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Villámgyors ötletek: 5 halloweeni süti recept, amihez még a sütőt sem kell bekapcsolnod

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#halloweeni süti receptek
#halloweeni receptek
Bíborka
Életmód
Utoljára frissült: 2026. október 22. 14:15

Forrás: Pexels/Daisy Anderson

Villámgyors ötletek: 5 halloweeni süti recept, amihez még a sütőt sem kell bekapcsolnod
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Halloweenkor nemcsak a jelmezekkel és a dekorációval érdemes kreatívnak lenned: mutatunk 5 rémisztően finom édességet, amelyek elkészítéséhez még a sütőt sem kell bekapcsolnod!

Halloween közeledtével minden évben ellepik a közösségi médiát a szellemes kekszek, pókhálós torták és boszorkányujjak, de valljuk be: nem mindenkinek van kedve órákon keresztül a konyhában sütögetni. Szerencsére nincs is rá szükség! A PureWow összegyűjtött 20 olyan halloweeni finomságot, amelyek sütés nélkül elkészíthetők, mi pedig kiválasztottuk közülük az öt kedvencünket. Van köztük olyan, amelyet akár 20-30 perc alatt összedobhatsz, és olyan is, amelynek csak a hűtőben kell egy kis idő. Ráadásul a legtöbb elkészítésébe a gyerekeket is bevonhatod – és ezeknél az édességeknél minél szabálytalanabb lesz a végeredmény, annál jobb!

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Oreo-s szörnygolyók

Hozzávalók kb. 18 darabhoz:

  • 1 nagy csomag Oreo
  • 225 g natúr krémsajt
  • kb. 280 g ét- vagy tejcsokoládé
  • 1 evőkanál semleges ízű olaj vagy olvasztott kókuszolaj
  • cukorszemek
  • színes szórócukor

Elkészítés: Törd egészen apróra az Oreo nagy részét, majd dolgozd össze a puha krémsajttal. Formázz belőle kisebb golyókat, és tedd őket a hűtőbe, hogy kissé megszilárduljanak. Olvaszd össze a csokoládét az olajjal, mártsd bele a golyókat, és még mielőtt megdermednének, jöhetnek rájuk a cukorszemek, a szórócukor és az Oreo-darabok. Ezután irány vissza a hűtő!

Sütőtökös trüffelgolyók

Hozzávalók kb. 20-24 darabhoz:

  • 85 g natúr krémsajt
  • 30 g porcukor
  • 80 g sütőtökpüré
  • 190 g darált keksz
  • ½ teáskanál fahé
  • j½ teáskanál pumpkin spice fűszerkeverék
  • kb. 280 g fehér csokoládé a bevonáshoz
  • kevés darált keksz vagy fahéj a díszítéshez

Elkészítés: A puha krémsajtot keverd simára a porcukorral és a sütőtökpürével, majd add hozzá a darált kekszet, a fahéjat és a pumpkin spice fűszerkeveréket. Dolgozd egynemű masszává, majd tedd a hűtőbe, amíg annyira megszilárdul, hogy könnyen formázható legyen. Készíts belőle kisebb golyókat, és ismét hűtsd le őket. Közben olvaszd fel a fehér csokoládét, majd egyenként mártsd bele a trüffelgolyókat. Tedd őket sütőpapírra, és még a csokoládé megdermedése előtt szórd meg egy kevés kekszmorzsával vagy fahéjjal. Végül tedd vissza őket a hűtőbe, hogy a bevonat teljesen megszilárduljon.

Rémisztő csokitábla

Hozzávalók:

  • kb. 300 g tej- vagy étcsokoládé
  • 5-6 darab graham cracker vagy helyette vajas/háztartási keksz
  • mini pillecukor és nagy pillecukrok
  • cukorszemek
  • narancssárga, lila vagy zöld cukorkák
  • halloweeni szórócukor ízlés szerint

Elkészítés: Törd kisebb darabokra a kekszeket, majd rendezd el őket egy sütőpapírral bélelt tálcán. Olvaszd fel a csokoládét mikróban vagy vízgőz felett, és öntsd a kekszekre úgy, hogy nagyjából egybefüggő réteget kapj. Mielőtt a csokoládé megdermedne, szórd rá a mini pillecukrokat, a cukorszemeket, a színes cukorkákat és a halloweeni dekorációt. A nagy pillecukrokból készíts szellem formákat a kép alapján. Tedd a hűtőbe körülbelül 30 percre, majd amikor teljesen megszilárdult, törd szabálytalan darabokra.

Halloweeni csokis perecek

Hozzávalók kb. 20 darabhoz:

  • 20 nagyobb sós perec
  • 200 g fehér csokoládé
  • 100 g ét- vagy tejcsokoládé
  • kb. 40 darab cukorszem
  • 2-3 Oreo keksz a díszítéshez
  • halloweeni szórócukor ízlés szerint

Elkészítés: Olvaszd fel külön a fehér és az étcsokoládét. Mártsd a perecek egy részét fehér csokoládéba, majd tedd őket sütőpapírra. Múmiához egy kanál vagy habzsák segítségével húzz szabálytalan fehércsoki-csíkokat a tetejükre, majd helyezz rájuk két cukorszemet. A többi perecet mártsd étcsokoládéba, és díszítsd összetört Oreo-darabokkal, cukorszemekkel vagy szórócukorral. Tedd őket körülbelül 10-15 percre a fagyasztóba vagy addig a hűtőbe, amíg teljesen megdermed a csokoládé.

Szellemes banánfalatok

Hozzávalók 8 darabhoz:

  • 4 közepes banán
  • 250 g sűrű vaníliás görög joghurt
  • kb. 40 g mini étcsokoládé-csepp
  • 8 jégkrémpálcika

Elkészítés: Hámozd meg a banánokat, vágd őket keresztben félbe, majd óvatosan szúrj mindegyikbe egy-egy jégkrémpálcikát. Mártsd a banándarabokat a görög joghurtba úgy, hogy lehetőleg mindenhol bevonja őket, majd fektesd sütőpapírral bélelt tálcára. Mini csokicseppekből készíts két szemet és egy szájat. Tedd a banánokat legalább 2-3 órára a fagyasztóba, amíg teljesen megdermednek.

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