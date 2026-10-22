6 étrend-kiegészítő, amit az orvosok is rendszeresen szednek

Manapság szinte lehetetlen úgy végiggörgetni a közösségi médiát, hogy ne találkozzunk egy újabb csodavitaminnal, kollagénporral vagy olyan kapszulával, amely állítólag szebbé teszi a bőrünket, javítja az alvásunkat, vagy éppen segít megszabadulni a folyamatos fáradtságtól. Az étrend-kiegészítők népszerűsége egyre nő, és sokan már anélkül is rendszeresen szedik őket, hogy pontosan tudnák, valóban szüksége van-e rájuk a szervezetüknek. De vajon mit gondolnak erről azok, akik tényleg értenek hozzá? Az orvosok többsége egyetért abban, hogy a vitaminokat és ásványi anyagokat elsősorban kiegyensúlyozott táplálkozással érdemes biztosítani, nem pedig tablettákkal helyettesíteni a változatos étrendet. Ugyanakkor bizonyos élethelyzetekben, hiányállapotok esetén vagy speciális egészségügyi problémáknál az étrend-kiegészítőknek is megvan a maguk szerepe. Éppen ezért különösen érdekes, hogy mely készítményeket választják azok a szakemberek, akik nap mint nap foglalkoznak az egészségünkkel. A megkérdezett orvosok közül többen is elárulták, milyen étrend-kiegészítőket szednek személyesen, és azt is, mire érdemes figyelni a használatuk során. Fontos azonban, hogy ami az egyik embernek hasznos, az nem feltétlenül szükséges a másiknak.

1. D-vitamin

A D-vitamin az egyik legismertebb és legfontosabb vitamin, amely nélkülözhetetlen a csontok egészségéhez, a kalcium megfelelő felszívódásához és az immunrendszer normális működéséhez. A szervezetünk napfény hatására is képes előállítani, azonban az őszi és téli hónapokban, amikor kevesebb időt töltünk a szabadban, könnyen előfordulhat, hogy nem jutunk elegendő mennyiséghez. Nem véletlen, hogy a megkérdezett nyolc orvos közül szinte mindenki szed D-vitamint, különösen télen. A szakértők szerint ez azon kevés vitaminok egyike, amelyeknél valóban indokolt lehet a pótlás, hiszen természetes élelmiszerforrásból viszonylag nehéz megfelelő mennyiséget bevinni. A hiány kockázata különösen magas lehet azoknál, akik kevés napfényhez jutnak, vagy sötétebb bőrrel rendelkeznek. A szakemberek általában a D3-vitamint részesítik előnyben a D2-vitaminnal szemben, mivel előbbi hatékonyabban emelheti a vér D-vitamin-szintjét. Arra is érdemes figyelni, hogy zsírban oldódó vitaminról van szó, ezért célszerű olyan étkezés közben bevenni, amely valamennyi zsiradékot is tartalmaz. A megfelelő dózist ugyanakkor mindig az egyéni szükségletekhez kell igazítani.

2. Kalcium

A kalciumról valószínűleg neked is elsőként a csontok és a fogak egészsége jut eszedbe, és ez egyáltalán nem véletlen. Ez az ásványi anyag alapvető szerepet játszik abban, hogy csontjaink hosszú távon is erősek maradjanak. Különösen a nőknek érdemes odafigyelniük a megfelelő bevitelre, hiszen a menopauza közeledtével és azt követően a hormonális változások felgyorsíthatják a csontvesztést. Ideális esetben ezt az ásványi anyagot is elsősorban élelmiszerekből érdemes fedezni, például tejtermékekből vagy más kalciumban gazdag ételekből. Ha mégis szükség van étrend-kiegészítőre, annak típusa sem mindegy. A kalcium-karbonátot ajánlott étkezés közben bevenni, mivel a felszívódásához gyomorsavra van szükség, míg a kalcium-citrát étkezéstől függetlenül is alkalmazható. A túlzott bevitel azonban problémákat okozhat, például növelheti a vesekő kialakulásának kockázatát, ezért nem érdemes orvosi javaslat nélkül nagy dózisban szedni.

3. Magnézium

Ha van étrend-kiegészítő, amely az utóbbi időben különösen felkapott lett, az egyértelműen a magnézium. Sokan az esti rutinjuk részeként szedik, mert abban bíznak, hogy segít ellazulni és kipihentebben ébredni. A magnézium ugyanakkor ennél jóval több feladatot lát el a szervezetben: hozzájárul az izmok és az idegrendszer megfelelő működéséhez, és bizonyos esetekben a migrén megelőzésében is szerepet kaphat.

