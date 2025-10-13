Életmód
Ezt az 5 szakmát nem fenyegeti az AI – a ChatGPT szerint
Ahogy rövidülnek a nappalok, és hűvösebbé válik az idő, egyre többen köhögnek és tüsszögnek a buszon, a munkahelyen és a suliban, ami elég frusztráló. De vajon mivel erősítik meg magukat azok, akik a legjobban tudják, mi kell az immunrendszernek?
TOP7 kirándulóhely Magyarországon, ami ősszel csodásabb, mint valaha
Fedezd fel Magyarország legszebb őszi kirándulóhelyeit! Kastélyok, tavak, kilátók és erdei ösvények, ahol a természet most mutatja a legszebb arcát.
Napi horoszkóp október 13.: az Ikreknek érdemes az igazságnak utánajárniuk, a Nyilasok kibontakoztathatják a kreativitásukat
A hétvége utolsó napja is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a vasárnapi horoszkópot!
Új kutatás szerint 44 munkahely tűnhet el az AI miatt – Bill Gates tudja, melyik 3 élheti túl
Egy friss kutatás szerint 44 munkakör tűnhet el a mesterséges intelligencia térnyerésével. Miközben egyre több feladatot automatizálnak, Bill Gates szerint mindössze három szakma maradhat biztonságban. Vajon miért épp ők élik túl az AI-forradalmat, és melyik az a 44, ami veszélyben van?
Az ok, amiért Diane Keaton sosem ment férjhez - Ezért lett csak 50 felett édesanya
A színésznő lábai előtt hevert Hollywood, és rengeteg világsztárral élt kapcsolatban. Mégis, sosem ment férjhez, az okáról pedig őszintén mesélt.
Napjainkban a technológia terén a legdinamikusabb fejlődést alighanem a mesterséges intelligencia mutatja. Amellett, hogy sok-sok feladatra ingyenesen használhatjuk számítógépen és okostelefonon, egyre több autóban is ott van személyes asszisztensként, természetesen az is elkerülhetetlen, hogy bizonyos munkafolyamatokat átvegyen az emberektől. Sőt, sajnos adott esetben munkahelyeket, állásokat is veszélyeztet, mivel vannak olyan feladatok, amelyeket gyorsabban és pontosabban képes elvégezni, mint a hús-vér munkaerő.
Viszont akadnak azért szép számmal olyan munkakörök, olyan szakmák is, ahol nincs reális veszélye annak, hogy az MI átveszi az irányítást. Olyan kompetenciákat, olyan jelenlétet igényelnek ugyanis, amit a gép – legalábbis a tudomány és a technológia jelenlegi állása szerint – képtelen átvenni. Ki tudja, talán a mesterséges intelligencia és a humanoid robotok kombinációja ezen egy nap majd változtat, de most még talán hátradőlhetünk.
Kattints a galériára, és mutatunk 5 olyan területet, ahonnan az MI nem szorítja ki az embereket – a ChatGPT szerint:
Az InStyle Men írása.
