Napi Horoszkóp
Életmód
Divat
Szépség
Sztárok
Kult
Promóciók
  1. Főoldal
  2. Életmód

6 randi, ami nagyon csúnyán végződött: az egyik fél faképnél hagyta a másikat

#randi
#Galéria
#kínos sztorik
#randi sztorik
#randik
Bíborka
Életmód
Utoljára frissült: 2026. augusztus 6. 20:51

Forrás: Pexels/cottonbro studio

6 randi, ami nagyon csúnyán végződött: az egyik fél faképnél hagyta a másikat
A nap cikke

Napi horoszkóp augusztus 9.: az Oroszlánokat számukra fontos célkitűzés motiválja, a Bakok által remélt siker elúszik

A hét utolsó napján sem fogsz unatkozni, a csillagok üzenetéből ugyanis az derül ki, hogy számos izgalom vár majd, érdemes tehát mindenképp elolvasnod a vasárnapi horoszkópot is!

Életmód

Így emeld új szintre a mindennapjaidat a legújabb techújdonságokkal

Van pár készülék, ami teljesen megváltoztathatja az életed!

Életmód

A fesztiválszezonnak még nincs vége: 3 dolog, aminek mindig a táskádban a helye a hőségben!

Ez az év egyik legcsodálatosabb és legszabadabb időszaka, de ha nem vigyázol, sajnos veszélybe is kerülhet az egészséged...

Promóciók

Öt dolog, amit sokan rosszul tudnak az ártalomcsökkentésről és a nikotinpárnáról

Tények és tévhitek: ezt érdemes tudni az ártalomcsökkentésről. A leggyakoribb tévhitek a dohányzásról.
Olvasd el!

Évek óta támadják a külseje miatt, most mégis Bella Ramsey uralta a vörös szőnyeget

Bella Ramsey egyáltalán nem a klasszikus vörös szőnyeges receptet követte, és éppen ezért szinte lehetetlen volt nem rá figyelni.

Olvasd el!

Heti horoszkóp augusztus 10-16.: az Ikrek céltudatosan mennek előre, az Oroszlánoknak a problémamegoldó képességükre lehet szükségük

Az előtted álló hét is izgalmasnak ígérkezik, a csillagok ugyanis minden csillagjegy számára tartogatnak valamit, azt azonban, hogy pontosan mi vár rád, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a heti horoszkópot!

Olvasd el!

6 jel, amiből előre tudhatod, hogy a pasid meg fog csalni a jövőben

Az igazság fáj, viszont megmenthet téged a szívfájdalomtól!

Olvasd el!

Soha ne add fel a reményt! 12 sztár, aki nem fiatalon találta meg élete szerelmét

Te írod a saját tündérmesédet, szóval ne érdekeljen, más mit gondol! A kor csak egy szám, mert akármikor megismerkedhetsz azzal, akivel leélnéd az életedet! A most következő hírességek love storyja erőt adhat a kitartáshoz!

Olvasd el!

Ma tetőzik az év legerősebb energiakapuja: 4 csillagjegy életét változtatja meg

Az Oroszlánkapu energiája ma tetőzik, négy csillagjegy életében pedig egészen kézzelfogható változásokat indíthat el.

Facebook
Twitter
Pinterest
Egy kínos megjegyzés, egy furcsa vallomás vagy váratlan viselkedés néha elég ahhoz, hogy valaki még a desszert előtt búcsút intsen a randipartnerének.

Az első randik nem kis izgalmat tartogatnak, főleg akkor, ha valakivel a neten ismerkedsz meg és fogalmad sincs róla, hogy mire számíthatsz majd élőben. A legtöbben reménykedve érkezünk, kíváncsiak vagyunk a másikra, és szeretnénk megtudni, van-e köztünk valódi kémia. Néha azonban néhány perc is elég ahhoz, hogy rájöjjünk: ebből bizony nem lesz második találkozó. Az internet tele van olyan történetekkel, amelyekben emberek mesélik el a legfurcsább, legkínosabb vagy éppen legijesztőbb randiélményeiket. Vannak helyzetek, amelyek még viccesek utólag, mások azonban egyértelmű figyelmeztető jelek. Összegyűjtöttünk nyolc olyan randisztorit, amelyek után sokan úgy döntöttek, nem várják meg a randi végét, hanem inkább azonnal hazamennek.

Kattints a galériára!

Galéria / 6 kép

6 randi, ami nagyon csúnyán végződött: az egyik fél faképnél hagyta a másikat

Megnézem a galériát
Bezár
Bezár, vissza a cikkhez
Kép betöltése
A galéria folytatódik, lapozz tovább →
Hirdetés
Galéria

Hogy tetszett a cikk?

Egynek jó.
Nice job!
Imádom!

Életmód

Így emeld új szintre a mindennapjaidat a legújabb techújdonságokkal

Van pár készülék, ami teljesen megváltoztathatja az életed!

Életmód

A fesztiválszezonnak még nincs vége: 3 dolog, aminek mindig a táskádban a helye a hőségben!

Ez az év egyik legcsodálatosabb és legszabadabb időszaka, de ha nem vigyázol, sajnos veszélybe is kerülhet az egészséged...

Promóciók

Öt dolog, amit sokan rosszul tudnak az ártalomcsökkentésről és a nikotinpárnáról

Tények és tévhitek: ezt érdemes tudni az ártalomcsökkentésről. A leggyakoribb tévhitek a dohányzásról.
Kép
Életmód

Heti horoszkóp augusztus 10-16.: az Ikrek céltudatosan mennek előre, az Oroszlánoknak a problémamegoldó képességükre lehet szükségük

Az előtted álló hét is izgalmasnak ígérkezik, a csillagok ugyanis minden csillagjegy számára tartogatnak valamit, azt azonban, hogy pontosan mi vár rád, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a heti horoszkópot!

Kép
Életmód

6 jel, amiből előre tudhatod, hogy a pasid meg fog csalni a jövőben

Az igazság fáj, viszont megmenthet téged a szívfájdalomtól!

Kép
Szépség

Természetes kollagénforrások: ezeket fogyaszd a rugalmas bőr érdekében

A feszes, rugalmas bőr megőrzéséhez nemcsak a kozmetikumok, hanem az étrendünk is fontos.

Kép
Életmód

Napi horoszkóp augusztus 9.: az Oroszlánokat számukra fontos célkitűzés motiválja, a Bakok által remélt siker elúszik

A hét utolsó napján sem fogsz unatkozni, a csillagok üzenetéből ugyanis az derül ki, hogy számos izgalom vár majd, érdemes tehát mindenképp elolvasnod a vasárnapi horoszkópot is!

Kép
Sztárok

Soha ne add fel a reményt! 12 sztár, aki nem fiatalon találta meg élete szerelmét

Te írod a saját tündérmesédet, szóval ne érdekeljen, más mit gondol! A kor csak egy szám, mert akármikor megismerkedhetsz azzal, akivel leélnéd az életedet! A most következő hírességek love storyja erőt adhat a kitartáshoz!

Kép
Életmód

7 dokusorozat, amit milliók imádnak a Netflixen

Ha szereted a valós eseményeket feldolgozó dokumentumsorozatokat, akkor ezek közül garantáltan találsz olyat, ami teljesen magával ragad.