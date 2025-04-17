Horoszkóp
Lélek
Divat
Szépség | Beauty Club
Sztárok
Green StilettoPromóciókVentilátor
  1. Főoldal
  2. Életmód
  3. Film

Neked feltűnt? 6 furcsa dolog Monica és Rachel lakásában, amit a mai napig nem értünk

#film
#Sorozat
#Jóbarátok
#Rachel
#Titkok
#Monica
Palotai Nóra
Mutasd a cikkeit

Lehet naivnak nevezni, de semmi sem tesz boldogabbá, mint amikor kisüt a nap. Abszolú...

Életmód, Film
Utoljára frissült: 2025. április 17. 13:15

Forrás: MAX

Neked feltűnt? 6 furcsa dolog Monica és Rachel lakásában, amit a mai napig nem értünk
A nap cikke

Az utolsó szám az irányítószámodban elárulja, melyik történelmi korszakban éltél előző életedben

Mi van, ha nem véletlenül kötődsz bizonyos korokhoz? Lehet, hogy az előző életedben ott voltál, az irányítószámod utolsó számjegye most ezt fedi fel.

Szerelem

24 napnyi vágy, intimitás és felfedezés – így lesz igazán különleges az idei karácsony

Az adventi időszak legtöbbünk számára a várakozásról, a hangolódásról és a meghittségről szól.

Életmód

7+1 finomság, aminek nem fogsz tudni ellenállni, ha pumpkin spice rajongó vagy

Amikor a napok hűvösebbé válnak, szinte ösztönösen másra sem tudunk gondolni, mint a fűszeres sütőtökkel ízesített étele...

Életmód

4 tipp, hogyan kapcsolj ki úgy, hogy tényleg feltöltődj - testben és lélekben

Az igazi pihenés nem csak arról szól, hogy lefekszel egy órára, vagy hétvégén kicsit később kelsz.

Promóciók

Hóemberezés a társkeresésben? 7 tipp, hogy ne csak a gyors összemelegedés motiváljon egy új kapcsolatra

Közeleg az év vége, így nem csoda, ha sokakban ébred fel a vágy, hogy végre megtalálják a társukat, akivel közösen köszö...

Promóciók

Őszi könyvújdonságok? Mi tudjuk, mit érdemes olvasnod – ráadásul most kedvezménnyel!

A Joy-napok ideális alkalmat kínálnak arra, hogy feltöltsd a könyvespolcodat inspiráló, humoros vagy éppen elgondolkodta...

Promóciók

A luxus új dimenziója az Optic World Exclusive Luxus Cornerben

Egy hely, ahol a stílus, a prémium minőség és a személyre szabott élmény találkozik. Ez az Optic World Exclusive Luxus C...

Promóciók

Ha te sem szeretnéd, hogy az egerek vagy nyestek a garázsodban teleljenek, ideje lépned!

Az ősz, és a hideg idő beköszöntével nem csak az emberek kezdenek fázni, hanem bizony az addig a természetben megbúvó r...

Promóciók

Fedezze fel az őszi nyugalom és kényelem tökéletes kombinációját szállodánk exkluzív ajánlatával!

Napi áraink a foglaltság szerint változnak, de most ez nem okoz problémát: a JOY napok alatt, fix áron, felár nélkül fog...

Promóciók

Izgalmas programokkal várunk az őszi JOY-napokon, az Allee-ban!

Az ország legnagyobb shopping ünnepe a kedvezményeken kívül szuper programokat kínál! Gyere el az őszi JOY-napok budapes...

Promóciók

Hamarosan megnyitja első outlet üzletét Magyarországon a Premier Outlet-ben, Biatorbágyon

A GAP, az ikonikus amerikai hétköznapi divatmárka, megnyitja első outlet üzletét Magyarországon. A vásárlók 2025. novemb...
Olvasd el!

A csillagjegyed szerint ezt kell tenned a november 11-ei tízmilliószoros napon, hogy valóra váljon a legnagyobb álmod

November 11-én tízmilliószoros nap lesz: tudd meg, a csillagjegyed szerint milyen lépést kell tenned ahhoz, hogy végre valóra váljon az álmod!

