5 vitamin, amit minden modern nőnek érdemes beiktatnia az őszi rutinjába

Dolgozó nő, barátnő, anya, feleség, jó fej kolléga, sportos és egészségtudatos, mind egyszerre szeretnénk lenni, miközben néha csak egy forró tea és egy kis csend után vágyunk. Különösen a hidegebb hónapokban, amikor a szervezet fokozott igénybevételnek van kitéve, hiszen ilyenkor rohanunk ajándékokat venni, karácsonyi vásárokban fagyoskodunk forralt borral a kezünkben, kiscipőben sietünk a céges vacsorára, majd egyik ünnepi eseményről a másikra, közben pedig próbáljuk tartani a határidőket, gondoskodni a családról, és valahogy még időt találni magunkra is.
A BioTechUSA új étrendkiegészítő-családja pontosan ezt a tudatos gondoskodást segíti, hiszen kizárólag szerves ásványi anyagokat tartalmaz, illetve védjegyoltalommal rendelkező prémium hatóanyagokat állít a fókuszba. Napi szinten ajánlott azoknak a modern nőknek (és persze férfiaknak is), akik tudatosabban szeretnék támogatni a szervezetük működését a változatos étrend mellett.
Magnesium Bisglycinate: a nyugodt idegrendszerért és kiegyensúlyozottságért
A Magnesium Bisglycinate kelátkötésű formában tartalmazza a magnéziumot, ami kifejezetten gyomorbarát forma, illetve hasznosulása is optimális. Ráadásul B6-vitaminnal kombinálva segít a fáradtság csökkentésében, az idegrendszer normál működésében, és a pszichológiai funkciók fenntartásában. Egy hosszú nap után, amikor egyszerre próbálunk válaszolni a főnök e-mailjére, vacsorát készíteni és elindítani a mosást, ez a fajta támogatás szó szerint életmentő tud lenni. A magnézium nemcsak a testünket, hanem a mentális stabilitásunkat is segít megőrizni, pont akkor, amikor leginkább szükség van rá.
2. Női multivitamin: a mindennapi harmónia kulcsa
A benne található metilált vitaminok, szerves ásványi anyagok és gondosan válogatott növényi kivonatok a nap során hozzájárulnak a testünk támogatásához. Energiát biztosít, támogatja az immunrendszert, és segít megőrizni a kiegyensúlyozottságot még a legzűrösebb napokon is. És mit jelent egy „zűrös nap”? Amikor reggel kávé helyett már a telefonunk csörög, a hajunk épp nem úgy áll, ahogy kéne, a buszt elérjük, de a kedvenc gyűrűnk otthon marad, délután pedig valahol félúton a megbeszélés és a gyerekért rohanás között próbálunk életben maradni. Ilyenkor minden segítség jól jön, különösen, ha az belülről érkezik.
3. Liposomal Vitamin C: a modern C-vitamin új generációja
A C-vitamin igazi alapdarab az őszi-téli hónapokban, vízben oldódó vitaminként ismerjük, de más formában is bevihető. A Liposomal Vitamin C étrendkiegészítő a Liposovit®-C hatóanyag innovációját tartalmazza, amely lipidburokba zárt L-aszkorbinsav. Ez a védjegyes C-vitamin formula segíti kiegészíteni a szervezet antioxidáns szükségletét, és hozzájárul a bőr, az immunrendszer és az energiaszint fenntartásához. Ha úgy érzed, már harmadik hete próbálsz kilábalni egy megfázásból, vagy reggelente a smink alól is látszik, mennyire fáradt a bőröd, a C-vitamin lehet az a plusz, amire most tényleg szükséged van.
4. Calcium Zinc: az erős alapokért
Ez a termék négyféle szerves ásványi anyagot tartalmaz, amelyek együtt segítenek fenntartani a csontok, izmok és fogak egészségét, miközben támogatják az idegrendszert és az energia-anyagcserét. A Calcium Zinc olyan, mint egy belső „szépségápolási rutin”, vagyis láthatatlanul, de tartósan támogat. Ez az a típusú gondoskodás, amit nem látni rögtön, de érezni hosszú távon, pont, mint egy jól megválasztott hidratáló vagy egy igazán kényelmes sportmelltartó hatását.
5. Multivitamin For Men from organic sources: a férfiak teljesítményéért
Mert az egészségtudatos életmód nem csak a nőké. A Multivitamin For Men from organic sources a férfi szervezet igényeire szabott, vitaminokkal, szerves ásványi anyagokkal és növényi kivonatokkal készült formula. Támogatja a mentális frissességet, az energiaszintet, és segíti a szervezetet abban, hogy a mindennapi terhelés mellett is jól teljesítsen.
Ősszel ne csak a ruhatárad frissítsd fel, hanem a vitaminrutinodat is!
Támogasd tested és lelked a természet legjavával, és fedezd fel a BioTechUSA Facebook oldalán, mennyit számít, ha a szervezeted valóban azt kapja, amire szüksége van.
