Magadra ismertél? 6 dolog, ami a rendkívül intelligens embereknek nehezebben megy, mint az átlagnak

Vannak emberek, akik egyszerűen képtelenek kikapcsolni az agyukat. Egy ártatlan megjegyzésen órákig gondolkodnak, minden döntésük előtt végigveszik az összes lehetséges forgatókönyvet, és még egy teljesen hétköznapi beszélgetés mögött is mélyebb jelentést keresnek. Ismerős? Akkor könnyen lehet, hogy te is azok közé tartozol, akik hajlamosak mindent alaposan átgondolni, néha talán egy kicsit túlságosan is.

A mély gondolkodás persze rengeteg előnnyel járhat. Segíthet az összetett problémák megoldásában, a kreatív ötletek megszületésében és abban, hogy jobban megértsd a körülötted lévő világot. Ugyanakkor van egy kevésbé látványos oldala is: bizonyos helyzeteket sokkal bonyolultabbnak élhetsz meg, mint amilyenek valójában. Mi most 6 olyan hétköznapi dolgot gyűjtöttünk össze, amelyek különösen nagy kihívást jelenthetnek a mély gondolkodásra hajlamos embereknek.

1. A felszínes beszélgetések



Miközben mások gond nélkül elcsevegnek az időjárásról vagy arról, hogy milyen volt a hétvégéjük, te néhány perc után már valami sokkal érdekesebb témáról beszélgetnél. Egyszerűen nem érted, miért kell hosszasan kerülgetni a lényeget, amikor annyi izgalmas dologról lehetne beszélni. Egy ártatlan kérdésből is könnyen komoly eszmecserét csinálhatsz, ami persze nem minden társaságban arat osztatlan sikert. A jó hír, hogy a könnyed csevegés is tanulható, és nem feltétlenül kell minden beszélgetésnek mélynek lennie ahhoz, hogy értékes legyen.

2. Feladatokat átadni másoknak



Ha valamit meg kell csinálni, inkább elintézed te magad, mert legalább biztos lehetsz benne, hogy minden pontosan úgy alakul, ahogy elképzelted. A probléma csak az, hogy így könnyen túl sok feladatot vállalsz magadra. A mélyen gondolkodó, maximalizmusra hajlamos emberek gyakran előre végiggondolják, mi minden romolhat el, ha másra bíznak valamit, ezért nehezebben engedik ki a kezükből az irányítást. Pedig hosszú távon ez kimerüléshez is vezethet. Néha el kell fogadnod, hogy mások nem feltétlenül ugyanúgy oldanak meg egy feladatot, mint te, és ettől még az eredmény lehet ugyanolyan jó.

3. Pontosan követni egy receptet



Elsőre talán furcsának tűnik, de még a főzés is okozhat nehézséget, ha hajlamos vagy mindent újragondolni. Míg mások szépen követik a recept lépéseit, te már a második hozzávalónál azon gondolkodsz, hogyan lehetne még jobbá tenni az ételt. Mi lenne, ha egy kicsit több fűszert tennél bele? Vagy kicserélnéd az egyik alapanyagot valami egészen másra? A kísérletezés persze fantasztikus dolog, és néha valóban zseniális eredmények születhetnek belőle, de az is előfordulhat, hogy a végeredménynek már nem sok köze lesz ahhoz, amit eredetileg elképzeltél.

4. A jelenben élni



Előfordult már, hogy egy csodás nyaraláson azon stresszeltél, mi vár rád, amikor hazamész? Vagy egy kellemes vacsora közben fejben már a másnapi teendőidet szervezted? A túlgondolkodásra hajlamos embereknek gyakran nehéz egyszerűen megélniük a pillanatot, mert az agyuk folyamatosan a múlt eseményein vagy a jövő lehetőségein dolgozik. Hiába történik velük valami jó, közben azon gondolkodnak, meddig tart majd, vagy mi következik utána. Pedig néha éppen az jelentheti a legnagyobb megkönnyebbülést, ha nem próbálsz mindent előre megfejteni.

5. Elfogadni, hogy nem mindennek van mélyebb jelentése



Egy barátod furcsán válaszolt az üzenetedre? Máris azon gondolkodsz, vajon megbántottad-e valamivel. Valaki nem mosolygott vissza rád? Lehet, hogy haragszik rád, vagy egyszerűen csak rossz napja van? Ha hajlamos vagy mindent alaposan elemezni, könnyen előfordulhat, hogy olyan helyzetekben is összefüggéseket keresel, ahol valójában nincsenek. Néha az emberek egyszerűen fáradtak, elfoglaltak vagy figyelmetlenek, és egy-egy esemény mögött nem rejtőzik különösebb üzenet. Persze természetes, hogy szeretnéd megérteni a körülötted történő dolgokat, de nem kell minden apróságból messzemenő következtetéseket levonnod.

6. Egyszerűen csak pihenni



Végre van egy szabad délutánod, amikor semmi dolgod, mégsem tudsz igazán kikapcsolódni. Miközben a kanapén fekszel és sorozatot nézel, folyamatosan azon jár az eszed, mennyi mindent csinálhatnál helyette. Kitakaríthatnál, elolvashatnál egy könyvet, vagy előre dolgozhatnál a következő hétre. A teljesítményorientált, sokat gondolkodó emberek számára különösen nehéz lehet elfogadni, hogy nem kell minden percnek hasznosnak lennie. Pedig a pihenés nem elvesztegetett idő, és attól még nem leszel kevésbé produktív, hogy néha egyszerűen csak élvezed a semmittevést.

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