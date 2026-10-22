Villámgyors ötletek: 5 halloweeni süti recept, amihez még a sütőt sem kell bekapcsolnod

Halloween közeledtével minden évben ellepik a közösségi médiát a szellemes kekszek, pókhálós torták és boszorkányujjak, de valljuk be: nem mindenkinek van kedve órákon keresztül a konyhában sütögetni. Szerencsére nincs is rá szükség! A PureWow összegyűjtött 20 olyan halloweeni finomságot, amelyek sütés nélkül elkészíthetők, mi pedig kiválasztottuk közülük az öt kedvencünket. Van köztük olyan, amelyet akár 20-30 perc alatt összedobhatsz, és olyan is, amelynek csak a hűtőben kell egy kis idő. Ráadásul a legtöbb elkészítésébe a gyerekeket is bevonhatod – és ezeknél az édességeknél minél szabálytalanabb lesz a végeredmény, annál jobb!

Oreo-s szörnygolyók

Hozzávalók kb. 18 darabhoz:

1 nagy csomag Oreo

225 g natúr krémsajt

kb. 280 g ét- vagy tejcsokoládé

1 evőkanál semleges ízű olaj vagy olvasztott kókuszolaj

cukorszemek

színes szórócukor

Elkészítés: Törd egészen apróra az Oreo nagy részét, majd dolgozd össze a puha krémsajttal. Formázz belőle kisebb golyókat, és tedd őket a hűtőbe, hogy kissé megszilárduljanak. Olvaszd össze a csokoládét az olajjal, mártsd bele a golyókat, és még mielőtt megdermednének, jöhetnek rájuk a cukorszemek, a szórócukor és az Oreo-darabok. Ezután irány vissza a hűtő!

Sütőtökös trüffelgolyók

Hozzávalók kb. 20-24 darabhoz:

85 g natúr krémsajt

30 g porcukor

80 g sütőtökpüré

190 g darált keksz

½ teáskanál fahé

j½ teáskanál pumpkin spice fűszerkeverék

kb. 280 g fehér csokoládé a bevonáshoz

kevés darált keksz vagy fahéj a díszítéshez

Elkészítés: A puha krémsajtot keverd simára a porcukorral és a sütőtökpürével, majd add hozzá a darált kekszet, a fahéjat és a pumpkin spice fűszerkeveréket. Dolgozd egynemű masszává, majd tedd a hűtőbe, amíg annyira megszilárdul, hogy könnyen formázható legyen. Készíts belőle kisebb golyókat, és ismét hűtsd le őket. Közben olvaszd fel a fehér csokoládét, majd egyenként mártsd bele a trüffelgolyókat. Tedd őket sütőpapírra, és még a csokoládé megdermedése előtt szórd meg egy kevés kekszmorzsával vagy fahéjjal. Végül tedd vissza őket a hűtőbe, hogy a bevonat teljesen megszilárduljon.

Rémisztő csokitábla

Hozzávalók:

kb. 300 g tej- vagy étcsokoládé

5-6 darab graham cracker vagy helyette vajas/háztartási keksz

mini pillecukor és nagy pillecukrok

cukorszemek

narancssárga, lila vagy zöld cukorkák

halloweeni szórócukor ízlés szerint

Elkészítés: Törd kisebb darabokra a kekszeket, majd rendezd el őket egy sütőpapírral bélelt tálcán. Olvaszd fel a csokoládét mikróban vagy vízgőz felett, és öntsd a kekszekre úgy, hogy nagyjából egybefüggő réteget kapj. Mielőtt a csokoládé megdermedne, szórd rá a mini pillecukrokat, a cukorszemeket, a színes cukorkákat és a halloweeni dekorációt. A nagy pillecukrokból készíts szellem formákat a kép alapján. Tedd a hűtőbe körülbelül 30 percre, majd amikor teljesen megszilárdult, törd szabálytalan darabokra.

Halloweeni csokis perecek

Hozzávalók kb. 20 darabhoz:

20 nagyobb sós perec

200 g fehér csokoládé

100 g ét- vagy tejcsokoládé

kb. 40 darab cukorszem

2-3 Oreo keksz a díszítéshez

halloweeni szórócukor ízlés szerint

Elkészítés: Olvaszd fel külön a fehér és az étcsokoládét. Mártsd a perecek egy részét fehér csokoládéba, majd tedd őket sütőpapírra. Múmiához egy kanál vagy habzsák segítségével húzz szabálytalan fehércsoki-csíkokat a tetejükre, majd helyezz rájuk két cukorszemet. A többi perecet mártsd étcsokoládéba, és díszítsd összetört Oreo-darabokkal, cukorszemekkel vagy szórócukorral. Tedd őket körülbelül 10-15 percre a fagyasztóba vagy addig a hűtőbe, amíg teljesen megdermed a csokoládé.

Szellemes banánfalatok

Hozzávalók 8 darabhoz:

4 közepes banán

250 g sűrű vaníliás görög joghurt

kb. 40 g mini étcsokoládé-csepp

8 jégkrémpálcika

Elkészítés: Hámozd meg a banánokat, vágd őket keresztben félbe, majd óvatosan szúrj mindegyikbe egy-egy jégkrémpálcikát. Mártsd a banándarabokat a görög joghurtba úgy, hogy lehetőleg mindenhol bevonja őket, majd fektesd sütőpapírral bélelt tálcára. Mini csokicseppekből készíts két szemet és egy szájat. Tedd a banánokat legalább 2-3 órára a fagyasztóba, amíg teljesen megdermednek.

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