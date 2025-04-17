Szerelem
Neked feltűnt? 6 furcsa dolog Monica és Rachel lakásában, amit a mai napig nem értünk
Az utolsó szám az irányítószámodban elárulja, melyik történelmi korszakban éltél előző életedben
Mi van, ha nem véletlenül kötődsz bizonyos korokhoz? Lehet, hogy az előző életedben ott voltál, az irányítószámod utolsó számjegye most ezt fedi fel.
A csillagjegyed szerint ezt kell tenned a november 11-ei tízmilliószoros napon, hogy valóra váljon a legnagyobb álmod
November 11-én tízmilliószoros nap lesz: tudd meg, a csillagjegyed szerint milyen lépést kell tenned ahhoz, hogy végre valóra váljon az álmod!
Napi horoszkóp november 11.: a Nyilasoknak fontos döntést kell meghozniuk, a Vízöntők mindennél jobban vágynak a sikerre
A mai nap is izgalmasnak ígérkezik, a csillagok ugyanis minden csillagjegy számára tartogatnak valamit, azt azonban, hogy pontosan mi vár rád, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a keddi horoszkópot!
10+ ajándékötlet karácsonyra, ami MINDENKINÉL telitalálat
Ha valaminek, akkor ezeknek az ajándékoknak tényleg mindenki örülni fog a fa alatt. Ideje elkezdeni a bevásárlást, mert mindjárt jönnek az ünnepek - bármennyire is hihetetlen ez elsőre.
Pasik szerint ez a 3 fehérnemű a legdögösebb egy nőn - És ezt a 3-at kicsit sem szeretik
Lehet, hogy nem veszik észre, ha új a frizuránk, de azt ő is látják, ha egy fehérnemű nagyon dögös. Vagy épp ellenkezőleg!
Jóbarátok rajongóként szinte úgy tekintünk erre a lakásra, mintha a sajátunk lenne, ám még ennyi év után is okozhat meglepetéseket. A jelenetek 80%-a ebben a helységben játszódik, így ahogy haladunk előre az évadokban, egyre többet tudunk meg róla. Sokáig csak a nappalit és a konyhát ismerjük, ahol a legtöbb idejét tölti a csapat, aztán sorban bekukkanthatunk a fürdőbe, Monica és Rachel szobájába is.
Fény derült néhány apróságra, furcsaságra, amit csak a nagyon szemfüles rajongók szúrtak ki a sorozat 10 évada alatt a lakással kapcsolatban, sőt bizony olyan részletek is akadnak, amelyek még a készítők figyelmét is elkerülték és a rajongók hívták fel rájuk a figyelmüket.
1. A lakás száma
Ilyen például az ikonikus lila ajtó "házszáma". A sorozat elején láthatjuk, hogy az ajtón eredetileg az 5-ös szám szerepelt, ám a nézők felhívták rá a készítők figyelmét, hogy egy olyan magasan lévő apartman mint ez, semmiképp nem kaphatna 5-ös számot a valóságban. Így ez a szám később 20-asra változott. Ugyanígy Joey és Chandler lakásának száma is 4-esről 19-esre lett cserélve.
Kíváncsi vagy a többi részletre ami a te figyelmedet is elkerülte? A galériában folytathatod az olvasást!
Hogy tetszett a cikk?