Olvasd el!

Napi horoszkóp november 11.: a Nyilasoknak fontos döntést kell meghozniuk, a Vízöntők mindennél jobban vágynak a sikerre

A mai nap is izgalmasnak ígérkezik, a csillagok ugyanis minden csillagjegy számára tartogatnak valamit, azt azonban, hogy pontosan mi vár rád, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a keddi horoszkópot!

Olvasd el!

10+ ajándékötlet karácsonyra, ami MINDENKINÉL telitalálat

Ha valaminek, akkor ezeknek az ajándékoknak tényleg mindenki örülni fog a fa alatt. Ideje elkezdeni a bevásárlást, mert mindjárt jönnek az ünnepek - bármennyire is hihetetlen ez elsőre.

Olvasd el!

Pasik szerint ez a 3 fehérnemű a legdögösebb egy nőn - És ezt a 3-at kicsit sem szeretik

Lehet, hogy nem veszik észre, ha új a frizuránk, de azt ő is látják, ha egy fehérnemű nagyon dögös. Vagy épp ellenkezőleg!

Olvasd el!

6 hiba, amitől sokkal öregebbnek fogsz tűnni a korodnál

Ezeket a hibákat jobb, ha elkerülöd, mert akár 10 évet dobhatnak a külsődön.

Facebook
Twitter
Pinterest
Az egyik legikonikusabb sorozat helyszín Monica Geller és Rachel Green lakása, ami otthont ad szinte mind a 6 barátnak.

Jóbarátok rajongóként szinte úgy tekintünk erre a lakásra, mintha a sajátunk lenne, ám még ennyi év után is okozhat meglepetéseket. A jelenetek 80%-a ebben a helységben játszódik, így ahogy haladunk előre az évadokban, egyre többet tudunk meg róla. Sokáig csak a nappalit és a konyhát ismerjük, ahol a legtöbb idejét tölti a csapat, aztán sorban bekukkanthatunk a fürdőbe, Monica és Rachel szobájába is.

Fény derült néhány apróságra, furcsaságra, amit csak a nagyon szemfüles rajongók szúrtak ki a sorozat 10 évada alatt a lakással kapcsolatban, sőt bizony olyan részletek is akadnak, amelyek még a készítők figyelmét is elkerülték és a rajongók hívták fel rájuk a figyelmüket.

1. A lakás száma

Ilyen például az ikonikus lila ajtó "házszáma". A sorozat elején láthatjuk, hogy az ajtón eredetileg az 5-ös szám szerepelt, ám a nézők felhívták rá a készítők figyelmét, hogy egy olyan magasan lévő apartman mint ez, semmiképp nem kaphatna 5-ös számot a valóságban. Így ez a szám később 20-asra változott. Ugyanígy Joey és Chandler lakásának száma is 4-esről 19-esre lett cserélve.

Kép
forrás: Jóbarátok című sorozat

Kíváncsi vagy a többi részletre ami a te figyelmedet is elkerülte? A galériában folytathatod az olvasást!

Galéria / 5 kép

6 furcsa dolog Monica és Rachel lakásában, amit a mai napig nem értünk

Megnézem a galériát
Bezár
Bezár, vissza a cikkhez
Kép betöltése
A galéria folytatódik, lapozz tovább →
Hirdetés
Galéria

Hogy tetszett a cikk?

Egynek jó.
Nice job!
Imádom!

Videók

Szerelem

24 napnyi vágy, intimitás és felfedezés – így lesz igazán különleges az idei karácsony

Az adventi időszak legtöbbünk számára a várakozásról, a hangolódásról és a meghittségről szól.

Életmód

7+1 finomság, aminek nem fogsz tudni ellenállni, ha pumpkin spice rajongó vagy

Amikor a napok hűvösebbé válnak, szinte ösztönösen másra sem tudunk gondolni, mint a fűszeres sütőtökkel ízesített étele...

