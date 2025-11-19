Szépség
6 alulértékelt karácsonyi film, amit kevesen ismernek
3 csillagjegy, aki lezár egy nagyon nehéz időszakot az életében november 18-a után
Vannak csillagjegyek, akiknek elképesztő megkönnyebbülést ígérnek az égiek az év végére. Csekkold, hogy a szerencsések közé tartozol-e!
7+1 finomság, aminek nem fogsz tudni ellenállni, ha pumpkin spice rajongó vagy
Az egészséges és modern konyha csodafegyvere - így válassz otthonra airfryert
Őszi könyvújdonságok? Mi tudjuk, mit érdemes olvasnod – ráadásul most kedvezménnyel!
Egy csillag minden hangulathoz
Napi horoszkóp november 18.: az Oroszlánok a csapatjáték hívei, a Bakoknak érdemes nyitottabban gondolkodniuk
A mai nap is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a keddi horoszkópot!
5 dolog, amit a pasik tesznek, ha szakítani akarnak: ezekből a red flagekből tudhatod, hogy véget akar vetni a kapcsolatotoknak
Hidd el, mindig van jele annak, ha a párod már nem veled képzeli el a jövőjét, csak ezek a red flagek eleinte egyáltalán nem feltűnőek. De mi most leleplezzük azokat!
Téli műszőrme kabát mustra: ezek a legdivatosabbak idén
Készülj! Az idei szezon egyik legnagyobb sztárja a műszőrme kabát.
Gigi Hadid szerint a nagymama loafer lesz az idei tél legmenőbb cipője - És tényleg!
A modell lábbelije nem véletlenül kapott nagy figyelmet legutóbb.
7 sztár, aki teljesen máshogy néz ki ma már a plasztika miatt
A sztárvilágban egyre többen vállalják a plasztikai beavatkozásokat – van, akin csak finoman látszik, mások viszont szinte teljesen felismerhetetlenné váltak. Összegyűjtöttünk 7 hírességet, akik ma már egészen más arcot mutatnak a plasztikának köszönhetően.
Tény és való, hogy minden évben ugyanaz a néhány favorit kerül elő. De mi lenne, ha idén adnál egy esélyt néhány kevésbé ismert, mégis szerethető ünnepi filmnek? Ezek azok a történetek, amelyek talán nem söpörték be a díjakat, nem lettek generációs kedvencek, mégis tele vannak bájjal, humorral, és pont annyi szívet melengető pillanattal, amennyit decemberben jólesik magunkra húzni.
Ha idén valami mást keresel, mint a jól ismert klasszikusok, vagyis friss, kicsit bohókás, kicsit érzelmes karácsonyi hangulatot adó alkotásokat, amelyek újra megszerettetik az ünnepi filmezést, akkor íme 6 alulértékelt karácsonyi film, amelyek méltatlanul maradtak a háttérben, pedig sokkal többet adnak, mint elsőre hinnénk.
Lássuk, melyek ezek az alulértékelt karácsonyi filmek!
Hogy tetszett a cikk?
Őszi fáradtság? Te biztosan megúszod, ha beszerzed az alábbiakat otthonra
Napi horoszkóp november 19.: az Ikrek a tisztességes játék hívei, az Oroszlánok a szokásosnál nehezebb feladattal küzdenek
A hét közepe is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, mindenképp érdemes tehát elolvasnod a szerdai horoszkópot, hisz fontos részleteket tudhatsz meg!
6 dolog, amit egy férfi csak akkor mond, ha titkon megcsal téged
Vannak olyan apró mondatok és tipikus kifogások, amelyek gyakran árulkodnak arról, ha egy férfi valamit titkol vagy érzelmileg eltávolodik a kapcsolatból. Összegyűjtöttük azokat a jellegzetes szófordulatokat, amelyek a hűtlenség korai jelei lehetnek – és amelyek elsőre talán ártatlannak tűnnek.
Amikor a pénz nem számít: a Disney 10 legdrágább filmje
Nagy sztárok, csilivili speciális effektek, különleges helyszínek – ezek mind-mind növelik a költségeket, de vajon mindig megtérül a befektetés?
Folyton fáj a sarkad és a talpad? Mutatjuk, mi az oka, és mit tegyél ellene
Reggelente felkeléskor vagy hosszabb ülés után élesen belenyilall a fájdalom a sarkadba, és a járás is nehezedre esik ilyenkor? A kellemetlen panasz hátterében valószínűleg a talpi bőnye gyulladása áll, amely egy viszonylag gyakori ortopédiai probléma, mégis kevesen ismerik. Mivel az életminőséget jelentősen ronthatja, érdemes tudni, mi okozza és hogyan szüntethető meg.
