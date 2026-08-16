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6 apró tünet, amit sokan figyelmen kívül hagynak, pedig vitaminhiányra utalhat
Forrás: Getty Images/Svetlana Repnitskaya
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A vitaminhiány ritkán jelentkezik egyik napról a másikra. Sokkal gyakoribb, hogy a szervezet hónapokon keresztül küld apró figyelmeztető jeleket, amelyeket könnyű összetéveszteni a mindennapi stressz, a túlterheltség vagy egyszerűen az öregedés tüneteivel. A szakemberek szerint a D-vitamin-, B12-vitamin-, folsav- vagy más vitaminhiányok gyakran olyan panaszokkal kezdődnek, amelyeket elsőre nem is kapcsolnánk a táplálkozásunkhoz. Ha az alábbi tünetek közül többet is tapasztalsz, érdemes lehet utánajárni, hogy nem áll-e valamilyen hiányállapot a háttérben.
Persze azért ezek a jelek nem minden esetben jelentenek vitaminhiányt, más betegség is állhat a háttérben, viszont ha több panaszt is észlelsz egyszerre, érdemes laborvizsgálatot kérni. A vitaminhiányok többsége megfelelő kezeléssel jól rendezhető, és sok esetben már a hiány pótlása is jelentős javulást hozhat a közérzetben.
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