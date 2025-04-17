Neked feltűnt? 6 furcsa dolog Monica és Rachel lakásában, amit a mai napig nem értünk

Jóbarátok rajongóként szinte úgy tekintünk erre a lakásra, mintha a sajátunk lenne, ám még ennyi év után is okozhat meglepetéseket. A jelenetek 80%-a ebben a helységben játszódik, így ahogy haladunk előre az évadokban, egyre többet tudunk meg róla. Sokáig csak a nappalit és a konyhát ismerjük, ahol a legtöbb idejét tölti a csapat, aztán sorban bekukkanthatunk a fürdőbe, Monica és Rachel szobájába is.

Fény derült néhány apróságra, furcsaságra, amit csak a nagyon szemfüles rajongók szúrtak ki a sorozat 10 évada alatt a lakással kapcsolatban, sőt bizony olyan részletek is akadnak, amelyek még a készítők figyelmét is elkerülték és a rajongók hívták fel rájuk a figyelmüket.

1. A lakás száma

Ilyen például az ikonikus lila ajtó "házszáma". A sorozat elején láthatjuk, hogy az ajtón eredetileg az 5-ös szám szerepelt, ám a nézők felhívták rá a készítők figyelmét, hogy egy olyan magasan lévő apartman mint ez, semmiképp nem kaphatna 5-ös számot a valóságban. Így ez a szám később 20-asra változott. Ugyanígy Joey és Chandler lakásának száma is 4-esről 19-esre lett cserélve.