Életmód

4 tipp, hogyan kapcsolj ki úgy, hogy tényleg feltöltődj - testben és lélekben

Az igazi pihenés nem csak arról szól, hogy lefekszel egy órára, vagy hétvégén kicsit később kelsz.

Promóciók

Hóemberezés a társkeresésben? 7 tipp, hogy ne csak a gyors összemelegedés motiváljon egy új kapcsolatra

Közeleg az év vége, így nem csoda, ha sokakban ébred fel a vágy, hogy végre megtalálják a társukat, akivel közösen köszö...

Promóciók

Őszi könyvújdonságok? Mi tudjuk, mit érdemes olvasnod – ráadásul most kedvezménnyel!

A Joy-napok ideális alkalmat kínálnak arra, hogy feltöltsd a könyvespolcodat inspiráló, humoros vagy éppen elgondolkodta...

Promóciók

A luxus új dimenziója az Optic World Exclusive Luxus Cornerben

Egy hely, ahol a stílus, a prémium minőség és a személyre szabott élmény találkozik. Ez az Optic World Exclusive Luxus C...

Promóciók

Ha te sem szeretnéd, hogy az egerek vagy nyestek a garázsodban teleljenek, ideje lépned!

Az ősz, és a hideg idő beköszöntével nem csak az emberek kezdenek fázni, hanem bizony az addig a természetben megbúvó r...

Promóciók

Fedezze fel az őszi nyugalom és kényelem tökéletes kombinációját szállodánk exkluzív ajánlatával!

Napi áraink a foglaltság szerint változnak, de most ez nem okoz problémát: a JOY napok alatt, fix áron, felár nélkül fog...

Promóciók

Izgalmas programokkal várunk az őszi JOY-napokon, az Allee-ban!

Az ország legnagyobb shopping ünnepe a kedvezményeken kívül szuper programokat kínál! Gyere el az őszi JOY-napok budapes...

Promóciók

Hamarosan megnyitja első outlet üzletét Magyarországon a Premier Outlet-ben, Biatorbágyon

A GAP, az ikonikus amerikai hétköznapi divatmárka, megnyitja első outlet üzletét Magyarországon. A vásárlók 2025. novemb...
Kép
Sztárok

12 színésznő, aki megmutatta mellét egy szerep kedvéért

Az alábbi hírességek úgy döntöttek, levetkőznek a kamerák előtt, ráadásul ezt nem is egyetlen szerepben tették meg.

Kép
Sztárok

Leonardo DiCaprio 10 legjobb filmje a közönség szerint

Egészen hihetetlen, milyen érzékkel választja meg a szerepeit.

Kép
Green Stiletto

Amire nem számítottunk: visszatért a 70-es évek ikonikus cipője

A sztárok már viselik a 70-es évek kedvenc cipőtrendjét, és nem véletlenül arat nagy sikert most.

Kép
Életmód

4 tipp, hogyan kapcsolj ki úgy, hogy tényleg feltöltődj - testben és lélekben

Az igazi pihenés nem csak arról szól, hogy lefekszel egy órára, vagy hétvégén kicsit később kelsz.

Kép
Egészség

Törődj magaddal! 9 dolog, amit minden nőnek figyelnie kell a testén

Az öngondoskodás nemcsak arról szól, hogy időt szánsz magadra és a lelked feltöltésére, hanem arról is, hogy figyelsz a tested apró jelzéseire. Ehhez hozzátartozik az is, hogy időről időre tudatosan átvizsgálod magad, megbizonyosodva arról, hogy minden rendben van-e. Az önellenőrzés segíthet abban, hogy időben észrevedd a különböző változásokat – így sokszor te magad lehetsz az első, aki megteszi az egészségmegőrzés felé az első lépést.

Kép
Szépség

6 hiba, amitől sokkal öregebbnek fogsz tűnni a korodnál

Ezeket a hibákat jobb, ha elkerülöd, mert akár 10 évet dobhatnak a külsődön.