Napi Horoszkóp
Életmód
Divat
Szépség
Sztárok
Kult
Promóciók
  1. Főoldal
  2. Életmód

6 dolog a hálószobádban, amitől nem bír kikapcsolni az agyad: nem csoda, ha rosszul alszol!

#Alvás
#Dolog
#Hálószoba
#rossz alvás
Kamilla
Életmód
Utoljára frissült: 2026. november 6. 08:37

Forrás: Unsplash

rossz alvás
A nap cikke

Íme a 7 legújabb kutyafajta, amit idén ismertek csak el: és egyik szebb, mint a másik

Talán nem is tudtad eddig, de az elmúlt szűk 1 évben rögtön hét új fajtát is regisztráltak!

Életmód

Influenszerek és tartalomgyártók szorítóban – Kiderült, ki, hogyan kezeli a rázós helyzeteket

Meredek emelkedőkben és rázós helyzetekben nem volt hiány a Suzuki AllGrip Challenge-en, ahol influenszerek és autós tar...

Divat

7 téli alapdarab, amivel könnyebb lesz a reggeli öltözködés

Eleged van abból, hogy minden reggel a szekrény előtt állsz tanácstalanul? Mutatunk hét sokoldalú ruhadarabot, amelyekke...

Életmód

Első autót vásárolnál? A szakértő elárulta, mire figyelj, hogy ne bánd meg

Az első autód kiválasztása izgalmas mérföldkő, de néhány fontos szempontot érdemes átgondolnod, mielőtt beleszeretsz egy...
Advertisement

Divat

Viral, de tényleg kihasználnád? Így válassz az ősz felkapott ruhadarabjai közül

Attól, hogy egy ruhadarab meghódította a közösségi médiát, még nem biztos, hogy a gardróbodban is beválik. Mutatjuk, hog...

Életmód

Ilyen lenne álmaink menzája - Képzeld, már létezik!

Tojásleves, tökfőzelék, vadas sertésragu: van olyan étel, amelynek már a nevétől is kiráz a hideg és újra az iskolai ebé...

Divat

Melyik sneaker és táska illik hozzád? A napirended többet elárul, mint hinnéd

Sneaker és táska kisokos minden alkalomra! Mutatjuk, milyen divatos kiegészítőket válassz munkába, városnézéshez, brunch...

Promóciók

A krém, amely már több, mint 51 800 magyar nőt nyűgözött le

Ez a nagyszerű krém az összetevők lehető legjobb kombinációját ötvözi, hogy bőröd puhábbá, feszesebbé és ragyogóbbá tegy...

Promóciók

Jó választás, jó élet: megújultak a Good Calories protein szeletek

Ha pörög a napod, jól jön egy snack, ami nemcsak finom, hanem tudatosan passzol az életmódodhoz is. A Good Calories megú...

Divat

Mindig ugyanazokat hordod? Így frissítsd fel az őszi szettjeidet színekkel és anyagokkal

Mutatjuk, hogyan hozhatod ki a legtöbbet az őszi ruhatáradból, akkor is, ha a visszafogott eleganciát szereted, és akkor...

Promóciók

JOY-napok az Allee-ban: vásárlás mellé élmények is járnak

A JOY-napok idején az Allee Bevásárlóközpont nemcsak kihagyhatatlan kedvezményekkel, hanem izgalmas programokkal is vár....
Olvasd el!

Napi horoszkóp november 6.: az Oroszlánok számíthatnak a környezetük támogatására, a Vízöntőknek érdemes a váltást mérlegelniük

Végre elérkezett a hét utolsó munkanapja, mielőtt azonban fejest ugrasz a hétvégi kikapcsolódásba, előtte mindenképp érdemes elolvasnod a pénteki horoszkópot is, hiszen a csillagok neked is üzentek!

Olvasd el!

Ezt az egy vitamint érdemes ősszel komolyabban venni – az ételekből nehéz eleget bevinni belőle

Van egy vitamin, amelyre különösen érdemes odafigyelni.

