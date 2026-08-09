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6 randi, ami nagyon csúnyán végződött: az egyik fél faképnél hagyta a másikat
Forrás: Pexels/cottonbro studio
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Az első randik nem kis izgalmat tartogatnak, főleg akkor, ha valakivel a neten ismerkedsz meg és fogalmad sincs róla, hogy mire számíthatsz majd élőben. A legtöbben reménykedve érkezünk, kíváncsiak vagyunk a másikra, és szeretnénk megtudni, van-e köztünk valódi kémia. Néha azonban néhány perc is elég ahhoz, hogy rájöjjünk: ebből bizony nem lesz második találkozó. Az internet tele van olyan történetekkel, amelyekben emberek mesélik el a legfurcsább, legkínosabb vagy éppen legijesztőbb randiélményeiket. Vannak helyzetek, amelyek még viccesek utólag, mások azonban egyértelmű figyelmeztető jelek. Összegyűjtöttünk nyolc olyan randisztorit, amelyek után sokan úgy döntöttek, nem várják meg a randi végét, hanem inkább azonnal hazamennek.
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