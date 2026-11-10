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Készülj! 5 új, karácsonyi film, ami idén jelenik meg - És imádni fogod őket

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Életmód
Utoljára frissült: 2026. november 10. 13:25

Forrás: Pexels

Készülj! 5 új, karácsonyi film, ami idén jelenik meg - És imádni fogod őket
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Idén is rengeteg új karácsonyi film érkezik, amelyek garantáltan meghozzák az ünnepi hangulatot.

Bár még csak november elején járunk, valószínűleg te is észrevetted, hogy szép lassan mindenhol megjelennek a karácsonyi dekorációk, az üzletek polcain sorakoznak az adventi kalendáriumok, és a kedvenc kávézóidban is egyre több ünnepi finomság közül válogathatsz. És ha minket kérdezel, ez egyetlen dolgot jelenthet: hivatalosan is elérkezett az évnek az az időszaka, amikor minden lelkiismeret-furdalás nélkül bekuckózhatsz egy puha takaró alá, készíthetsz egy hatalmas bögre forró csokit, és elindíthatod a kedvenc karácsonyi filmedet.

Persze a Reszkessetek, betörők!, az Igazából szerelem és a Holiday továbbra is kihagyhatatlan klasszikusok, de mi lenne, ha idén néhány vadonatúj történetnek is adnál egy esélyt? A 2026-os ünnepi filmszezon ugyanis kifejezetten izgalmasnak ígérkezik, ráadásul olyan sztárok gondoskodnak a szórakoztatásunkról, mint Johnny Depp, Leighton Meester, Lucy Hale vagy éppen Arnold Schwarzenegger. A legjobb pedig, hogy szinte minden műfajból érkezik valami: lesznek szívmelengető romantikus vígjátékok, családi történetek, zenés filmek és még olyan karácsonyi akciófilmek is, amelyekben a Mikulásnak egészen szokatlan problémákkal kell szembenéznie.

Mutatjuk azt a 5 újdonságot, amelyet érdemes felírnod az idei filmes bakancslistádra!

1. 'Tis the Season for Setups

Ha odavagy a klasszikus, havas tájakon játszódó romantikus karácsonyi filmekért, akkor ez a történet garantáltan neked szól. A főszereplő Lexi (Amanda Schull), egy egyedülálló édesanya, aki a karácsonyt szabadszellemű anyukájával és tinédzser lányával egy síparadicsomban szeretné tölteni. Persze azért dolgoznia is kell, ugyanis ő felel az üdülőhely éves ünnepi partijának megszervezéséért. Csakhogy a dolgok már az elején bonyolódni kezdenek, amikor összetűzésbe kerül Ridge-dzsel (Victor Webster), a szálláshely tulajdonosának fiával. A kezdeti nézeteltérések ellenére végül úgy döntenek, összefognak, és megpróbálják összehozni egymással a szüleiket. A terv azonban nem egészen úgy alakul, ahogy elképzelték, és hamarosan kiderül, hogy a szerelem bizony a legváratlanabb helyeken is felbukkanhat.

Kép
forrás: Prime Video

2. Holiday Touchdown: A Bears Love Story

Ki mondta, hogy a karácsony és az amerikai futball nem lehet tökéletes párosítás? A történet középpontjában Avery Clark (Lyndsy Fonseca), egy ambiciózus szabadúszó újságíró áll, aki azt a feladatot kapja, hogy készítsen portrét egy lelkes futballrajongóról. Egyetlen apró probléma van: Avery gyakorlatilag semmit sem tud erről a sportról. Szerencséjére a riportalanya felajánlja, hogy az unokája, Matt (Robert Buckley) majd bevezeti őt az amerikai futball világába. A közös programok során Avery nemcsak a meccsnapok legfontosabb hagyományaival ismerkedik meg, hanem egyre közelebb kerül a férfihoz is. És miközben korábban állandóan úton volt, lassan ráébred, hogy talán nem is olyan rossz érzés valahol gyökeret ereszteni, különösen akkor, ha van valaki, aki miatt érdemes maradni.