Olvasd el!

Így néznek ki most A szökés sztárjai, 21 évvel a premier után

A 2000-es évek egyik legsikeresebb sorozata volt A szökés, amelynek szereplői még ennyi évvel később is nagy szeretettel beszélnek a forgatásról. De mi lett velük azóta?

Olvasd el!

Híres nők, akik egy szerelmi csalódás után nőkkel randiztak

Az alábbi színésznők és énekesnők egy fájdalmas szakítás után szinte rögtön randizni kezdtek: de ezúttal nem egy férfivel, hanem nővel.

Olvasd el!

„A legrondább, akit valaha láttam” - Híres nők, akiknek földig rombolták az önbizalmát a netezők

Csúnyának nevezték őket, a testükön gúnyolódtak, ők pedig őszintén elmesélték, mennyi fájdalmat okoztak a kegyetlen kommentek.

Facebook
Twitter
Pinterest
Hiába fekszel le időben, mégis hosszú percekig forgolódsz, reggel pedig fáradtabban ébredsz, mint ahogy este ágyba bújtál?

Lehet, hogy nemcsak a stressz vagy a napi teendők állnak a háttérben, hanem maga a hálószobád is. Egyes tárgyak és berendezési szokások ugyanis észrevétlenül megnehezíthetik az esti ellazulást. A hálószobánk ideális esetben az otthonunk legnyugodtabb helyisége, ahol magunk mögött hagyhatjuk a nap feszültségeit. A valóság azonban sokszor egészen más. A székeken felhalmozott ruhák, az éjjeliszekrényen sorakozó elektronikai eszközök és a különféle apróságok könnyen zsúfolttá tehetik azt a teret, ahol pihennünk kellene. A lakberendezési és rendszerezési szakértők szerint a vizuális rendetlenség folyamatosan emlékeztethet bennünket az elintézetlen feladatainkra. Ez pedig megnehezítheti, hogy esténként mentálisan is lezárjuk a napot. Mutatjuk azt a hat dolgot, amit érdemes száműzni a hálószobádból, ha nyugodtabb környezetben szeretnél aludni.

1. A szék, amelyet már alig látsz a ruháktól

Ismerős az a bizonyos szék, amely eredetileg dekorációs céllal került a hálószobába, mostanra viszont egy kisebb ruhásszekrény tartalmát hordozza? A szakértők szerint az ilyen halmok a rendetlenség mellett a halogatott döntéseinkre is emlékeztethetnek. Ugyanez igaz a szobában álló, régóta használaton kívüli szobabiciklire vagy futópadra is, amely idővel ruhafogassá változott. Ha minden este egy kupac elpakolásra váró holmival találkozol, az könnyen azt az érzést keltheti, hogy még mindig akad valami, amit el kellene intézned. Próbáld meg megszüntetni ezeket az átmeneti tárolóhelyeket, a ritkán használt edzőeszközöknek pedig keress másik helyet.

2. Ruhák és kiegészítők, amelyeket évek óta nem használsz

Egy túlzsúfolt gardrób nemcsak a reggeli készülődést nehezítheti meg, hanem a hálószoba összképére is hatással van. A soha nem hordott ruhák, tönkrement táskák, régi övek és ékszerek rengeteg helyet foglalhatnak el, miközben folyamatosan újabb döntések elé állítanak. A rendszerezési szakértők szerint a felesleges tárgyak felhalmozása hozzájárulhat a döntési fáradtsághoz. Ha reggelente hosszú percekig keresgélsz a szekrényben, este pedig a széthagyott ruhákat kerülgeted, érdemes alaposan átnézni a gardróbodat. Amit már nem hordasz, de jó állapotú, elajándékozhatod vagy eladományozhatod.



