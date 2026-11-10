Életmód
Készülj! 5 új, karácsonyi film, ami idén jelenik meg - És imádni fogod őket
Forrás: Pexels
Napi horoszkóp november 10.: a Kosokra komoly döntés vár, a Skorpiók napját apró botlás határozza meg
A mai nap is izgalmasnak ígérkezik, a csillagok ugyanis minden csillagjegy számára tartogatnak valamit, azt azonban, hogy pontosan mi vár rád, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a keddi horoszkópot!
Divat
7 téli alapdarab, amivel könnyebb lesz a reggeli öltözködés
Életmód
Ilyen lenne álmaink menzája - Képzeld, már létezik!
Divat
Melyik sneaker és táska illik hozzád? A napirended többet elárul, mint hinnéd
Promóciók
Jó választás, jó élet: megújultak a Good Calories protein szeletek
Életmód
Első autót vásárolnál? A szakértő elárulta, mire figyelj, hogy ne bánd meg
Így mossák a hajukat a francia nők, hogy mindig dús és gyönyörű legyen
Ha te is olyan természetesen dús és tökéletesen rendezetlen hajra vágysz, mint a francia nők, ezekre kell figyelned.
7 ok, ami miatt szinte rögtön elkapod a betegségeket az őszi-téli szezonban - Így előzd meg végre
A hideg reggelek, a rövidebb nappalok és a fűtött lakások időszaka alaposan átalakítja a mindennapjainkat.
Íme a TOP10 legkülönlegesebb kutyafajta: magyar is van a listán
Nem véletlen, hogy ezek a fajták helyet kaptak a listán!
Így változtatja meg az egyes csillagjegyek életét a Skorpió újhold novemberben
November 9 után mindenki megérzi a változást!
Bár még csak november elején járunk, valószínűleg te is észrevetted, hogy szép lassan mindenhol megjelennek a karácsonyi dekorációk, az üzletek polcain sorakoznak az adventi kalendáriumok, és a kedvenc kávézóidban is egyre több ünnepi finomság közül válogathatsz. És ha minket kérdezel, ez egyetlen dolgot jelenthet: hivatalosan is elérkezett az évnek az az időszaka, amikor minden lelkiismeret-furdalás nélkül bekuckózhatsz egy puha takaró alá, készíthetsz egy hatalmas bögre forró csokit, és elindíthatod a kedvenc karácsonyi filmedet.
Persze a Reszkessetek, betörők!, az Igazából szerelem és a Holiday továbbra is kihagyhatatlan klasszikusok, de mi lenne, ha idén néhány vadonatúj történetnek is adnál egy esélyt? A 2026-os ünnepi filmszezon ugyanis kifejezetten izgalmasnak ígérkezik, ráadásul olyan sztárok gondoskodnak a szórakoztatásunkról, mint Johnny Depp, Leighton Meester, Lucy Hale vagy éppen Arnold Schwarzenegger. A legjobb pedig, hogy szinte minden műfajból érkezik valami: lesznek szívmelengető romantikus vígjátékok, családi történetek, zenés filmek és még olyan karácsonyi akciófilmek is, amelyekben a Mikulásnak egészen szokatlan problémákkal kell szembenéznie.
Mutatjuk azt a 5 újdonságot, amelyet érdemes felírnod az idei filmes bakancslistádra!
1. 'Tis the Season for Setups
Ha odavagy a klasszikus, havas tájakon játszódó romantikus karácsonyi filmekért, akkor ez a történet garantáltan neked szól. A főszereplő Lexi (Amanda Schull), egy egyedülálló édesanya, aki a karácsonyt szabadszellemű anyukájával és tinédzser lányával egy síparadicsomban szeretné tölteni. Persze azért dolgoznia is kell, ugyanis ő felel az üdülőhely éves ünnepi partijának megszervezéséért. Csakhogy a dolgok már az elején bonyolódni kezdenek, amikor összetűzésbe kerül Ridge-dzsel (Victor Webster), a szálláshely tulajdonosának fiával. A kezdeti nézeteltérések ellenére végül úgy döntenek, összefognak, és megpróbálják összehozni egymással a szüleiket. A terv azonban nem egészen úgy alakul, ahogy elképzelték, és hamarosan kiderül, hogy a szerelem bizony a legváratlanabb helyeken is felbukkanhat.
2. Holiday Touchdown: A Bears Love Story
Ki mondta, hogy a karácsony és az amerikai futball nem lehet tökéletes párosítás? A történet középpontjában Avery Clark (Lyndsy Fonseca), egy ambiciózus szabadúszó újságíró áll, aki azt a feladatot kapja, hogy készítsen portrét egy lelkes futballrajongóról. Egyetlen apró probléma van: Avery gyakorlatilag semmit sem tud erről a sportról. Szerencséjére a riportalanya felajánlja, hogy az unokája, Matt (Robert Buckley) majd bevezeti őt az amerikai futball világába. A közös programok során Avery nemcsak a meccsnapok legfontosabb hagyományaival ismerkedik meg, hanem egyre közelebb kerül a férfihoz is. És miközben korábban állandóan úton volt, lassan ráébred, hogy talán nem is olyan rossz érzés valahol gyökeret ereszteni, különösen akkor, ha van valaki, aki miatt érdemes maradni.
