5 spórolási tipp, amiről mindenki elfelejtkezik, pedig tízezrekkel több maradhat a számlánkon vele

Ismerős az érzés, amikor még csak a hónap közepén járunk, de már azon gondolkodsz, hová tűnt a fizetésed? Egy gyors bevásárlás, néhány online rendelés, egy új szépségápolási termék, pár előfizetés, és máris sokkal kevesebb pénz marad a számládon, mint tervezted. Ráadásul a folyamatosan emelkedő megélhetési költségek mellett ma már az olyan klasszikus spórolási tanácsok, mint hogy készítsd otthon a kávédat vagy vigyél ebédet a munkahelyedre, önmagukban nem feltétlenül elegendők.

A jó hír viszont az, hogy a tudatos pénzkezelés nem feltétlenül jelenti azt, hogy minden örömről le kell mondanod. Sokszor éppen azok az apró, szinte észrevétlen szokások viszik el a legtöbb pénzt, amelyeket már teljesen természetesnek veszünk. Egy automatikusan megújuló előfizetés, egy felesleges akciós vásárlás vagy egy újabb kozmetikum, amiből már három hasonló is lapul a fürdőszobaszekrényben, külön-külön talán nem tűnik nagy kiadásnak, hosszabb távon azonban meglepően sokba kerülhetnek.

Összegyűjtöttünk 5 olyan spórolási tippet, amelyeket akár már ma elkezdhetsz alkalmazni. !

1. Gondold újra a bevásárlási szokásaidat!

Mindannyiunknak vannak olyan termékei, amelyeket szinte automatikusan dobunk a kosarunkba. Ugyanaz a joghurt, ugyanaz a müzli, ugyanaz a tisztítószer, és persze lehetőleg ugyanattól a márkától. De mikor nézted meg utoljára, hogy van-e ezeknek olcsóbb alternatívája? Könnyen lehet, hogy egy kevésbé ismert vagy saját márkás változat ugyanolyan jól beválna, csak éppen jóval kedvezőbb áron.

Nem kell egyik napról a másikra teljesen átalakítanod a bevásárlólistádat. Elég, ha havonta kiválasztasz néhány rendszeresen vásárolt terméket, és összehasonlítod az árukat. Érdemes az egységárakat is figyelni, hiszen egy nagyobb kiszerelés sokszor olcsóbb lehet, mint több kisebb csomag, feltéve, hogy valóban el is használod. Már néhány tudatos csere is érezhető különbséget jelenthet a havi élelmiszer-kiadásokban.

2. Fizess elő a rendszeresen használt termékekre!

Elsőre talán furcsán hangzik, hogy egy újabb előfizetés segíthet a spórolásban, pedig bizonyos esetekben pontosan ez a helyzet. Ha vannak olyan termékek, amelyeket minden hónapban vagy néhány hetente újravásárolsz, például mosószer, állateledel, tisztítószer vagy a kedvenc arcápolód, érdemes megnézned, hogy valamelyik webshop kínál-e kedvezményt az ismétlődő rendelésekre.

Egyes online áruházak ugyanis olcsóbban adják azokat a termékeket, amelyekre automatikus, rendszeres kiszállítást állítasz be. Így nemcsak az árukból faraghatsz le valamennyit, hanem azzal sem kell foglalkoznod, hogy újra és újra megrendeld őket. Persze van egy fontos szabály: csak olyan termékre fizess elő, amelyet tényleg rendszeresen használsz, és időnként ellenőrizd, hogy még mindig megéri-e az ajánlat. Ellenkező esetben könnyen újabb felesleges kiadássá válhat.

3. Nézd át a streaming-előfizetéseidet!

Netflix, Disney+, HBO Max, Spotify, és még sorolhatnánk. Ma már szinte minden szórakozási formához tartozik valamilyen előfizetés, és bár havonta néhány ezer forint talán nem tűnik soknak, ha összeadod ezeket a tételeket, könnyen meglepődhetsz. Különösen akkor, ha olyan szolgáltatásokért is fizetsz, amelyeket alig használsz.

Érdemes időnként átnézned az előfizetéseidet, és utánajárnod, hogy vannak-e kedvezőbb csomagok vagy összevont ajánlatok. Bizonyos telekommunikációs szolgáltatók például streamingkedvezményeket is kínálhatnak az előfizetéseik mellé. Ha pedig egyszerre több sorozatnézős platformért fizetsz, akár azt is kipróbálhatod, hogy néhány havonta váltogatod őket. Így nem kell teljesen lemondanod a kedvenc sorozataidról, mégis csökkentheted a havi kiadásaidat.

4. Használd el, amid már van!

Beautyrajongók, ez most különösen nektek szól! Ugye ismerős, amikor megjelenik egy új, TikTokon felkapott szérum, hidratáló vagy hajápoló, és hirtelen úgy érzed, hogy egyszerűen muszáj kipróbálnod? Pedig könnyen lehet, hogy otthon már több hasonló terméked is van, amelyeknek még a felét sem használtad el.

Az egyik legegyszerűbb spórolási trükk, ha bevezeted azt a szabályt, hogy csak akkor veszel új terméket, ha a régi már elfogyott. Ez persze nem jelenti azt, hogy soha többé nem próbálhatsz ki újdonságokat, csupán egy kis tudatosságot visz a vásárlási szokásaidba. Ráadásul nemcsak pénzt takaríthatsz meg, hanem a fürdőszobaszekrényed is rendezettebb lesz, és kevesebb termék végzi majd felhasználatlanul a kukában. A lejárt szavatosságú kozmetikumokat viszont ne használd el csak a spórolás kedvéért.

5. Vásárlás előtt ellenőrizd a kuponokat!

Ha eddig csak a pénztárnál jutott eszedbe, hogy talán lett volna valamilyen kuponod, akkor ideje egy kicsit tudatosabban felkészülni a bevásárlásra. Ezekkel pedig hosszú távon meglepően sokat spórolhatsz, különösen akkor, ha a rendszeresen vásárolt termékeidre használod fel őket. Ha pedig igazán nagy bevásárlást tervezel, érdemes figyelned a Joy-napokat is, amelyek idén november 12. és 15. között lesznek. Az ország egyik legnagyobb kuponos vásárlási eseményén akár 50%-os kedvezményekkel szerezheted be a kedvenceidet több mint 1000 üzletben és online. Legyen szó szépségápolási termékekről, divatról vagy akár lakberendezésről, érdemes előre összeállítanod a kívánságlistádat, és a nagyobb beszerzéseket erre az időszakra időzítened. A digitális kuponokat a Joy Hungary applikációban találod meg, így néhány kattintással felkészülhetsz a tudatos vásárlásra.

forrás: joynapok.hu

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