őseik vadásztak, nagy területeken portyáztak, futottak, ugrottak, szaglásztak – az aktivitás a génjeikben van. A modern, városi életmód azonban gyakran nem biztosít elegendő teret és időt számukra, hogy természetes mozgásigényüket kielégítsék. Pedig a fizikai aktivitás nem csupán a felesleges energiák levezetését szolgálja, hanem a kutyák mentális egészségének is alapfeltétele. A rendszeres mozgás segít megelőzni az elhízást, erősíti az izmokat és ízületeket, javítja a vérkeringést, csökkenti a stresszt, és megelőzheti bizonyos viselkedési problémák kialakulását, mint amilyen a rombolás, a túlzott ugatás vagy a szorongás. Nem véletlenül tartja a mondás, hogy a fáradt kutya jó kutya: ha a négylábú kellően kimozogta magát, kiegyensúlyozottabb, nyugodtabb és együttműködőbb lesz.

Persze nem minden fajtának van ugyanakkora mozgásigénye. A munkakutyák, vadászkutyák és pásztorkutyák – mint például a border collie, a vizsla, a labrador, a husky vagy a német juhász – kifejezetten sok aktivitást igényelnek. Ők azok, akiknek a napi kétszeri rövid séta kevés, mert nemcsak fizikailag, hanem szellemileg is le kell őket fárasztani. Ugyanakkor a kisebb vagy kevésbé aktív fajták, mint a mopsz, a csivava vagy a shih-tzu is élvezhetik a közös mozgást – csak a tempót és a sport típusát kell hozzájuk igazítani.

forrás: Jsttanrak / Envato Egy kellően lemozgatott kutya sokkal boldogabb és egészségesebb, mint az, amelyik sokat unatkozik.

A kutyával közös sport előnyei

Fontos tudni, hogy attól még, hogy egy kutyának lenne helye mozogni (mert például udvaron vagy, vagy nagy a lakás bent), nem fog magától futkározni. A gazdik felelőssége gondoskodni arról, hogy rávegye négylábú társát a mozgásra, de igazából nincs is nehéz feladata, hiszen a legtöbb eb imád sportolni. A labdázás, apportírozás kedvelt tevékenység, de nekünk, kétlábúaknak egy idő után kicsit unalmas lehet a kertben vagy a parkba dobálni a labdát. Érdemes lehet kipróbálni valamilyen közös mozgásfajtát.

A közös sportolásnak a gazdi számára is számtalan előnye van. Egy kiadós futás, túra vagy edzés a kutyával nemcsak az állatot teszi boldogabbá, hanem a kétlábúakat is fittebbé és kiegyensúlyozottabbá. A rendszeres mozgás javítja a keringést, növeli az állóképességet, csökkenti a stresszt és endorfint szabadít fel – ráadásul mindezt nem egyedül, hanem a legjobb négylábú barát társaságában. A kutyás sportokban az is különösen szép, hogy erősítik a kutya-gazdi kapcsolatot: az együtt végzett feladatok, az egymásra hangolódás, a közös sikerélmények mélyítik a bizalmat és az összetartozás érzését.

Az alábbi galériában összegyűjtöttük a legnépszerűbb kutyás sportokat, amelyeket szerencsére hazánkban is egyre többen űznek:

Az ÉVA Magazin írása.