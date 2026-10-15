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5 őszi kávérecept, amiért megőrül a fél internet – neked is ki kell próbálnod idén!
Forrás: Pexels/5 Jill Wellington
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Van valami egészen különleges abban, amikor az első igazán hűvös reggelen már nem egy egyszerű jegeskávéra vágyunk, hanem valami sokkal krémesebbre, fűszeresebbre és ősziesebbre. A TikTok kávés videóit elnézve pedig úgy tűnik, az otthoni kávékészítés régen túllépett azon, hogy egyszerűen tejet öntünk az eszpresszónkhoz. A tartalomgyártók ma már saját szirupokat főznek, különleges hideghabokat készítenek, és olyan italokat alkotnak, amelyek inkább hasonlítanak egy desszertre, mint egy hétköznapi kávéra. A legjobb az egészben, hogy a legtöbb recepthez nincs szükség drága kávégépre vagy különleges barista eszközökre. Egy egyszerű tejhabosító, néhány őszi fűszer és egy kis kreativitás is elég ahhoz, hogy a saját konyhádban idézd meg a kedvenc kávézód hangulatát.
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Íme az 5 őszi kávérecept, amit ki kell próbálnod 2026-ban!
Cinnamon Roll Latte – fahéjas csiga egy pohárban
Ha imádod a frissen sült fahéjas csiga illatát, akkor ezt a kávét egyszerűen muszáj kipróbálnod! A cinnamon roll latte titka a házi fahéjas-vaníliás szirup, amelytől az ital olyan ízt kap, mintha egy pékség legfinomabb süteményét kortyolgatnád. A recept különlegessége, hogy a szirupból egyszerre több adagot is készíthetsz, így a következő napokban már csak a kávét kell lefőznöd. A TikTok legnépszerűbb receptjei jéggel készülnek, de természetesen ez elhagyható.
Hozzávalók a sziruphoz (kb. 8–10 adaghoz):
- 180 ml víz
- 150 g barna cukor
- 4 fahéjrúd
- 1 teáskanál vaníliakivonat
- 1 csipet só
Hozzávalók 1 adag lattéhoz:
- 120 ml erős, lehűtött kávé vagy cold brew
- 120 ml tej vagy mandulaital
- 2 evőkanál fahéjas szirup
- jégkockák
- kevés őrölt fahéj a tetejére
Elkészítés:
Először készítsd el a szirupot! Öntsd a vizet egy kisebb lábasba, add hozzá a cukrot, a fahéjrudakat és a sót, majd közepes lángon melegítsd össze. Amikor a cukor teljesen feloldódott, alacsony hőfokon főzd további 10 percig. Vedd le a tűzről, keverd hozzá a vaníliakivonatot, majd hagyd kihűlni. A fahéjrudakat távolítsd el, a szirupot pedig öntsd tiszta üvegbe.
A lattéhoz tölts meg egy magas poharat jégkockákkal, adj hozzá két evőkanál szirupot, majd öntsd rá a kávét. A tejet külön habosítsd fel, és lassan öntsd a pohárba. Végül szórd meg egy kevés fahéjjal.
JOY-tipp: Ha igazán desszertszerű élményre vágysz, a tej egy részét habosítsd fel egy teáskanál fahéjas sziruppal, és ezt kanalazd a kávé tetejére.
Apple Crisp Macchiato – az almás pite ihlette kávé
Elsőre talán furcsának hangzik az alma és a kávé párosítása, pedig meglepően jól működik. Az apple crisp macchiato az almás sütemények édes, fűszeres ízvilágát idézi meg, különösen akkor, ha a szirupot friss almából és juharszirupból készíted. A fahéj és az alma édessége remekül kiegészíti az eszpresszó karakteres ízét.
Hozzávalók az almás sziruphoz (kb. 4–5 adaghoz):
- 120 ml juharszirup vagy barna cukor
- fél alma, apró kockákra vágva
- 2 teáskanál citromlé
- negyed teáskanál őrölt fahéj
- 1 csipet só
Hozzávalók 1 adag kávéhoz:
- 1 adag eszpresszó (30–40 ml)
- 180 ml tej vagy zabital
- 1,5 evőkanál almás szirup
- jégkockák
- kevés extra szirup a tetejére
Elkészítés:
Az almás sziruphoz tedd a juharszirupot, az almakockákat, a citromlevet, a fahéjat és a sót egy kisebb lábasba. Közepes lángon forrald fel, majd főzd 5–10 percig, amíg az alma megpuhul. Ezután szűrd le, és hagyd kihűlni.
Egy magas pohár aljára önts másfél evőkanál almás szirupot, majd add hozzá a jégkockákat és a tejet. Készíts egy adag eszpresszót, és óvatosan öntsd a tej tetejére. Végül csorgass rá még egy kevés szirupot.
