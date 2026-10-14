Egy szabadnap, amikor senkihez sem kell alkalmazkodnod, és egyetlen találkozó sincs a naptáradban: Fantasztikus érzés, hogy csak a saját társaságodban lehetsz, vagy már a gondolatától kétségbe esel és inkább elkezdesz programot szervezni akkora? Ha inkább az első állítással értesz egyet, akkor valószínűleg ismerős neked az a helyzet, amikor egy kívülről eseménytelennek tűnő nap végén tökéletesen elégedett vagy. Nem történt veled semmi különleges, mégis boldogan fekszel le aludni.

Az egyedüllét megélése persze jelentősen függ attól is, hogy te választod-e azt. Egy 2023-as kutatás szerint az egyedül töltött idő kevesebb stresszel és nagyobb önállóságérzettel, viszont bizonyos napokon erősebb magányérzettel társulhat. A kellemetlen pillanatok azonban enyhébbnek tűntek, mikor a kutatásban résztvevők saját döntésükből maradtak egyedül. És talán meglepne, milyen szokásokhoz ragaszkodnak azok, akik imádják a saját társaságukat.

Íme 5 unalmasnak tűnő szokás azoktól, akik egész nap jól érzik magukat egyedül!

1. Nem kapkodással indítják a reggelt!

Egy bögre szép lassan elkortyolgatott kávé, néhány oldal elolvasása az aktuális könyvedből vagy egy ráérős arcápolási rutin végigcsinálása kívülről nem tűnik különösebben izgalmasnak. Mégis ezek az apró reggeli szertartások szerepelnek az egyedüllétet kedvelők hétköznapi örömforrásai között. Mielőtt nekikezdenek a feladataiknak, hagynak maguknak egy kis időt, amikor egyszerűen csak megérkezhetnek a napba.

Ha kipróbálnád, először is válassz magadnak egyetlen dolgot, amit jólesik sietség nélkül csinálnod. Például reggelizz az asztalnál és nem a laptopod előtt ülve, közben pedig figyeld meg, milyen úgy megenni a kedvenc szendvicsedet, hogy nem az e-mailjeidet és az aznapi teendőidet csekkolgatod közben. Egy hétköznapi reggelbe is beleférhet egy olyan pillanat, amiben nincs egyetlen célod sem.

2. Van olyan hobbijuk, amihez nem szegezi őket képernyő elé!

A kötés, a hímzés vagy más kézzel végezhető elfoglaltság könnyen megkapja az „unalmas” címkét, pedig az eredeti lista ezeket is az élvezetes egyedüllét részeként emeli ki. Egy több mint hétezer felnőtt adatait elemző kutatásban a művészeti és kézműves tevékenységekben való részvétel nagyobb boldogsággal, elégedettséggel és az élet értelmességének erősebb érzésével függött össze. Ez összefüggést mutat, nem azt bizonyítja, hogy egy új hobbival automatikusan mindenki jobban lesz.

Ha kedvet kaptál hozzá, kezdhetsz egy egyszerű karkötővel vagy egy kezdőknek készült hímzőkészlettel. Hagyd, hogy az első próbálkozás kicsit szabálytalan legyen, és válassz olyan színeket, amelyeket szívesen nézegetsz munka közben. A kész darabot pedig akkor is megtarthatod magadnak, ha egyetlen fotó sem készül róla.

3. A szabadban töltött időt is beiktatják a napjaikba!

Az egyedül töltött napjukba egy séta vagy egy kis kinti üldögélés is belefér. A természetben töltött idő mellett kutatási eredmény is szól: egy vizsgálatban a kilencvenperces, természetes környezetben tett séta után csökkent a résztvevők rágódása, vagyis a negatív gondolatokon való ismétlődő töprengése. A forgalmas városi útvonalon sétáló csoportnál ugyanezt a változást nem figyelték meg.

Ebből persze nem következik, hogy minden rövid séta ugyanilyen hatással jár, de egy közeli park jó helyszín lehet egy nyugodt délutáni programhoz. Indulj el akkor, amikor ráérsz körülnézni, és válassz olyan útvonalat, amelyen szívesen időzöl. Akár a kedvenc padod is lehet a cél, ahová magaddal viszed az olvasnivalódat.

4. Teret adnak a kreativitásnak!

A kreatív elfoglaltság szintén része lehet a rutinjuknak, és ehhez nem feltétlenül kell festővászon vagy rajztudás. Egy kisebb, a járvány alatti tapasztalatokat vizsgáló kutatás arra mutatott rá, hogy a megszakítás nélküli szabadidő és az unalom egyes résztvevőknél új érdeklődési területek felfedezésének adott helyet. Az állandó online figyelemelterelés viszont elvehette az ehhez szükséges időt és energiát.

Otthon ezt egészen egyszerűen is kipróbálhatod: állíts össze egy fotóalbumot a nyári képeidből, vagy készíts kollázst a félretett magazinjaidból. Válogass ráérősen, kísérletezz az elrendezéssel, és nyugodtan hagyd félbe, ha aznap csak ennyihez van kedved. A következő szabad délutánodon ott folytathatod, ahol abbahagytad.

5. Időnként félreteszik a közösségi médiát!

Az ötödik szokás a közösségi médiától tartott szünet: hagynak olyan időszakokat, amikor a görgetés helyett a saját napjukra figyelnek. Egy 154 résztvevővel végzett kísérletben az egyhetes közösségimédia-szünetre kért csoport jólléte javult, a szorongásos és depressziós tünetei pedig csökkentek a megszokott használatot folytató csoporthoz képest. A vizsgálat rövid távú eredményeket mutatott, ezért ebből nem lehet mindenki számára biztos, tartós hatást ígérni.

Egy otthoni délutánon kipróbálhatod, milyen egy teljes elfoglaltságot végigcsinálni úgy, hogy közben másik szobában marad a telefonod. Válassz valamit, amire már régóta szeretnél időt szánni, és utána figyeld meg, hogyan esett. Így a saját tapasztalatod alapján döntheted el, mennyi online jelenlét fér jól össze az énidőddel.

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