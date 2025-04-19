Horoszkóp
Lélek
Divat
Szépség | Beauty Club
Sztárok
Green StilettoPromóciókVentilátor
  1. Főoldal
  2. Életmód

6 jel, amiből rögtön tudod, ki milleniál és ki Z-generációs az irodában

#generáció
#Y Generáció
#z generáció
#milleniál
#Gen Z
#sportcipo
#bőfarmer
Barbara
Életmód
Utoljára frissült: 2025. április 17. 08:56

Forrás: Getty Images

6 jel, amiből rögtön tudod, ki milleniál és ki Z-generációs az irodában
A nap cikke

Napi horoszkóp november 13.: az Ikreknek kikapcsolódásra van szükségük, a Szüzek körül felgyorsulnak az események

A hét második felében sem fogsz unatkozni, a csillagok üzenetéből ugyanis az derül ki, hogy számos izgalom vár majd, érdemes tehát mindenképp elolvasnod a csütörtöki horoszkópot is!

Szerelem

24 napnyi vágy, intimitás és felfedezés – így lesz igazán különleges az idei karácsony

Az adventi időszak legtöbbünk számára a várakozásról, a hangolódásról és a meghittségről szól.

Önismeret

Őszi fáradtság? Te biztosan megúszod, ha beszerzed az alábbiakat otthonra

Receptre írjuk fel neked a megoldást a hangulatingadozások, a rossz kedv és a motiválatlanság ellen! Egyszerűbb a dolgod...

Életmód

7+1 finomság, aminek nem fogsz tudni ellenállni, ha pumpkin spice rajongó vagy

Amikor a napok hűvösebbé válnak, szinte ösztönösen másra sem tudunk gondolni, mint a fűszeres sütőtökkel ízesített étele...

Életmód

4 tipp, hogyan kapcsolj ki úgy, hogy tényleg feltöltődj - testben és lélekben

Az igazi pihenés nem csak arról szól, hogy lefekszel egy órára, vagy hétvégén kicsit később kelsz.

Promóciók

Az egészséges és modern konyha csodafegyvere - így válassz otthonra airfryert

Az airfryer nem véletlenül lett a modern konyhák sztárja: gyors, egészséges és praktikus megoldás, ha finomat ennél, de ...

Promóciók

Őszi könyvújdonságok? Mi tudjuk, mit érdemes olvasnod – ráadásul most kedvezménnyel!

A Joy-napok ideális alkalmat kínálnak arra, hogy feltöltsd a könyvespolcodat inspiráló, humoros vagy éppen elgondolkodta...

Promóciók

Ha te sem szeretnéd, hogy az egerek vagy nyestek a garázsodban teleljenek, ideje lépned!

Az ősz, és a hideg idő beköszöntével nem csak az emberek kezdenek fázni, hanem bizony az addig a természetben megbúvó r...

Promóciók

Fedezze fel az őszi nyugalom és kényelem tökéletes kombinációját szállodánk exkluzív ajánlatával!

Napi áraink a foglaltság szerint változnak, de most ez nem okoz problémát: a JOY napok alatt, fix áron, felár nélkül fog...

Promóciók

Hóemberezés a társkeresésben? 7 tipp, hogy ne csak a gyors összemelegedés motiváljon egy új kapcsolatra

Közeleg az év vége, így nem csoda, ha sokakban ébred fel a vágy, hogy végre megtalálják a társukat, akivel közösen köszö...

Promóciók

Hamarosan megnyitja első outlet üzletét Magyarországon a Premier Outlet-ben, Biatorbágyon

A GAP, az ikonikus amerikai hétköznapi divatmárka, megnyitja első outlet üzletét Magyarországon. A vásárlók 2025. novemb...
Olvasd el!

A partnered születési dátumából kiderül, hogy hűséges lesz-e hozzád

Tudd meg, mikor született, mi pedig eláruljuk, hogy megbízhatsz-e benne!

Olvasd el!

Ezt árulja el a szerelmi életedről az, hogy milyen napon születtél

Akár hiszed, akár nem, a születésed pillanata óriási hatással van a magánéletedre, a párkapcsolataidra! És mi most leleplezzük neked a titkot!

Olvasd el!

4 szín, ami fiatalít, és 4, ami látványosan öregít

Tudd meg, mely árnyalatok fiatalítják és feszesítik optikailag az arcod, és melyeket jobb, ha azonnal száműzöl a gardróbodból!

Olvasd el!

Az idei utolsó Merkúr retrográd az összes eddiginél intenzívebb lesz: így fog hatni rád

Ahogy közeledünk az év végéhez, egy utolsó kozmikus fordulatra még mindenképp számíthatunk.

Olvasd el!

Kiderült, melyek Katalin és Vilmos legszigorúbb gyereknevelési szabályai: nagyon meg fogsz lepődni

Sokan hiszik, hogy királyi gyereknek lenni egyenlő a fényűzéssel, a szabadsággal és azzal, hogy mindenki más helyettük cselekszik.

Facebook
Twitter
Pinterest
Ezentúl tudni fogod hogyan különböztesd meg a két generációt! Vagy neked eddig is ment?

Nagyon sok módon kiderítheted, hogy ki a Z-generációs és ki Y-generációs, vannak akik frizurából állapítják meg, vannak akik egy zokni alapján is megmondják, melyik generációban születtél. Igen, jól hallottad, egy zokni alapján! Állítólag aki titokzoknit vesz fel a sportcipőhöz, az milleniál, aki bokazoknit az Z-generációs. De számtalan dolog van még, amiből kitalálhatod, ki melyik generációhoz tartozik.

