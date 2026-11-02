Napi Horoszkóp
Életmód
Divat
Szépség
Sztárok
Kult
Promóciók
  1. Főoldal
  2. Életmód

Magadra ismertél? 6 dolog, ami a rendkívül intelligens embereknek nehezebben megy, mint az átlagnak

#okos
#intelligens emberek
#magas IQ
#teljesítményorientált
Barbara
Életmód
Utoljára frissült: 2026. november 2. 14:37

Forrás: Pexels

Magadra ismertél? 6 dolog, ami a rendkívül intelligens embereknek nehezebben megy, mint az átlagnak
A nap cikke

Heti horoszkóp november 2-8.: a Rákok hetét váratlan helyzetek sorozata határozza meg, a Halaknak érdekes tapasztalásban lehet részük

Az előtted álló hét is izgalmasnak ígérkezik, a csillagok ugyanis minden csillagjegy számára tartogatnak valamit, azt azonban, hogy pontosan mi vár rád, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a heti horoszkópot!

Életmód

Influenszerek és tartalomgyártók szorítóban – Kiderült, ki, hogyan kezeli a rázós helyzeteket

Meredek emelkedőkben és rázós helyzetekben nem volt hiány a Suzuki AllGrip Challenge-en, ahol influenszerek és autós tar...

Életmód

Első autót vásárolnál? A szakértő elárulta, mire figyelj, hogy ne bánd meg

Az első autód kiválasztása izgalmas mérföldkő, de néhány fontos szempontot érdemes átgondolnod, mielőtt beleszeretsz egy...
Advertisement

Divat

Melyik sneaker és táska illik hozzád? A napirended többet elárul, mint hinnéd

Sneaker és táska kisokos minden alkalomra! Mutatjuk, milyen divatos kiegészítőket válassz munkába, városnézéshez, brunch...

Promóciók

A krém, amely már több, mint 51 800 magyar nőt nyűgözött le

Ez a nagyszerű krém az összetevők lehető legjobb kombinációját ötvözi, hogy bőröd puhábbá, feszesebbé és ragyogóbbá tegy...

Divat

Mindig ugyanazokat hordod? Így frissítsd fel az őszi szettjeidet színekkel és anyagokkal

Mutatjuk, hogyan hozhatod ki a legtöbbet az őszi ruhatáradból, akkor is, ha a visszafogott eleganciát szereted, és akkor...

Promóciók

Még egy kívánság: Nézd meg T.Dannyt a moziban!

Már a mozikban Dobó Kata új filmje, a Még egy kívánság, de úgy tűnik, Juli, Milán és Karesz története még tartogat megle...
Olvasd el!

8 étel, ami eszméletlenül erős gyulladáscsökkentő hatással bír

A tartós gyulladás sokáig észrevétlen maradhat, miközben kedvezőtlenül befolyásolhatja a szervezet működését.

Olvasd el!

Katalin hercegné és Meghan Markle is erre a cipőre cserélte a sportcipőjét

Meghan Markle és Katalin hercegné stílusa sok mindenben különbözik, de egy dologban most biztosan egyetértenek: idén ősszel a loafer az egyik legjobb választás.

Olvasd el!

Napi horoszkóp november 2.: a Bikáknak nem várt eredményt hoz egy bizonyos projekt, az Oroszlánoknak érdemes kiállniuk magukért

A hét első napja is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a hétfői horoszkópot!

Olvasd el!

Nem hiszed el, melyik 2000-es évekbeli trend tér vissza: ráadásul nem akárhogy!

Ha te is imádtad Hannah Montana szettjeit, van egy jó hírünk: a 2000-es évek egyik legikonikusabb kiegészítője visszatért, ráadásul most sokkal többféleképpen viselheted!

Olvasd el!

Szerelmi horoszkóp november: a Bakokra izgalmas kaland vár, a Vízöntőknek új szerelem változtatja meg a gondolkodásukat

Új szerelem? Csalódás? Tanulságok? Flörtök? Kalandok? A november igazán izgalmasnak ígérkezik, érdemes tehát elolvasnod a szerelmi horoszkópot, hisz a csillagok számodra is tartogatnak kalandokat!

Facebook
Twitter
Pinterest
A mély gondolkodás rengeteg helyzetben előny lehet, de vannak egészen hétköznapi dolgok, amelyek éppen emiatt válhatnak meglepően nehézzé.

