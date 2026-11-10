Készülj! 5 új, karácsonyi film, ami idén jelenik meg - És imádni fogod őket

Bár még csak november elején járunk, valószínűleg te is észrevetted, hogy szép lassan mindenhol megjelennek a karácsonyi dekorációk, az üzletek polcain sorakoznak az adventi kalendáriumok, és a kedvenc kávézóidban is egyre több ünnepi finomság közül válogathatsz. És ha minket kérdezel, ez egyetlen dolgot jelenthet: hivatalosan is elérkezett az évnek az az időszaka, amikor minden lelkiismeret-furdalás nélkül bekuckózhatsz egy puha takaró alá, készíthetsz egy hatalmas bögre forró csokit, és elindíthatod a kedvenc karácsonyi filmedet.

Persze a Reszkessetek, betörők!, az Igazából szerelem és a Holiday továbbra is kihagyhatatlan klasszikusok, de mi lenne, ha idén néhány vadonatúj történetnek is adnál egy esélyt? A 2026-os ünnepi filmszezon ugyanis kifejezetten izgalmasnak ígérkezik, ráadásul olyan sztárok gondoskodnak a szórakoztatásunkról, mint Johnny Depp, Leighton Meester, Lucy Hale vagy éppen Arnold Schwarzenegger. A legjobb pedig, hogy szinte minden műfajból érkezik valami: lesznek szívmelengető romantikus vígjátékok, családi történetek, zenés filmek és még olyan karácsonyi akciófilmek is, amelyekben a Mikulásnak egészen szokatlan problémákkal kell szembenéznie.

Mutatjuk azt a 5 újdonságot, amelyet érdemes felírnod az idei filmes bakancslistádra!

1. 'Tis the Season for Setups

Ha odavagy a klasszikus, havas tájakon játszódó romantikus karácsonyi filmekért, akkor ez a történet garantáltan neked szól. A főszereplő Lexi (Amanda Schull), egy egyedülálló édesanya, aki a karácsonyt szabadszellemű anyukájával és tinédzser lányával egy síparadicsomban szeretné tölteni. Persze azért dolgoznia is kell, ugyanis ő felel az üdülőhely éves ünnepi partijának megszervezéséért. Csakhogy a dolgok már az elején bonyolódni kezdenek, amikor összetűzésbe kerül Ridge-dzsel (Victor Webster), a szálláshely tulajdonosának fiával. A kezdeti nézeteltérések ellenére végül úgy döntenek, összefognak, és megpróbálják összehozni egymással a szüleiket. A terv azonban nem egészen úgy alakul, ahogy elképzelték, és hamarosan kiderül, hogy a szerelem bizony a legváratlanabb helyeken is felbukkanhat.

forrás: Prime Video

2. Holiday Touchdown: A Bears Love Story

Ki mondta, hogy a karácsony és az amerikai futball nem lehet tökéletes párosítás? A történet középpontjában Avery Clark (Lyndsy Fonseca), egy ambiciózus szabadúszó újságíró áll, aki azt a feladatot kapja, hogy készítsen portrét egy lelkes futballrajongóról. Egyetlen apró probléma van: Avery gyakorlatilag semmit sem tud erről a sportról. Szerencséjére a riportalanya felajánlja, hogy az unokája, Matt (Robert Buckley) majd bevezeti őt az amerikai futball világába. A közös programok során Avery nemcsak a meccsnapok legfontosabb hagyományaival ismerkedik meg, hanem egyre közelebb kerül a férfihoz is. És miközben korábban állandóan úton volt, lassan ráébred, hogy talán nem is olyan rossz érzés valahol gyökeret ereszteni, különösen akkor, ha van valaki, aki miatt érdemes maradni.

forrás: Prime Video

3. A Dog's Perfect Christmas

Ha az állatos filmek már önmagukban is képesek könnyeket csalni a szemedbe, akkor jobb, ha ehhez a karácsonyi történethez előre bekészíted a papír zsebkendőt. A W. Bruce Cameron 2020-as regényén alapuló film különlegessége, hogy az eseményeket egy Winstead nevű basset hound szemszögéből ismerhetjük meg, akinek Thomas Haden Church kölcsönzi a hangját. A kutya gazdája, Sander Goss (Dennis Quaid) felesége halála óta egyre zárkózottabbá és mogorvábbá vált, ráadásul tinédzser unokájával, Ellóval sem felhőtlen a kapcsolata. Amikor a lány édesanyja súlyosan megbetegszik, a családnak újabb nehézségekkel kell szembenéznie. A helyzetet pedig egy Ruby nevű corgikölyök érkezése is alaposan felforgatja. A film a veszteségről, a családi kötelékekről és az újrakezdés lehetőségéről mesél, miközben természetesen a négylábú családtagok is fontos szerepet kapnak benne. És egy jó hír azoknak, akik nem bírják az állatok tragikus sorsát a filmekben: a történetben egyetlen kutyus sem hal meg.



forrás: IMDB

4. The 12 Dates of Christmas

A Hazug csajok társasága rajongói különösen örülhetnek ennek a filmnek, hiszen Lucy Hale és Ian Harding ismét együtt szerepelnek, ezúttal egy karácsonyi romantikus vígjátékban. A történet a korábbi The 12 Dates of Christmas újragondolása, amely azonban néhány fontos ponton eltér az eredetitől. Lucy Hale ezúttal Christinát alakítja, aki kezd egyre kétségbeesettebbé válni, amikor rájön, hogy a testvérei sorra megelőzik őt a házasság terén. Úgy dönt, ideje kézbe vennie a szerelmi életét, ezért egy meglehetősen ambiciózus tervet eszel ki: a karácsonyt megelőző 12 hétben 12 randira fog elmenni, hátha végre megtalálja az igazit. Hogy a szerelmet valóban be lehet-e ütemezni a naptárba, az persze már egy egészen más kérdés. Ha szereted a randizós káoszt, a kínos helyzeteket és az ünnepi romantikát, ezt a filmet érdemes felírnod a listádra.

forrás: IMDB

5. Ebenezer

Johnny Depp karácsonyi filmben? Ráadásul Rupert Grinttel, Daisy Ridley-val és Ian McKellennel? Már a szereposztás alapján is azt mondjuk, hogy ezt látnunk kell! Az Ebenezer Charles Dickens legendás Karácsonyi ének című történetének új feldolgozása, amelyben Johnny Depp alakítja a mogorva, pénzéhes Ebenezer Scrooge-ot. A történet középpontjában egy olyan férfi áll, aki hosszú évek óta kizárólag a pénznek él, és hallani sem akar a karácsony meghittségéről. Egy különös karácsonyesti találkozás azonban mindent megváltoztat: természetfeletti erők segítségével kénytelen szembenézni múltjával, jelenével és lehetséges jövőjével. A filmben Rupert Grint Bob Cratchitet, Sam Claflin Scrooge unokaöccsét, Ian McKellen pedig egykori üzlettársának szellemét, Jacob Marley-t alakítja. A rendezői székben Ti West ül, akinek a nevéhez több horrorfilm is fűződik, így ez a feldolgozás a megszokott karácsonyi meséknél jóval sötétebb és misztikusabb hangulatot ígér. Ha szereted a klasszikus történetek merészebb újragondolásait, akkor ezt biztosan nem akarod kihagyni

forrás: PORT.hu

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