6 csillagjegy, akinek örökre megváltozik a szerelmi élete novemberben

Néha úgy érzed, mintha a szerelemben el lennél átkozva? Jó hírünk van! November eleje pozitív fordulatot hozhat el sokak magánéletében: a párkapcsolatokért felelős Juno aszteroida hatására ugyanis hat csillagjegynél most reflektorfénybe kerülhet az elköteleződés kérdése.

Íme az a 6 csillagjegy, akinek a szerelmi élete hatalmas fordulatot vehet novemberben!

Vízöntő

Felbukkanhat az exed, aki korábban ódzkodott az elköteleződéstől, most viszont komolyabb szándékai lehetnek. Rajtad múlik, belefér-e az életedbe, akár egy nem feltétlenül hagyományos kapcsolati felállásban.

Oroszlán

Váratlan beszélgetés tisztázhatja, hányadán állsz valakivel, aki miatt eddig kérdőjelek pörögtek a fejedben. Aki eddig lazán kezelte a kapcsolatotokat, lehet, hogy kizárólagosságot szeretne. Egy ex pedig újragondolhatja azt, amin korábban összevesztetek.

Bika

Aki eddig nem verte nagydobra a kapcsolatotokat, most nyíltan felvállalhat. Bemutathat a környezetének, vagy közös képet posztolhat rólatok, sőt, a közös jövőtök is szóba kerülhet.

Skorpió

Visszatérhet valaki, akivel korábban közös életet terveztél. Felmerülhet az újrakezdés, különösen, ha együtt is éltetek. Attól azonban, hogy jelentkezik, még te döntesz a folytatásról.

Ikrek

Egy távolság vagy rossz időzítés miatt félbemaradt kapcsolat új esélyt kaphat, a másik most újratervezné a viszonyotok alapjait. Gondold végig, neked megfelel-e ez a folytatás.

Mérleg

Egy laza kaland komolyabbra fordulhat. Egy korábbi, meghatározatlan kapcsolatban is felmerülhet az elköteleződés, de akár egy barátod is bevallhatja, hogy többet érez irántad.

Ajánlhatunk pár regényt, ami után újra hinni fogsz a szerelemben?

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