JOY-tipp: A szirupból visszamaradt almakockákat ne dobd ki! Tökéletesek zabkására, joghurtba vagy akár egy szelet pirítós tetejére.
Pumpkin Cream Shaken Espresso – a sütőtökös kávé izgalmasabb változata
A pumpkin spice latte már igazi őszi klasszikus, de ha idén valami újat próbálnál ki, akkor érdemes megismerkedned a sütőtökös hideghabbal készült változattal. Ebben a receptben nem a teljes kávé lesz sütőtökös: az eszpresszót barna cukros-fahéjas sziruppal rázzuk össze, a tetejére pedig egy különösen krémes, fűszeres hab kerül. Az eredmény látványra és ízre is olyan, mintha egy menő kávézóból hoztad volna.
Hozzávalók 1 adaghoz:
- 2 adag eszpresszó, kb. 60 ml
- 120 ml tej vagy zabital
- 1 evőkanál bolti pumpkin spice szirup
- 40 ml habtejszín
- 1 evőkanál tej
- 1 teáskanál sütőtökpüré
- 1 teáskanál pumpkin spice szirup
- 1 csipet fahéj vagy pumpkin spice fűszerkeverék
- jégkockák
Elkészítés:
Tölts meg egy poharat jéggel, öntsd bele a tejet, majd keverd az eszpresszóhoz az egy evőkanál pumpkin spice szirupot, és öntsd a tejre.
A hideghabhoz keverd össze a habtejszínt, az egy evőkanál tejet, a sütőtökpürét és egy teáskanál szirupot, majd tejhabosítóval habosítsd krémesre. Öntsd a kávé tetejére, végül szórd meg fahéjjal vagy pumpkin spice fűszerkeverékkel.
JOY-tipp: Ha még egyszerűbb verziót szeretnél, a sütőtökpürét is elhagyhatod, és használhatsz egy kicsivel több pumpkin spice szirupot.
Maple Pecan Latte – juharszirupos, pekándiós álom
A pekándió, a juharszirup és a kávé találkozása pontosan olyan, mintha egy őszi sütemény ízei költöznének a poharadba. Ez a latte ráadásul nemcsak édes és krémes, hanem a tetejére kerülő pirított diótól kellemesen ropogós is. Ha szereted a karamellás, mogyorós ízvilágot, könnyen lehet, hogy ez lesz az új kedvenced.
Hozzávalók 1 adaghoz:
- 2 adag eszpresszó, kb. 60 ml
- 150 ml tej vagy zabital
- 1 evőkanál juharszirup
- 1 evőkanál bolti mogyoró- vagy pekándiószirup
- 30 ml habtejszín
- 1 teáskanál apróra vágott pekándió
- 1 csipet fahéj jégkockák
Elkészítés:
Tölts meg egy poharat jéggel, majd öntsd bele a tejet. Az eszpresszóhoz keverd hozzá a juharszirupot és a mogyoró- vagy pekándiószirupot, majd öntsd a tejre.
A habtejszínt tejhabosítóval verd könnyű habbá, kanalazd a kávé tetejére, végül szórd meg az apróra vágott pekándióval és egy csipet fahéjjal.
JOY-tipp: Ha melegen innád, egyszerűen hagyd el a jeget, melegítsd fel és habosítsd fel a tejet, majd öntsd az ízesített eszpresszóra.
Brown Sugar Cinnamon Shaken Espresso – a habos kávé, amit otthon is könnyű elkészíteni
Nem minden különleges őszi kávéhoz kell tejszínhab, sütőtök vagy bonyolult öntet. A brown sugar shaken espresso éppen attól zseniális, hogy néhány egyszerű hozzávalóból egészen más ízélményt hozhatsz ki, mint egy hagyományos tejeskávéból.
A titok a rázásban rejlik: a frissen főzött eszpresszó, a barna cukros szirup és a jég összerázásakor a kávé lehűl, és könnyű, habos állagot kap.
Hozzávalók 1 adaghoz:
- 2 adag eszpresszó, kb. 60 ml
- 100–120 ml zabital
- 1–2 evőkanál fahéjas szirup
- 1 csipet fahéj
- jégkockák
Elkészítés:
Főzd le az eszpresszót, majd öntsd shakerbe vagy egy jól záródó befőttesüvegbe. Add hozzá a szirupot, egy csipet fahéjat és néhány jégkockát, majd rázd erőteljesen körülbelül 15 másodpercig.
Tölts meg egy poharat friss jéggel, öntsd bele a zabitalt, végül add hozzá a felrázott eszpresszót. Ennyi az egész!
JOY-tipp: Ha nem találsz brown sugar szirupot, egy egyszerű fahéjas vagy karamellsziruppal is működik. Ha pedig édesebben szereted, a tetejére kerülhet egy kevés karamellöntet is.
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