Kép

3. Számlák, papírok és minden, aminek semmi keresnivalója ott

Egy blokk a komódon, néhány hivatalos levél az éjjeliszekrényen, a sarokban pedig egy táska, amelyet napok óta nem pakoltál ki. Apróságnak tűnnek, mégis könnyen azt az érzést kelthetik, hogy a hálószobádban is folytatódik a napi rohanás. Különösen a munkával és pénzügyekkel kapcsolatos dokumentumokat érdemes távol tartani az ágyadtól. Egy befizetésre váró számla vagy egy félbehagyott feladat emlékeztetője könnyen elindíthatja az esti gondolkodást, amikor már pihenni szeretnél. Napi öt perc rendrakás is elegendő lehet ahhoz, hogy a hálószoba ne váljon az egész lakás ideiglenes raktárává.

4. Töltők, kábelek és elektronikai eszközök az ágy mellett

Telefon, laptop, tablet, vezeték nélküli fülhallgató – sokunk éjjeliszekrénye úgy néz ki, akár egy kisebb elektronikai üzlet. A kusza kábelek és a folyamatosan elérhető eszközök azonban nem feltétlenül segítik az esti kikapcsolódást. A legnagyobb problémát az jelentheti, hogy a telefonunk és a laptopunk karnyújtásnyira marad. Egyetlen értesítés vagy gyors üzenetellenőrzés könnyen újabb félórás képernyőhasználattá alakulhat. Ráadásul az esti erős fény és a felkavaró tartalmak is megnehezíthetik az elalvást. Érdemes a felesleges töltőket eltüntetni, a munkaeszközöket pedig lehetőség szerint egy másik helyiségben hagyni éjszakára.

5. Túl sok díszpárna és felesleges dekoráció

A gyönyörűen megvetett ágy, a puha takarók és a dekoratív párnák kétségtelenül otthonossá varázsolhatják a hálószobát. A túlzásba vitt dekoráció azonban könnyen az ellenkező hatást érheti el. Ha lefekvés előtt tíz különböző párnát kell lepakolnod az ágyról, amelyek aztán a földön vagy egy széken végzik, azzal csak újabb rendetlenséget teremtesz. A szakértők szerint két-három díszpárna általában bőven elegendő ahhoz, hogy az ágy mutatós és hívogató legyen. A cél nem egy tökéletesen berendezett hotelszoba lemásolása, hanem egy kényelmes, átlátható tér kialakítása.

6. Hatalmas éjjeli lámpák, amelyek elveszik a teret

Elsőre furcsának tűnhet, de a világítótestek mérete és elhelyezése is befolyásolhatja, mennyire érezzük kellemesnek a hálószobánkat. Egy túlméretezett éjjeli lámpa szinte teljesen elfoglalhatja az éjjeliszekrényt, így alig marad hely egy pohár víznek, a kedvenc könyvednek vagy más szükséges holminak. A lakberendezők azt javasolják, hogy a nagy asztali lámpák helyett fontoljuk meg a falikarok vagy függesztett lámpák használatát. Ezek felszabadíthatják az éjjeliszekrényt, miközben megfelelő fényt biztosítanak az esti olvasáshoz. A pihentető hangulathoz a meleg, tompítható világítás is hozzájárulhat, különösen a lefekvés előtti órákban.



Videók

Videók

Hogy tetszett a cikk?

Egynek jó.
Nice job!
Imádom!

Életmód

Influenszerek és tartalomgyártók szorítóban – Kiderült, ki, hogyan kezeli a rázós helyzeteket

Meredek emelkedőkben és rázós helyzetekben nem volt hiány a Suzuki AllGrip Challenge-en, ahol influenszerek és autós tar...

Divat

7 téli alapdarab, amivel könnyebb lesz a reggeli öltözködés

Eleged van abból, hogy minden reggel a szekrény előtt állsz tanácstalanul? Mutatunk hét sokoldalú ruhadarabot, amelyekke...