Videók

Vannak emberek, akik egyszerűen képtelenek kikapcsolni az agyukat. Egy ártatlan megjegyzésen órákig gondolkodnak, minden döntésük előtt végigveszik az összes lehetséges forgatókönyvet, és még egy teljesen hétköznapi beszélgetés mögött is mélyebb jelentést keresnek. Ismerős? Akkor könnyen lehet, hogy te is azok közé tartozol, akik hajlamosak mindent alaposan átgondolni, néha talán egy kicsit túlságosan is.

A mély gondolkodás persze rengeteg előnnyel járhat. Segíthet az összetett problémák megoldásában, a kreatív ötletek megszületésében és abban, hogy jobban megértsd a körülötted lévő világot. Ugyanakkor van egy kevésbé látványos oldala is: bizonyos helyzeteket sokkal bonyolultabbnak élhetsz meg, mint amilyenek valójában. Mi most 6 olyan hétköznapi dolgot gyűjtöttünk össze, amelyek különösen nagy kihívást jelenthetnek a mély gondolkodásra hajlamos embereknek.

1. A felszínes beszélgetések

Miközben mások gond nélkül elcsevegnek az időjárásról vagy arról, hogy milyen volt a hétvégéjük, te néhány perc után már valami sokkal érdekesebb témáról beszélgetnél. Egyszerűen nem érted, miért kell hosszasan kerülgetni a lényeget, amikor annyi izgalmas dologról lehetne beszélni. Egy ártatlan kérdésből is könnyen komoly eszmecserét csinálhatsz, ami persze nem minden társaságban arat osztatlan sikert. A jó hír, hogy a könnyed csevegés is tanulható, és nem feltétlenül kell minden beszélgetésnek mélynek lennie ahhoz, hogy értékes legyen.

2. Feladatokat átadni másoknak

Ha valamit meg kell csinálni, inkább elintézed te magad, mert legalább biztos lehetsz benne, hogy minden pontosan úgy alakul, ahogy elképzelted. A probléma csak az, hogy így könnyen túl sok feladatot vállalsz magadra. A mélyen gondolkodó, maximalizmusra hajlamos emberek gyakran előre végiggondolják, mi minden romolhat el, ha másra bíznak valamit, ezért nehezebben engedik ki a kezükből az irányítást. Pedig hosszú távon ez kimerüléshez is vezethet. Néha el kell fogadnod, hogy mások nem feltétlenül ugyanúgy oldanak meg egy feladatot, mint te, és ettől még az eredmény lehet ugyanolyan jó.

3. Pontosan követni egy receptet

Elsőre talán furcsának tűnik, de még a főzés is okozhat nehézséget, ha hajlamos vagy mindent újragondolni. Míg mások szépen követik a recept lépéseit, te már a második hozzávalónál azon gondolkodsz, hogyan lehetne még jobbá tenni az ételt. Mi lenne, ha egy kicsit több fűszert tennél bele? Vagy kicserélnéd az egyik alapanyagot valami egészen másra? A kísérletezés persze fantasztikus dolog, és néha valóban zseniális eredmények születhetnek belőle, de az is előfordulhat, hogy a végeredménynek már nem sok köze lesz ahhoz, amit eredetileg elképzeltél.

4. A jelenben élni

Előfordult már, hogy egy csodás nyaraláson azon stresszeltél, mi vár rád, amikor hazamész? Vagy egy kellemes vacsora közben fejben már a másnapi teendőidet szervezted? A túlgondolkodásra hajlamos embereknek gyakran nehéz egyszerűen megélniük a pillanatot, mert az agyuk folyamatosan a múlt eseményein vagy a jövő lehetőségein dolgozik. Hiába történik velük valami jó, közben azon gondolkodnak, meddig tart majd, vagy mi következik utána. Pedig néha éppen az jelentheti a legnagyobb megkönnyebbülést, ha nem próbálsz mindent előre megfejteni.

5. Elfogadni, hogy nem mindennek van mélyebb jelentése

Egy barátod furcsán válaszolt az üzenetedre? Máris azon gondolkodsz, vajon megbántottad-e valamivel. Valaki nem mosolygott vissza rád? Lehet, hogy haragszik rád, vagy egyszerűen csak rossz napja van? Ha hajlamos vagy mindent alaposan elemezni, könnyen előfordulhat, hogy olyan helyzetekben is összefüggéseket keresel, ahol valójában nincsenek. Néha az emberek egyszerűen fáradtak, elfoglaltak vagy figyelmetlenek, és egy-egy esemény mögött nem rejtőzik különösebb üzenet. Persze természetes, hogy szeretnéd megérteni a körülötted történő dolgokat, de nem kell minden apróságból messzemenő következtetéseket levonnod.

