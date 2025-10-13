Horoszkóp
Ezt az 5 szakmát nem fenyegeti az AI – a ChatGPT szerint

Utoljára frissült: 2025. október 13. 09:42

Forrás: Austin Ramsey / Unsplash

Asztalos munka közben
6 vitamin, amit az orvosok szednek ősszel - Így nem lesznek betegek

Ahogy rövidülnek a nappalok, és hűvösebbé válik az idő, egyre többen köhögnek és tüsszögnek a buszon, a munkahelyen és a suliban, ami elég frusztráló. De vajon mivel erősítik meg magukat azok, akik a legjobban tudják, mi kell az immunrendszernek?

A mesterséges intelligencia az élet számos területén jelen van, sokak állását sodorhatja veszélybe. De ki van biztonságban?

Napjainkban a technológia terén a legdinamikusabb fejlődést alighanem a mesterséges intelligencia mutatja. Amellett, hogy sok-sok feladatra ingyenesen használhatjuk számítógépen és okostelefonon, egyre több autóban is ott van személyes asszisztensként, természetesen az is elkerülhetetlen, hogy bizonyos munkafolyamatokat átvegyen az emberektől. Sőt, sajnos adott esetben munkahelyeket, állásokat is veszélyeztet, mivel vannak olyan feladatok, amelyeket gyorsabban és pontosabban képes elvégezni, mint a hús-vér munkaerő.

Viszont akadnak azért szép számmal olyan munkakörök, olyan szakmák is, ahol nincs reális veszélye annak, hogy az MI átveszi az irányítást. Olyan kompetenciákat, olyan jelenlétet igényelnek ugyanis, amit a gép – legalábbis a tudomány és a technológia jelenlegi állása szerint – képtelen átvenni. Ki tudja, talán a mesterséges intelligencia és a humanoid robotok kombinációja ezen egy nap majd változtat, de most még talán hátradőlhetünk.

Kattints a galériára, és mutatunk 5 olyan területet, ahonnan az MI nem szorítja ki az embereket – a ChatGPT szerint:

Az InStyle Men írása.