A milleniálok szerint a skinny jeans örök, de a Z-generáció már csak a bő farmerre esküszik. De a kávérendelésed, a táskahordási stílusod, sőt még az is, hogy hogyan fogod a telefonodat is elárulhatja, hogy melyik generációba tartozol.

Katt a galira, hogy kiderítsd mi alapján jöhetnek rá, hogy hány éves vagy!

Galéria / 6 kép

6 jel, amiből rögtön tudod, ki milleniál és ki Z-generációs az irodában

Megnézem a galériát
Bezár
Bezár, vissza a cikkhez
Kép betöltése
A galéria folytatódik, lapozz tovább →
Hirdetés
Galéria

Hogy tetszett a cikk?

Egynek jó.
Nice job!
Imádom!

Videók

Szerelem

24 napnyi vágy, intimitás és felfedezés – így lesz igazán különleges az idei karácsony

Az adventi időszak legtöbbünk számára a várakozásról, a hangolódásról és a meghittségről szól.

Önismeret

Őszi fáradtság? Te biztosan megúszod, ha beszerzed az alábbiakat otthonra

Receptre írjuk fel neked a megoldást a hangulatingadozások, a rossz kedv és a motiválatlanság ellen! Egyszerűbb a dolgod...

Életmód

7+1 finomság, aminek nem fogsz tudni ellenállni, ha pumpkin spice rajongó vagy

Amikor a napok hűvösebbé válnak, szinte ösztönösen másra sem tudunk gondolni, mint a fűszeres sütőtökkel ízesített étele...

Életmód

4 tipp, hogyan kapcsolj ki úgy, hogy tényleg feltöltődj - testben és lélekben

Az igazi pihenés nem csak arról szól, hogy lefekszel egy órára, vagy hétvégén kicsit később kelsz.

Promóciók

Az egészséges és modern konyha csodafegyvere - így válassz otthonra airfryert

Az airfryer nem véletlenül lett a modern konyhák sztárja: gyors, egészséges és praktikus megoldás, ha finomat ennél, de ...

Promóciók

Őszi könyvújdonságok? Mi tudjuk, mit érdemes olvasnod – ráadásul most kedvezménnyel!

A Joy-napok ideális alkalmat kínálnak arra, hogy feltöltsd a könyvespolcodat inspiráló, humoros vagy éppen elgondolkodta...

Promóciók

Ha te sem szeretnéd, hogy az egerek vagy nyestek a garázsodban teleljenek, ideje lépned!

Az ősz, és a hideg idő beköszöntével nem csak az emberek kezdenek fázni, hanem bizony az addig a természetben megbúvó r...

Promóciók

Fedezze fel az őszi nyugalom és kényelem tökéletes kombinációját szállodánk exkluzív ajánlatával!

Napi áraink a foglaltság szerint változnak, de most ez nem okoz problémát: a JOY napok alatt, fix áron, felár nélkül fog...

Promóciók

Hóemberezés a társkeresésben? 7 tipp, hogy ne csak a gyors összemelegedés motiváljon egy új kapcsolatra

Közeleg az év vége, így nem csoda, ha sokakban ébred fel a vágy, hogy végre megtalálják a társukat, akivel közösen köszö...

Promóciók

Hamarosan megnyitja első outlet üzletét Magyarországon a Premier Outlet-ben, Biatorbágyon

A GAP, az ikonikus amerikai hétköznapi divatmárka, megnyitja első outlet üzletét Magyarországon. A vásárlók 2025. novemb...
Kép
Életmód

9 hely, ahol most 50%-os kedvezménnyel vásárolhatsz - Sőt, van, ahol 70%

Akár magadnak akarsz venni valamit, akár egy barátodnak, rokonodnak, most NAGYON megéri!

Kép
Szépség

5+1 arcápoló, amitől látványosan szebb lesz a bőröd, ha rendszeresen használod

A legjobb az egészben pedig az, hogy a legtöbb terméket most kedvezményesen is beszerezheted!

Kép
Önismeret

Az ősi kelta fahoroszkóp sokkal többet elárul rólad, mint a csillagjegyed: a druidák ebben hittek

A kelta fahoroszkóp eredete misztikus és izgalmas, mert nem egyszerűen egy horoszkóprendszer, hanem egy ősi világkép lenyomata, ahol az ember, a természet és a szellemvilág szorosan összefonódik.

Kép
Szépség

6 arcápolási hiba, amitől a bőröd háromszor gyorsabban ráncosodik

Az alábbi hibákat mindenképp kerüld el! Ha csak kezdődő ráncaid vannak, már azokon is nagyon sokat rontanak.

Kép
Sztárok

Kiderült, melyek Katalin és Vilmos legszigorúbb gyereknevelési szabályai: nagyon meg fogsz lepődni

Sokan hiszik, hogy királyi gyereknek lenni egyenlő a fényűzéssel, a szabadsággal és azzal, hogy mindenki más helyettük cselekszik.

Kép
Egészség

5 egészségügyi probléma, amit a hajad előre jelez

A hajhullás, a hajszálak vékonyodása, töredezettsége mind olyan tünetek, melyeket a testünk próbál jelezni felénk a frizuránk által.