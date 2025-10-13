Ezt az 5 szakmát nem fenyegeti az AI – a ChatGPT szerint

Napjainkban a technológia terén a legdinamikusabb fejlődést alighanem a mesterséges intelligencia mutatja. Amellett, hogy sok-sok feladatra ingyenesen használhatjuk számítógépen és okostelefonon, egyre több autóban is ott van személyes asszisztensként, természetesen az is elkerülhetetlen, hogy bizonyos munkafolyamatokat átvegyen az emberektől. Sőt, sajnos adott esetben munkahelyeket, állásokat is veszélyeztet, mivel vannak olyan feladatok, amelyeket gyorsabban és pontosabban képes elvégezni, mint a hús-vér munkaerő.



Viszont akadnak azért szép számmal olyan munkakörök, olyan szakmák is, ahol nincs reális veszélye annak, hogy az MI átveszi az irányítást. Olyan kompetenciákat, olyan jelenlétet igényelnek ugyanis, amit a gép – legalábbis a tudomány és a technológia jelenlegi állása szerint – képtelen átvenni. Ki tudja, talán a mesterséges intelligencia és a humanoid robotok kombinációja ezen egy nap majd változtat, de most még talán hátradőlhetünk.

Kattints a galériára, és mutatunk 5 olyan területet, ahonnan az MI nem szorítja ki az embereket – a ChatGPT szerint:

Az InStyle Men írása.