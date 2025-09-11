Horoszkóp
Ezért lehet számodra is megoldás a hipnoterápia: 5 probléma, amire ez a módszer a legjobb gyógyír!

Jean Orsolya
Jean Orsi vagyok, az evamagazin.hu szerzője, szerkesztője, nem mellesleg egy tinilány...

Életmód
Utoljára frissült: 2025. szeptember 11. 11:40

Forrás: Getty Images/Lourdes Balduque

Ezért lehet számodra is megoldás a hipnoterápia: 5 probléma, amire ez a módszer a legjobb gyógyír!
Olvasd el!

A hipnoterápia ma már tudományosan is alátámasztott pszichoterápiás eszköz, amely számos pszichés és pszichoszomatikus probléma esetén hatékony kiegészítő vagy önálló kezelésként szolgálhat. Cikkünkben bemutatjuk, mi is valójában a hipnoterápia valamint öt olyan gyakori problémát, amelyre ez a módszer bizonyítottan eredményes választ nyújthat.

Mi az a hipnoterápia?

A hipnoterápia ma már egy tudományosan is megalapozott módszer, amely számos pszichés és pszichoszomatikus probléma esetén hatékonyan alkalmazható. Bár nem csodaszer, és nem helyettesíti az orvosi diagnózist vagy szükség esetén a gyógyszeres kezelést, mégis értékes eszköze lehet a pszichológiai intervencióknak – különösen ott, ahol a tudattalan folyamatok és szokások meghatározó szerepet játszanak.

A hipnoterápia a hipnózis alkalmazásán alapuló pszichoterápiás eljárás, amely során a terapeuta irányított módon juttatja a pácienst egy módosult tudatállapotba – azaz hipnotikus transzba –, hogy hozzáférjen a tudattalan tartalmakhoz, és ezeken keresztül pszichés változásokat idézzen elő.

A hipnózis története egészen az ókorig visszanyúlik, de modern formáját a 18. század végén Franz Anton Mesmer munkássága alapozta meg. Később, a 19. században James Braid brit orvos definiálta a hipnózist mint pszichológiai jelenséget, és elhatárolta azt a misztikus, magnetikus felfogásoktól. A 20. században Milton H. Erickson amerikai pszichiáter forradalmasította a hipnoterápiát rugalmasabb, indirekt technikáival, amelyeket ma is számos terapeuta alkalmaz világszerte.

Hogyan működik a hipnózis?

A hipnoterápia során a hipnotizált személy egy módosult tudatállapotba kerül, ahol az elméje fogékonyabb a pozitív szuggesztiókra. Ezen keresztül hozzáférhetővé válnak a tudatalatti mélyén rejlő, korábban elfojtott emlékek, érzések és tapasztalatok, amelyek feloldása és feldolgozása segíthet a gyógyulási folyamatban. A hipnózis a páciens belső gyógyító folyamatait mozgósítja, a terapeuta pedig útmutatóként vezeti a folyamatot.

A hipnoterápia ma már tudományosan is igazolt módszer számos testi és mentális probléma gyógyításában.
forrás: Getty Images/Fiordaliso
A hipnoterápia ma már tudományosan is igazolt módszer számos testi és mentális probléma gyógyításában.

A hipnoterápia mint tudomány

A hipnoterápia mára a bizonyítékokon alapuló pszichoterápiás módszerek közé sorolható. Számos klinikai kutatás igazolta hatékonyságát különféle pszichés és testi tünetek – például szorongás, krónikus fájdalom, alvászavarok, poszttraumás stressz – kezelésében. A hipnózis neuropszichológiai kutatásai szerint a hipnotikus állapot valódi, mérhető agyi aktivitásbeli változásokkal jár, amely során módosul többek között a figyelem fókuszálása, a fájdalomérzékelés és az affektív válaszok feldolgozása.

A hipnoterápia nem manipuláció, nem jár együtt teljes kontrollvesztéssel, hanem egyfajta belső fókuszált figyelmi állapot, ahol a tudattalan tartalmak elérhetővé válnak a változás és a gyógyulás szolgálatában. A módszer gyakran alkalmazható önmagában, de integrálható más terápiás rendszerekbe – például kognitív viselkedésterápiába vagy pszichodinamikus megközelítésekbe is.

Következzen 5 olyan pszichés és pszichoszomatikus probléma, amire a hipnoterápia lehet a legjobb gyógyír!

5 probléma, amelyre a hipnoterápia jelentheti a megoldást

Az ÉVA magazin írása.

