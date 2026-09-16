Ezt a 6 dolgot szinte mindenki csinálja, pedig fokozhatják a szervezet gyulladásos terhelését

Az oxidatív stressz tipikusan azok közé a kifejezések közé tartozik, amelyeket rengeteget hallunk az egészséges életmóddal kapcsolatban, de azért nem feltétlenül tudjuk pontosan, mi történik ilyenkor a szervezetben. Röviden: akkor beszélhetünk róla, amikor a testben több reaktív oxigénvegyület – vagyis ROS – termelődik, mint amennyit a saját antioxidáns-védelmi rendszerünk megfelelően semlegesíteni tud.

Fontos, hogy ezek a molekulák önmagukban nem „rosszak”: kis mennyiségben teljesen természetesen keletkeznek, sőt szerepük van például a sejtek közötti kommunikációban és az immunrendszer működésében is. A probléma inkább akkor kezdődik, ha hosszabb ideig felborul az egyensúly. A tartós oxidatív stressz összefügghet sejtkárosodással és gyulladásos folyamatokkal, a két jelenség pedig egymást is erősítheti.

És bár nyilván nem tudjuk minden stresszforrást kiiktatni az életünkből, meglepően sok múlhat a hétköznapi rutinunkon.

1. Nincs rendben az anyagcseréd

Nem csak az számít, hogy mennyi cukrot eszel. Az anyagcsere egészsége egy sokkal összetettebb történet, amelyben szerepet játszik többek között a vércukorszint szabályozása, az inzulinérzékenység, a testösszetétel és az életmód is.

Ha a vércukorszint tartósan magasabb a kelleténél, a sejtek több glükóznak vannak kitéve, ami fokozhatja a reaktív oxigénvegyületek képződését. Az inzulinrezisztencia, a nagyobb mennyiségű zsigeri zsír és a metabolikus szindróma szintén összefüggésbe hozható az oxidatív stressz magasabb szintjével. Nem kell viszont egyik napról a másikra teljesen új életet kezdened. A kiegyensúlyozott, fehérjét, rostokat és egészséges zsiradékokat is tartalmazó étkezések, a rendszeres mozgás, az elegendő alvás és a stressz kezelése egyaránt támogathatja az anyagcsere egészségét.

2. Folyamatosan stresszelsz

Egy húzós nap vagy egy idegesítő hét még nem ugyanaz, mint amikor a szervezeted hónapokon keresztül szinte állandó készenléti üzemmódban működik.

Krónikus stressz esetén tartósabban aktiválódnak a szervezet stresszrendszerei, és olyan hormonok szabadulnak fel, mint a kortizol és az adrenalin. Hosszabb távon mindez kapcsolatba hozható a mitokondriumok működésének változásával, a fokozott oxidatív stresszel és az antioxidáns-védelem gyengülésével. És igen, tudjuk: a „stresszelj kevesebbet” körülbelül annyira hasznos tanács, mint azt mondani valakinek, hogy egyszerűen ne aggódjon. Sokkal reálisabb kisebb kapaszkodókat keresni. A rendszeres mozgás, a természetben töltött idő, a relaxáció vagy mindfulness, illetve a társas kapcsolatok ápolása mind segíthet abban, hogy ne legyél folyamatosan maximumra tekerve.

3. Rendszeresen keveset vagy rosszul alszol

Ha egy rosszul átaludt éjszaka után másnap úgy érzed, hogy minden nehezebben megy, annak nem csak pszichés oka van. Az alvás az egyik legfontosabb regenerációs időszakunk: ilyenkor többek között sejtszintű helyreállító folyamatok zajlanak, és az anyagcserénk szabályozása szempontjából is kiemelten fontos.

A tartósan kevés vagy töredezett alvás összefüggésbe hozható az oxidatív stressz emelkedésével, a gyulladás fokozódásával és a rosszabb glükózszabályozással.

Felnőttként általában legalább hét óra alvásra érdemes törekedni, bár az egyéni alvásigény természetesen eltérhet. Ha este rendszeresen csak forgolódsz, már az is számíthat, ha nagyjából azonos időben fekszel le és kelsz fel, sötét és hűvös hálószobában alszol, és lefekvés előtt visszaveszel az erős fényekből és a képernyőzésből.

4. Túl sok időt töltesz ülve

Van egy érdekes csavar a történetben: maga a testmozgás is átmenetileg növeli bizonyos reaktív oxigénvegyületek képződését. Ettől azonban nem kell megijedni. A rendszeres edzés hatására a szervezet alkalmazkodik, és erősödhetnek a saját antioxidáns-védelmi mechanizmusai.

A hosszan tartó mozgásszegény életmóddal ezzel szemben magasabb oxidatív stresszt, nagyobb gyulladásos terhelést és rosszabb metabolikus egészséget is összefüggésbe hoztak.

És ehhez nem kell heti ötször másfél órát az edzőteremben töltened. A WHO felnőtteknek napi 30 perc közepes intenzitású aerob mozgást javasol, emellett pedig legalább heti két alkalommal izomerősítő mozgást. Ebbe a tempós séta, a biciklizés és egy rakás hétköznapi mozgásforma is simán belefér.

5. Folyamatosan légszennyezésnek és cigarettafüstnek vagy kitéve

Ez már az a pont, amit nyilván jóval kevésbé tudunk kontrollálni. A levegőszennyezés, a dohányfüst, bizonyos nehézfémek és más környezeti ártalmak növelhetik a szabad gyökök képződését, illetve megterhelhetik a szervezet antioxidáns-védelmi rendszerét. Különösen a finomrészecske-szennyezést hozták összefüggésbe fokozott oxidatív stresszel és szisztémás gyulladással.

Egy nagyváros levegőjét természetesen egyedül nem fogod megváltoztatni, de amennyire lehet, érdemes kerülni a dohányfüstöt, rossz levegőminőségű napokon átgondolni a szabadtéri edzés időzítését, és rendszeresen szellőztetni akkor, amikor a kinti levegő minősége kedvezőbb.

6. Teljes káoszban van a napirended

Hétköznap hajnali egykor fekszel, reggel hétkor kelsz, hétvégén pedig délig alszol? A tested belső órája valószínűleg nem rajong érte. A szervezet antioxidáns rendszerei is követnek egy napi, cirkadián ritmust. Ha ezt rendszeresen felborítja az éjszakai műszak, a sok utazás és időzóna-váltás, a teljesen rendszertelen alvás vagy a késő esti erős fény, az kutatások szerint összefügghet magasabb oxidatív stresszel, illetve az anyagcsere és a sejtek regenerációjának zavaraival. Persze néha belefér egy hajnalig tartó sorozatmaraton vagy egy átbulizott éjszaka. A szervezet számára inkább az számít, mi történik rendszeresen. Ha nagyjából hasonló időben alszol, ébredsz és étkezel, azzal már sokat tehetsz azért, hogy a belső órád ne kapjon minden egyes nap újabb meglepetést.