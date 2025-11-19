Tény és való, hogy minden évben ugyanaz a néhány favorit kerül elő. De mi lenne, ha idén adnál egy esélyt néhány kevésbé ismert, mégis szerethető ünnepi filmnek? Ezek azok a történetek, amelyek talán nem söpörték be a díjakat, nem lettek generációs kedvencek, mégis tele vannak bájjal, humorral, és pont annyi szívet melengető pillanattal, amennyit decemberben jólesik magunkra húzni.

Ha idén valami mást keresel, mint a jól ismert klasszikusok, vagyis friss, kicsit bohókás, kicsit érzelmes karácsonyi hangulatot adó alkotásokat, amelyek újra megszerettetik az ünnepi filmezést, akkor íme 6 alulértékelt karácsonyi film, amelyek méltatlanul maradtak a háttérben, pedig sokkal többet adnak, mint elsőre hinnénk.

Lássuk, melyek ezek az alulértékelt karácsonyi filmek!

Galéria / 6 kép 6 alulértékelt karácsonyi film, amit kevesen ismernek Megnézem a galériát

