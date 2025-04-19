Nagyon sok módon kiderítheted, hogy ki a Z-generációs és ki Y-generációs, vannak akik frizurából állapítják meg, vannak akik egy zokni alapján is megmondják, melyik generációban születtél. Igen, jól hallottad, egy zokni alapján! Állítólag aki titokzoknit vesz fel a sportcipőhöz, az milleniál, aki bokazoknit az Z-generációs. De számtalan dolog van még, amiből kitalálhatod, ki melyik generációhoz tartozik.

A milleniálok szerint a skinny jeans örök, de a Z-generáció már csak a bő farmerre esküszik. De a kávérendelésed, a táskahordási stílusod, sőt még az is, hogy hogyan fogod a telefonodat is elárulhatja, hogy melyik generációba tartozol.

Katt a galira, hogy kiderítsd mi alapján jöhetnek rá, hogy hány éves vagy!

Galéria / 6 kép 6 jel, amiből rögtön tudod, ki milleniál és ki Z-generációs az irodában