Életmód

Első autót vásárolnál? A szakértő elárulta, mire figyelj, hogy ne bánd meg

Az első autód kiválasztása izgalmas mérföldkő, de néhány fontos szempontot érdemes átgondolnod, mielőtt beleszeretsz egy...

Divat

Viral, de tényleg kihasználnád? Így válassz az ősz felkapott ruhadarabjai közül

Attól, hogy egy ruhadarab meghódította a közösségi médiát, még nem biztos, hogy a gardróbodban is beválik. Mutatjuk, hog...

Életmód

Ilyen lenne álmaink menzája - Képzeld, már létezik!

Tojásleves, tökfőzelék, vadas sertésragu: van olyan étel, amelynek már a nevétől is kiráz a hideg és újra az iskolai ebé...

Divat

Melyik sneaker és táska illik hozzád? A napirended többet elárul, mint hinnéd

Sneaker és táska kisokos minden alkalomra! Mutatjuk, milyen divatos kiegészítőket válassz munkába, városnézéshez, brunch...

Promóciók

A krém, amely már több, mint 51 800 magyar nőt nyűgözött le

Ez a nagyszerű krém az összetevők lehető legjobb kombinációját ötvözi, hogy bőröd puhábbá, feszesebbé és ragyogóbbá tegy...

Promóciók

Jó választás, jó élet: megújultak a Good Calories protein szeletek

Ha pörög a napod, jól jön egy snack, ami nemcsak finom, hanem tudatosan passzol az életmódodhoz is. A Good Calories megú...

Divat

Mindig ugyanazokat hordod? Így frissítsd fel az őszi szettjeidet színekkel és anyagokkal

Mutatjuk, hogyan hozhatod ki a legtöbbet az őszi ruhatáradból, akkor is, ha a visszafogott eleganciát szereted, és akkor...

Promóciók

JOY-napok az Allee-ban: vásárlás mellé élmények is járnak

A JOY-napok idején az Allee Bevásárlóközpont nemcsak kihagyhatatlan kedvezményekkel, hanem izgalmas programokkal is vár....
Kép
Életmód

Kipróbáltam 5 trükköt, amitől állítólag nem okoz többé gondot a korai kelés: elárulom, melyik vált be

Ez a cikk azoknak az éjjeli baglyoknak szól, akik kénytelenek a munka miatt nagyon korán kelni - pedig kicsit sem fekszik nekik.

Kép
Szépség

Életemben először kipróbáltam a lézeres szőrtelenítést: ezeket tapasztaltam

Évekig gondolkodtam rajta, végül belevágtam a lézeres szőrtelenítésbe, most pedig elmesélem, milyen volt az első alkalom, mennyire fájt, és mire számíthatsz, ha te is kipróbálnád.

Kép
Életmód

Ez a lakberendezési trend most mindent visz: így csempéssz fémes elemeket az otthonodba

A króm, az ezüst és a különböző fémes felületek ismét meghódítják a lakberendezést, ráadásul néhány jól megválasztott kiegészítővel te is könnyedén feldobhatod velük az otthonodat.

Kép
Életmód

6 trükk, amit el kell lesned azoktól, akik bármit képesek manifesztálni az életükbe

Ha szeretnéd bevonzani az áloméletedet, érdemes átvenned ezt a hat szokást azoktól, akik tudatosan manifesztálnak.

Kép
Sztárok

Russell Brand börtönbe kerül nemi erőszak miatt: megrázó részletek derültek ki tárgyalásán

Négy nő ellen elkövetett szexuális bűncselekményekben mondták ki Russell Brand bűnösségét, a színész-komikus büntetéséről napokon belül döntenek. Az már biztos, hogy börtönbe kerül.

Kép
Sztárok

Híres nők, akik egy szerelmi csalódás után nőkkel randiztak

Az alábbi színésznők és énekesnők egy fájdalmas szakítás után szinte rögtön randizni kezdtek: de ezúttal nem egy férfivel, hanem nővel.