A megkérdezett orvosok közül többen is rendszeresen szednek magnéziumot, de különböző okokból. Van, aki a migrénes rohamok gyakoriságának csökkentésére használja, míg mások az alvásuk támogatásának reményében veszik be lefekvés előtt. Fontos azonban tudni, hogy bár a migrén megelőzésében bizonyos kutatások kedvező eredményeket mutattak, az alvásminőség javítására vonatkozó bizonyítékok egyelőre kevésbé meggyőzőek.

Nem mindegy az sem, melyik magnéziumformát választod. A magnézium-glicinát például általában kíméletesebb lehet az emésztőrendszerhez, míg a magnézium-oxidot egyes szakemberek migrén megelőzésére alkalmazzák. Bizonyos típusok hasmenést vagy hasi panaszokat okozhatnak, ezért érdemes odafigyelni a szervezet reakcióira. A nagyobb dózisok alkalmazása pedig mindenképpen orvosi egyeztetést igényel.

4. Omega-3

Az omega-3 zsírsavak elsősorban a szív- és érrendszer egészségével kapcsolatban kerülnek szóba, de az agy normális működésében is fontos szerepet játszanak. Ezek a többszörösen telítetlen zsírsavak természetes formában többek között a zsírosabb halakban találhatók meg, de halolaj- és krillolajkapszulák formájában is elérhetők. A megkérdezett szakemberek közül többen is szednek omega-3-at, részben annak gyulladásos folyamatokkal kapcsolatos lehetséges előnyei miatt. Az omega-3-készítményeknél nemcsak az adagolásra, hanem a bevétel módjára is érdemes figyelni. Mivel zsírokról van szó, étkezés közben történő fogyasztásuk elősegítheti a felszívódást. A halolajkapszulák egyik kellemetlen mellékhatása lehet a halas utóíz, ezért egyesek inkább a krillolajat részesítik előnyben. Az omega-3 étrend-kiegészítők egészségügyi előnyei azonban nem minden területen egyformán bizonyítottak, így nem érdemes őket univerzális megoldásként kezelni.

5. Vas

Ha gyakran vagy kimerült, nehezen koncentrálsz, vagy úgy érzed, hogy mostanában semmihez sincs energiád, könnyen eszedbe juthat a vashiány. A vas ugyanis kulcsszerepet játszik a hemoglobin felépítésében, amelynek segítségével a vörösvértestek oxigént szállítanak a szervezet különböző részeibe. Ha túl kevés van belőle, az akár vashiányos vérszegénységhez is vezethet. A menstruáló nők nagyobb kockázatnak lehetnek kitéve, különösen erős havi vérzés esetén. Ilyenkor vas-glükonátot szed, méghozzá kétnaponta, mivel bizonyos esetekben ez az adagolás kedvezőbb felszívódást és kevesebb mellékhatást eredményezhet. A vas felszívódását a C-vitamin is támogathatja, ezért érdemes lehet C-vitaminban gazdag élelmiszerekkel együtt fogyasztani. Ugyanakkor a fáradtság hátterében számos más probléma is állhat, így nem tanácsos automatikusan vaspótlásba kezdeni. A túl sok vas ugyanis szintén káros lehet, ezért a készítmény szedését célszerű laboreredmények és orvosi javaslat alapján elkezdeni.

6. Rost

Bár a legtöbb embernek a vitaminok és ásványi anyagok jutnak eszébe az étrend-kiegészítőkről, a rostpótlás is egyre nagyobb figyelmet kap. A megfelelő rostbevitel nemcsak az emésztésnek tesz jót, hanem a vércukorszint szabályozásában és az LDL-, vagyis a köznyelvben rossznak nevezett koleszterin szintjének csökkentésében is szerepet játszhat. A legtöbb felnőtt számára a napi körülbelül 25-30 gramm rost jó kiindulópont lehet, bár az egyéni szükségletek eltérhetnek. Ha eddig kevés rostot fogyasztottál, nem érdemes egyik napról a másikra drasztikusan megemelni a mennyiséget. A hirtelen váltás ugyanis puffadást, fokozott gázképződést és más emésztési kellemetlenségeket okozhat. Sokkal jobb, ha fokozatosan növeled a bevitelt, miközben a megfelelő folyadékfogyasztásra is odafigyelsz. A rostok pótlását pedig első körben érdemes zöldségekkel, gyümölcsökkel, hüvelyesekkel és teljes értékű gabonákkal megoldani.

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