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6 home decor darab, ami sokkal otthonosabba varázsolja a lakásod

#Lakás
#Dekoráció
#home decor
#lakásdekor
#lakás kiegészítő
Bessenyei Viktória
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Vásárlás mániám van, de valahogy sosincs egy göncöm se. Egyébként meg imádom a rappet...

Életmód
Utoljára frissült: 2026. szeptember 15. 12:43

Forrás: Unsplash

6 home decor darab, ami sokkal otthonosabba varázsolja a lakásod
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A következő dolgok nem csak, jól néznek ki, de még praktikusak is.

Hogyha egy valamire érdemes különösen figyelned az a lakásod egyensúlya, nagyban befolyásolhatja ugyanis a hangulatod. De nem csak emiatt fontos a home decor, hanem azért is, mert sokkal otthonosabbá varázsolhatja a lakásod. Sokan odáig vannak a minimalista lakásokért, viszont a minimalista nem egyenlő az unalmassal. Attól, hogy szereted minimalizálni a home decort, nem kell lemondanod róla teljesen.

Mutatunk 6 lakásdekorációt, ami tuti, sokkal otthonosabbá teszi a lakásod!

Extra éjjeli szekrény

Igen is, lehet egy éjjeli szekrény home decor is egyben. Rengeteg dizájnos darabot lehet kapni a boltokban és mindenféle stílushoz lehet találni egy különlegesebbet. Ha pedig szeretnéd még jobban feldobhatod különböző kiegészítőkkel, például egy kis lámpával és könyvekkel.

Lámpa állvány kicsit másképp

Hogyha te is nagy Joy magazin gyűjtő vagy, akkor szuperül beépítheted a dekorációdba is. Sorakoztasd fel a magazinokat és a tetejére tegyél egy gömb alakú lámpát.

Kanapé mögötti kis állvány

Hogyha ténylegesen szeretnéd kihasználni a tereket, és közben még dekorálni is a lakást, akkor érdemes lenne megfontolnod, az alábbi kis állványt. Sok minden ráfér, lámpa, könyvek, de még akár csak a kacatok is egy dobozban. Mégis nagyon látványos és sokkal összeszedettebbé teszi a tereket.

Illatpálcák

Az illatpálcák nem csak az illatuk miatt szuperek, hanem, mert dekorként is remekül funkciónálnak. És hidd el sokkal otthonosabb lesz a lakásod, úgy, hogyha kellemes illat fogad, amikor belépsz az ajtón.

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forrás: Rituals.hu

Ágyneműhuzat

A lakásdekor sosem áll meg a nappalinál, hidd el, a hálószobád ágyneműje is sokkal kellemesebbá teheti a mindennapjaidat. Hogyha pedig nagyon szeretnél figyelni arra, hogy évszakokhoz illő legyen az ágyad, akkor őszre és télre érdemes a sötétebb színeket választani.

Növények

Ha valami instant feldobja a teret, az a növény. Érdemes belőle élőt választani, szebb is és nem mellesleg pedig tisztítja a levegőt. Egy szép monstera vagy strelitzia jó választások lehetnek, kevés gondozást igényelnek és jól elvannak lakásokban.

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