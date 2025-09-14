Egészségesebb élet

Bizony, annak hátterében, hogy a fiatalok bizonyos ételeket már nem részesítenek előnyben, az egészségtudatosság áll. A mai fiatalok sokkal jobban figyelnek arra, hogy mit visznek be a szervezetükbe: számolják a kalóriát, ellenőrzik a hozzávalókat, és kerülik a mesterséges adalékanyagokat. Míg a korábbi generációk számára a gyorsan elérhető, tartósított ételek kényelmi megoldást jelentettek, addig a Z generáció inkább a friss, szezonális alapanyagokat keresi. Számukra nem mindegy, hogy mi kerül a tányérra, mert az étkezés az identitás és az életmód kifejezése is.

Ugyanilyen fontos szempont a környezettudatosság. A klímaváltozás és az állattenyésztés környezeti terhei miatt a fiatalok egyre nagyobb része választ növényi alapú étrendet, vagy legalábbis tudatosan csökkenti a húsfogyasztását, illetve – az egészségügyi szempontokat is figyelembe véve – kerülik a belsőségek fogyasztását. Ennek köszönhetően olyan tradicionális ételek, amelyek erősen kötődnek az állati alapanyagokhoz – például a belsőségekből készült fogások vagy a zsíros húsételek – elvesztették vonzerejüket. A Z generáció inkább alternatívát keres: zöldséges, könnyen emészthető, egészséges ételeket.

forrás: seventyfourimages/Envato Az egészségesebb ételek sokkal jobb alternatívák számukra, így a hagyományosabb, zsírosabb ételek háttérbe szorulnak.

Az alábbiakban olyan ételeket gyűjtöttünk össze, amelyeket a Z generáció már nem fogyaszt előszeretettel. Elképzelhető, hogy rövid időn belül eltűnnek majd a piacról, hiszen nem lesz rájuk kereslet. Mutatjuk, mely ételek azok, amelyeket nem kedvelnek a Z generációsok!

Ezt a 6 ételt nem hajlandók fogyasztani a Z generációsok!

Galéria / 6 kép Ételek, amiket a Z generáció tagjai inkább kerülnek Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

Az ÉVA Magazin írása.