3. A Dog's Perfect Christmas
Ha az állatos filmek már önmagukban is képesek könnyeket csalni a szemedbe, akkor jobb, ha ehhez a karácsonyi történethez előre bekészíted a papír zsebkendőt. A W. Bruce Cameron 2020-as regényén alapuló film különlegessége, hogy az eseményeket egy Winstead nevű basset hound szemszögéből ismerhetjük meg, akinek Thomas Haden Church kölcsönzi a hangját. A kutya gazdája, Sander Goss (Dennis Quaid) felesége halála óta egyre zárkózottabbá és mogorvábbá vált, ráadásul tinédzser unokájával, Ellóval sem felhőtlen a kapcsolata. Amikor a lány édesanyja súlyosan megbetegszik, a családnak újabb nehézségekkel kell szembenéznie. A helyzetet pedig egy Ruby nevű corgikölyök érkezése is alaposan felforgatja. A film a veszteségről, a családi kötelékekről és az újrakezdés lehetőségéről mesél, miközben természetesen a négylábú családtagok is fontos szerepet kapnak benne. És egy jó hír azoknak, akik nem bírják az állatok tragikus sorsát a filmekben: a történetben egyetlen kutyus sem hal meg.
4. The 12 Dates of Christmas
A Hazug csajok társasága rajongói különösen örülhetnek ennek a filmnek, hiszen Lucy Hale és Ian Harding ismét együtt szerepelnek, ezúttal egy karácsonyi romantikus vígjátékban. A történet a korábbi The 12 Dates of Christmas újragondolása, amely azonban néhány fontos ponton eltér az eredetitől. Lucy Hale ezúttal Christinát alakítja, aki kezd egyre kétségbeesettebbé válni, amikor rájön, hogy a testvérei sorra megelőzik őt a házasság terén. Úgy dönt, ideje kézbe vennie a szerelmi életét, ezért egy meglehetősen ambiciózus tervet eszel ki: a karácsonyt megelőző 12 hétben 12 randira fog elmenni, hátha végre megtalálja az igazit. Hogy a szerelmet valóban be lehet-e ütemezni a naptárba, az persze már egy egészen más kérdés. Ha szereted a randizós káoszt, a kínos helyzeteket és az ünnepi romantikát, ezt a filmet érdemes felírnod a listádra.
5. Ebenezer
Johnny Depp karácsonyi filmben? Ráadásul Rupert Grinttel, Daisy Ridley-val és Ian McKellennel? Már a szereposztás alapján is azt mondjuk, hogy ezt látnunk kell! Az Ebenezer Charles Dickens legendás Karácsonyi ének című történetének új feldolgozása, amelyben Johnny Depp alakítja a mogorva, pénzéhes Ebenezer Scrooge-ot. A történet középpontjában egy olyan férfi áll, aki hosszú évek óta kizárólag a pénznek él, és hallani sem akar a karácsony meghittségéről. Egy különös karácsonyesti találkozás azonban mindent megváltoztat: természetfeletti erők segítségével kénytelen szembenézni múltjával, jelenével és lehetséges jövőjével. A filmben Rupert Grint Bob Cratchitet, Sam Claflin Scrooge unokaöccsét, Ian McKellen pedig egykori üzlettársának szellemét, Jacob Marley-t alakítja. A rendezői székben Ti West ül, akinek a nevéhez több horrorfilm is fűződik, így ez a feldolgozás a megszokott karácsonyi meséknél jóval sötétebb és misztikusabb hangulatot ígér. Ha szereted a klasszikus történetek merészebb újragondolásait, akkor ezt biztosan nem akarod kihagyni
Hogy tetszett a cikk?
Életmód
Influenszerek és tartalomgyártók szorítóban – Kiderült, ki, hogyan kezeli a rázós helyzeteket
Divat
7 téli alapdarab, amivel könnyebb lesz a reggeli öltözködés
Divat
Viral, de tényleg kihasználnád? Így válassz az ősz felkapott ruhadarabjai közül
Életmód
Ilyen lenne álmaink menzája - Képzeld, már létezik!
Divat
Melyik sneaker és táska illik hozzád? A napirended többet elárul, mint hinnéd
Promóciók
Jó választás, jó élet: megújultak a Good Calories protein szeletek
Életmód
Első autót vásárolnál? A szakértő elárulta, mire figyelj, hogy ne bánd meg
7 sztár, aki a gyereket használta fel arra, hogy több pénzt kapjon az exétől
Havi több tízmillió forint gyerektartás, luxusnyaralások, magánrepülők és évekig húzódó bírósági csatározások.
Én ezeket a beauty termékeket veszem, amikor külföldön Sephorában járok
Ha külföldön járok, a Sephora szinte kötelező, és van néhány beauty kedvencem, amiért bármikor hajlandó vagyok extra helyet szorítani a bőröndömben.
Ezért nem vállal meztelen jeleneteket Az éhezők viadala sztárja
Mckenna Grace őszintén beszélt arról, miért nem vállal meztelen jeleneteket
8 horrorsorozat, amit minden rajongónak látnia kell
Ha szereted a hátborzongató történeteket, a megmagyarázhatatlan eseményeket és azokat a sorozatokat, amelyek után még a villanyt is nehezen kapcsolod le, akkor ezt a listát neked állítottuk össze.
Így mossák a hajukat a francia nők, hogy mindig dús és gyönyörű legyen
Ha te is olyan természetesen dús és tökéletesen rendezetlen hajra vágysz, mint a francia nők, ezekre kell figyelned.
10 téli randiötlet, ha a vacsora–mozi párosból már eleged van
A hideg estéken könnyű beleragadni a megszokott randiprogramokba.