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6 apró tünet, amit sokan figyelmen kívül hagynak, pedig vitaminhiányra utalhat

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Bíborka
Életmód
Utoljára frissült: 2026. augusztus 13. 12:31

Forrás: Getty Images/Svetlana Repnitskaya

6 apró tünet, amit sokan figyelmen kívül hagynak, pedig vitaminhiányra utalhat
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A fáradtságot, a koncentrációs nehézségeket vagy akár a hajhullást sokan a stresszre fogják, pedig néha vitaminhiány is állhat a háttérben.

A vitaminhiány ritkán jelentkezik egyik napról a másikra. Sokkal gyakoribb, hogy a szervezet hónapokon keresztül küld apró figyelmeztető jeleket, amelyeket könnyű összetéveszteni a mindennapi stressz, a túlterheltség vagy egyszerűen az öregedés tüneteivel. A szakemberek szerint a D-vitamin-, B12-vitamin-, folsav- vagy más vitaminhiányok gyakran olyan panaszokkal kezdődnek, amelyeket elsőre nem is kapcsolnánk a táplálkozásunkhoz. Ha az alábbi tünetek közül többet is tapasztalsz, érdemes lehet utánajárni, hogy nem áll-e valamilyen hiányállapot a háttérben.

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Persze azért ezek a jelek nem minden esetben jelentenek vitaminhiányt, más betegség is állhat a háttérben, viszont ha több panaszt is észlelsz egyszerre, érdemes laborvizsgálatot kérni. A vitaminhiányok többsége megfelelő kezeléssel jól rendezhető, és sok esetben már a hiány pótlása is jelentős javulást hozhat a közérzetben.

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8 apró tünet, amit sokan figyelmen kívül hagynak, pedig vitaminhiányra utalhat

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