Kép
forrás: Prime Video

3. A Dog's Perfect Christmas

Ha az állatos filmek már önmagukban is képesek könnyeket csalni a szemedbe, akkor jobb, ha ehhez a karácsonyi történethez előre bekészíted a papír zsebkendőt. A W. Bruce Cameron 2020-as regényén alapuló film különlegessége, hogy az eseményeket egy Winstead nevű basset hound szemszögéből ismerhetjük meg, akinek Thomas Haden Church kölcsönzi a hangját. A kutya gazdája, Sander Goss (Dennis Quaid) felesége halála óta egyre zárkózottabbá és mogorvábbá vált, ráadásul tinédzser unokájával, Ellóval sem felhőtlen a kapcsolata. Amikor a lány édesanyja súlyosan megbetegszik, a családnak újabb nehézségekkel kell szembenéznie. A helyzetet pedig egy Ruby nevű corgikölyök érkezése is alaposan felforgatja. A film a veszteségről, a családi kötelékekről és az újrakezdés lehetőségéről mesél, miközben természetesen a négylábú családtagok is fontos szerepet kapnak benne. És egy jó hír azoknak, akik nem bírják az állatok tragikus sorsát a filmekben: a történetben egyetlen kutyus sem hal meg.

Kép
forrás: IMDB

4. The 12 Dates of Christmas

A Hazug csajok társasága rajongói különösen örülhetnek ennek a filmnek, hiszen Lucy Hale és Ian Harding ismét együtt szerepelnek, ezúttal egy karácsonyi romantikus vígjátékban. A történet a korábbi The 12 Dates of Christmas újragondolása, amely azonban néhány fontos ponton eltér az eredetitől. Lucy Hale ezúttal Christinát alakítja, aki kezd egyre kétségbeesettebbé válni, amikor rájön, hogy a testvérei sorra megelőzik őt a házasság terén. Úgy dönt, ideje kézbe vennie a szerelmi életét, ezért egy meglehetősen ambiciózus tervet eszel ki: a karácsonyt megelőző 12 hétben 12 randira fog elmenni, hátha végre megtalálja az igazit. Hogy a szerelmet valóban be lehet-e ütemezni a naptárba, az persze már egy egészen más kérdés. Ha szereted a randizós káoszt, a kínos helyzeteket és az ünnepi romantikát, ezt a filmet érdemes felírnod a listádra.

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forrás: IMDB

5. Ebenezer

Johnny Depp karácsonyi filmben? Ráadásul Rupert Grinttel, Daisy Ridley-val és Ian McKellennel? Már a szereposztás alapján is azt mondjuk, hogy ezt látnunk kell! Az Ebenezer Charles Dickens legendás Karácsonyi ének című történetének új feldolgozása, amelyben Johnny Depp alakítja a mogorva, pénzéhes Ebenezer Scrooge-ot. A történet középpontjában egy olyan férfi áll, aki hosszú évek óta kizárólag a pénznek él, és hallani sem akar a karácsony meghittségéről. Egy különös karácsonyesti találkozás azonban mindent megváltoztat: természetfeletti erők segítségével kénytelen szembenézni múltjával, jelenével és lehetséges jövőjével. A filmben Rupert Grint Bob Cratchitet, Sam Claflin Scrooge unokaöccsét, Ian McKellen pedig egykori üzlettársának szellemét, Jacob Marley-t alakítja. A rendezői székben Ti West ül, akinek a nevéhez több horrorfilm is fűződik, így ez a feldolgozás a megszokott karácsonyi meséknél jóval sötétebb és misztikusabb hangulatot ígér. Ha szereted a klasszikus történetek merészebb újragondolásait, akkor ezt biztosan nem akarod kihagyni

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forrás: PORT.hu

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