6. Egyszerűen csak pihenni

Végre van egy szabad délutánod, amikor semmi dolgod, mégsem tudsz igazán kikapcsolódni. Miközben a kanapén fekszel és sorozatot nézel, folyamatosan azon jár az eszed, mennyi mindent csinálhatnál helyette. Kitakaríthatnál, elolvashatnál egy könyvet, vagy előre dolgozhatnál a következő hétre. A teljesítményorientált, sokat gondolkodó emberek számára különösen nehéz lehet elfogadni, hogy nem kell minden percnek hasznosnak lennie. Pedig a pihenés nem elvesztegetett idő, és attól még nem leszel kevésbé produktív, hogy néha egyszerűen csak élvezed a semmittevést.

Videók

Hogy tetszett a cikk?

Egynek jó.
Nice job!
Imádom!

Életmód

Influenszerek és tartalomgyártók szorítóban – Kiderült, ki, hogyan kezeli a rázós helyzeteket

Meredek emelkedőkben és rázós helyzetekben nem volt hiány a Suzuki AllGrip Challenge-en, ahol influenszerek és autós tar...

Életmód

Első autót vásárolnál? A szakértő elárulta, mire figyelj, hogy ne bánd meg

Az első autód kiválasztása izgalmas mérföldkő, de néhány fontos szempontot érdemes átgondolnod, mielőtt beleszeretsz egy...

Divat

Melyik sneaker és táska illik hozzád? A napirended többet elárul, mint hinnéd

Sneaker és táska kisokos minden alkalomra! Mutatjuk, milyen divatos kiegészítőket válassz munkába, városnézéshez, brunch...

Promóciók

A krém, amely már több, mint 51 800 magyar nőt nyűgözött le

Ez a nagyszerű krém az összetevők lehető legjobb kombinációját ötvözi, hogy bőröd puhábbá, feszesebbé és ragyogóbbá tegy...

Divat

Mindig ugyanazokat hordod? Így frissítsd fel az őszi szettjeidet színekkel és anyagokkal

Mutatjuk, hogyan hozhatod ki a legtöbbet az őszi ruhatáradból, akkor is, ha a visszafogott eleganciát szereted, és akkor...

Promóciók

Még egy kívánság: Nézd meg T.Dannyt a moziban!

Már a mozikban Dobó Kata új filmje, a Még egy kívánság, de úgy tűnik, Juli, Milán és Karesz története még tartogat megle...
Kép
Kult

Toplista: 10 kevésbé ismert, mégis sírva röhögős film a Netflixen, ha most valami viccesre vágynál

Ha olyan filmet keresel, ami elérhető a Netflixen, és garantáltan jó kedvre derít, ezek közül válassz!

Kép
Életmód

Nem csak gyerekeket érint: így jelentkezhet az ADHD felnőttkorban

Sosem tudod, hova tetted a kulcsodat és a határidőkkel állandóan hadilábon állsz? Ez akár az ADHD tünete is lehet…

Kép
Életmód

House merch – az új lakberendezési trend, amitől olyan lesz az otthonod, mint egy butikhotel

Monogramos szalvéták, saját feliratos gyufásdobozok és képeslapok az otthonodról: 2026 egyik legbájosabb lakberendezési trendje azt üzeni, ideje úgy tekintened a lakásodra, mintha az lenne a kedvenc butikhoteled.

Kép
Szépség

Sötét karikák és fakó bőr? A TikTok új beautytrendje szerint ez is állhat a háttérben

A TikTok szerint a fakó bőr, a sötét szem alatti karikák és a hajhullás mögött akár a szervezeted alacsony vastartaléka is állhat, de vajon mit mondanak a szakértők?

Kép
Életmód

12 red flag, hogy valami nincs rendben a kapcsolatodban

Ezek a jelek kezdetben romantikusnak tűnhetnek, de olyan is van, amit sokan hajlamosak ignorálni…

Kép
Divat

Katalin hercegné és Meghan Markle is erre a cipőre cserélte a sportcipőjét

Meghan Markle és Katalin hercegné stílusa sok mindenben különbözik, de egy dologban most biztosan egyetértenek: idén ősszel a loafer az egyik legjobb választás.