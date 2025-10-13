Horoszkóp
5 vitamin, amit minden modern nőnek érdemes beiktatnia az őszi rutinjába

Kamilla
Életmód
2025. október 13.

Forrás: gettyimages

vitamin, ősz
A legtöbb nő számára ismerős az érzés, amikor a nap végén úgy érezzük, túl sok szerepet próbáltunk egyszerre eljátszani.
A cikk támogatója a BioTechUSA

Dolgozó nő, barátnő, anya, feleség, jó fej kolléga, sportos és egészségtudatos, mind egyszerre szeretnénk lenni, miközben néha csak egy forró tea és egy kis csend után vágyunk. Különösen a hidegebb hónapokban, amikor a szervezet fokozott igénybevételnek van kitéve, hiszen ilyenkor rohanunk ajándékokat venni, karácsonyi vásárokban fagyoskodunk forralt borral a kezünkben, kiscipőben sietünk a céges vacsorára, majd egyik ünnepi eseményről a másikra, közben pedig próbáljuk tartani a határidőket, gondoskodni a családról, és valahogy még időt találni magunkra is.

A BioTechUSA új étrendkiegészítő-családja pontosan ezt a tudatos gondoskodást segíti, hiszen kizárólag szerves ásványi anyagokat tartalmaz, illetve védjegyoltalommal rendelkező prémium hatóanyagokat állít a fókuszba. Napi szinten ajánlott azoknak a modern nőknek (és persze férfiaknak is), akik tudatosabban szeretnék támogatni a szervezetük működését a változatos étrend mellett.

Magnesium Bisglycinate: a nyugodt idegrendszerért és kiegyensúlyozottságért

A Magnesium Bisglycinate kelátkötésű formában tartalmazza a magnéziumot, ami kifejezetten gyomorbarát forma, illetve hasznosulása is optimális. Ráadásul B6-vitaminnal kombinálva segít a fáradtság csökkentésében, az idegrendszer normál működésében, és a pszichológiai funkciók fenntartásában. Egy hosszú nap után, amikor egyszerre próbálunk válaszolni a főnök e-mailjére, vacsorát készíteni és elindítani a mosást, ez a fajta támogatás szó szerint életmentő tud lenni. A magnézium nemcsak a testünket, hanem a mentális stabilitásunkat is segít megőrizni, pont akkor, amikor leginkább szükség van rá.

Kép
forrás: gettyimages

2. Női multivitamin: a mindennapi harmónia kulcsa

A benne található metilált vitaminok, szerves ásványi anyagok és gondosan válogatott növényi kivonatok a nap során hozzájárulnak a testünk támogatásához. Energiát biztosít, támogatja az immunrendszert, és segít megőrizni a kiegyensúlyozottságot még a legzűrösebb napokon is. És mit jelent egy „zűrös nap”? Amikor reggel kávé helyett már a telefonunk csörög, a hajunk épp nem úgy áll, ahogy kéne, a buszt elérjük, de a kedvenc gyűrűnk otthon marad, délután pedig valahol félúton a megbeszélés és a gyerekért rohanás között próbálunk életben maradni. Ilyenkor minden segítség jól jön, különösen, ha az belülről érkezik.

Kép
forrás: gettyimages

3. Liposomal Vitamin C: a modern C-vitamin új generációja

A C-vitamin igazi alapdarab az őszi-téli hónapokban, vízben oldódó vitaminként ismerjük, de más formában is bevihető. A Liposomal Vitamin C étrendkiegészítő a Liposovit®-C hatóanyag innovációját tartalmazza, amely lipidburokba zárt L-aszkorbinsav. Ez a védjegyes C-vitamin formula segíti kiegészíteni a szervezet antioxidáns szükségletét, és hozzájárul a bőr, az immunrendszer és az energiaszint fenntartásához. Ha úgy érzed, már harmadik hete próbálsz kilábalni egy megfázásból, vagy reggelente a smink alól is látszik, mennyire fáradt a bőröd, a C-vitamin lehet az a plusz, amire most tényleg szükséged van.

Kép
forrás: gettyimages

4. Calcium Zinc: az erős alapokért

Ez a termék négyféle szerves ásványi anyagot tartalmaz, amelyek együtt segítenek fenntartani a csontok, izmok és fogak egészségét, miközben támogatják az idegrendszert és az energia-anyagcserét. A Calcium Zinc olyan, mint egy belső „szépségápolási rutin”, vagyis láthatatlanul, de tartósan támogat. Ez az a típusú gondoskodás, amit nem látni rögtön, de érezni hosszú távon, pont, mint egy jól megválasztott hidratáló vagy egy igazán kényelmes sportmelltartó hatását.

Kép
forrás: gettyimages

5. Multivitamin For Men from organic sources: a férfiak teljesítményéért

Mert az egészségtudatos életmód nem csak a nőké. A Multivitamin For Men from organic sources a férfi szervezet igényeire szabott, vitaminokkal, szerves ásványi anyagokkal és növényi kivonatokkal készült formula. Támogatja a mentális frissességet, az energiaszintet, és segíti a szervezetet abban, hogy a mindennapi terhelés mellett is jól teljesítsen.

Kép
forrás: gettyimages

Ősszel ne csak a ruhatárad frissítsd fel, hanem a vitaminrutinodat is!

Támogasd tested és lelked a természet legjavával, és fedezd fel a BioTechUSA Facebook oldalán, mennyit számít, ha a szervezeted valóban azt kapja, amire szüksége van.

Kattints a képre és szerezd be ezeket a nélkülözhetetlen vitaminokat!
Kattints a képre és szerezd be ezeket a nélkülözhetetlen vitaminokat!

