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Villámgyors ötletek: 5 halloweeni süti recept, amihez még a sütőt sem kell bekapcsolnod
Forrás: Pexels/Daisy Anderson
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Halloween közeledtével minden évben ellepik a közösségi médiát a szellemes kekszek, pókhálós torták és boszorkányujjak, de valljuk be: nem mindenkinek van kedve órákon keresztül a konyhában sütögetni. Szerencsére nincs is rá szükség! A PureWow összegyűjtött 20 olyan halloweeni finomságot, amelyek sütés nélkül elkészíthetők, mi pedig kiválasztottuk közülük az öt kedvencünket. Van köztük olyan, amelyet akár 20-30 perc alatt összedobhatsz, és olyan is, amelynek csak a hűtőben kell egy kis idő. Ráadásul a legtöbb elkészítésébe a gyerekeket is bevonhatod – és ezeknél az édességeknél minél szabálytalanabb lesz a végeredmény, annál jobb!
Oreo-s szörnygolyók
Hozzávalók kb. 18 darabhoz:
- 1 nagy csomag Oreo
- 225 g natúr krémsajt
- kb. 280 g ét- vagy tejcsokoládé
- 1 evőkanál semleges ízű olaj vagy olvasztott kókuszolaj
- cukorszemek
- színes szórócukor
Elkészítés: Törd egészen apróra az Oreo nagy részét, majd dolgozd össze a puha krémsajttal. Formázz belőle kisebb golyókat, és tedd őket a hűtőbe, hogy kissé megszilárduljanak. Olvaszd össze a csokoládét az olajjal, mártsd bele a golyókat, és még mielőtt megdermednének, jöhetnek rájuk a cukorszemek, a szórócukor és az Oreo-darabok. Ezután irány vissza a hűtő!
Sütőtökös trüffelgolyók
Hozzávalók kb. 20-24 darabhoz:
- 85 g natúr krémsajt
- 30 g porcukor
- 80 g sütőtökpüré
- 190 g darált keksz
- ½ teáskanál fahé
- j½ teáskanál pumpkin spice fűszerkeverék
- kb. 280 g fehér csokoládé a bevonáshoz
- kevés darált keksz vagy fahéj a díszítéshez
Elkészítés: A puha krémsajtot keverd simára a porcukorral és a sütőtökpürével, majd add hozzá a darált kekszet, a fahéjat és a pumpkin spice fűszerkeveréket. Dolgozd egynemű masszává, majd tedd a hűtőbe, amíg annyira megszilárdul, hogy könnyen formázható legyen. Készíts belőle kisebb golyókat, és ismét hűtsd le őket. Közben olvaszd fel a fehér csokoládét, majd egyenként mártsd bele a trüffelgolyókat. Tedd őket sütőpapírra, és még a csokoládé megdermedése előtt szórd meg egy kevés kekszmorzsával vagy fahéjjal. Végül tedd vissza őket a hűtőbe, hogy a bevonat teljesen megszilárduljon.
Rémisztő csokitábla
Hozzávalók:
- kb. 300 g tej- vagy étcsokoládé
- 5-6 darab graham cracker vagy helyette vajas/háztartási keksz
- mini pillecukor és nagy pillecukrok
- cukorszemek
- narancssárga, lila vagy zöld cukorkák
- halloweeni szórócukor ízlés szerint
Elkészítés: Törd kisebb darabokra a kekszeket, majd rendezd el őket egy sütőpapírral bélelt tálcán. Olvaszd fel a csokoládét mikróban vagy vízgőz felett, és öntsd a kekszekre úgy, hogy nagyjából egybefüggő réteget kapj. Mielőtt a csokoládé megdermedne, szórd rá a mini pillecukrokat, a cukorszemeket, a színes cukorkákat és a halloweeni dekorációt. A nagy pillecukrokból készíts szellem formákat a kép alapján. Tedd a hűtőbe körülbelül 30 percre, majd amikor teljesen megszilárdult, törd szabálytalan darabokra.
Halloweeni csokis perecek
Hozzávalók kb. 20 darabhoz:
- 20 nagyobb sós perec
- 200 g fehér csokoládé
- 100 g ét- vagy tejcsokoládé
- kb. 40 darab cukorszem
- 2-3 Oreo keksz a díszítéshez
- halloweeni szórócukor ízlés szerint
Elkészítés: Olvaszd fel külön a fehér és az étcsokoládét. Mártsd a perecek egy részét fehér csokoládéba, majd tedd őket sütőpapírra. Múmiához egy kanál vagy habzsák segítségével húzz szabálytalan fehércsoki-csíkokat a tetejükre, majd helyezz rájuk két cukorszemet. A többi perecet mártsd étcsokoládéba, és díszítsd összetört Oreo-darabokkal, cukorszemekkel vagy szórócukorral. Tedd őket körülbelül 10-15 percre a fagyasztóba vagy addig a hűtőbe, amíg teljesen megdermed a csokoládé.
Szellemes banánfalatok
Hozzávalók 8 darabhoz:
- 4 közepes banán
- 250 g sűrű vaníliás görög joghurt
- kb. 40 g mini étcsokoládé-csepp
- 8 jégkrémpálcika
Elkészítés: Hámozd meg a banánokat, vágd őket keresztben félbe, majd óvatosan szúrj mindegyikbe egy-egy jégkrémpálcikát. Mártsd a banándarabokat a görög joghurtba úgy, hogy lehetőleg mindenhol bevonja őket, majd fektesd sütőpapírral bélelt tálcára. Mini csokicseppekből készíts két szemet és egy szájat. Tedd a banánokat legalább 2-3 órára a fagyasztóba, amíg teljesen megdermednek.
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