5 lélegzetelállító koktél recept, amivel sokkal varázslatosabb lesz az ősz
Az ősz a melegség és az átalakulás évszaka: amikor a fény lágyabb, a levelek aranyba fordulnak, és a hosszabb esték alkalmat kínálnak, hogy egy különleges ital mellett lassítsunk. Bálint Zsolt, a debreceni Hotel Divinus Superior Bár Managere pontosan tudja, hogyan lehet a pohárban is megidézni ezt az érzést. A bartender a World Class koktélverseny 20 legjobb magyar versenyzője közé jutott, kreativitása pedig rendre új szintre emeli az italkészítés művészetét.
Zsolt számára a koktél nem pusztán ital, hanem történet - színek, illatok és textúrák találkozása, amely egy pillanatra megállítja az időt. Ősszel a karakteresebb alapanyagok, a gyümölcsök mélysége és a fűszerek puhasága kerülnek előtérbe. A lenti öt recept mind-mind külön világ: egy-egy kortyban a nyár utolsó szikrái, az őszi kert hűvös illatai vagy épp a tél ígéretének suttogása sejlik fel. Akár egy baráti összejövetelhez, akár egy csendes, gyertyafényes estéhez keresel inspirációt, ezek a koktélok garantáltan új élményt adnak. Fogd a kedvenc poharaidat, készítsd elő az alapanyagokat, és engedd, hogy Bálint Zsolt italai elvarázsoljanak!
Rubik – Egy kortyban a vidék és a város
Egy pohárban találkozik a magyar vidék gyümölcse, a borvidék lelke és a pálinkafőzés szenvedélye. A Rubik friss, gyümölcsös, mégis kifinomult – igazi köszöntése az ősznek.
Hozzávalók:
- 20 ml Greycow Kajszi
- 25 ml Mixer zöldalmapüré
- 150 ml Nyakas Irsai Olivér
- 20 ml friss limelé
- 50 ml ananászlé
- Díszítés: méz-tuille és liofilizált málna
Seraphina – Angyali könnyedség
A Seraphina olyan, mint egy mitikus hajnal: rózsa, citrus, licsi és shiso zöldje keveredik benne, selymes, mégis vibráló harmóniát alkotva.
Hozzávalók:
- 40 ml Roku Gin
- 20 ml licsi–galangal cordial
- 10 ml shiso–citrom fermentáció
- 10 ml rózsatea-redukció
- 10 ml fehér balzsamecet-szirup
- 30 ml málna klubszóda
Ayurveda – Egyensúly a pohárban
Az Ayurveda a több ezer éves indiai gyógyászat ihletésére készült: frissítő, mégis mély, a test–lélek–szellem harmóniáját ünneplő koktél.
Hozzávalók:
- 40 ml Johnnie Walker Black Label
- 10 ml eperpüré
- friss bazsalikom
- 20 ml citromlé
- 2 csepp Angostura bitter
- 50 ml tonik
Amaro di notte – Nyáréji fűszer
Az olasz amaro kesernyés varázsa, lime, cseresznye és gyömbér találkozik ebben az italban, amely olyan, mint egy naplemente a teraszon.
Hozzávalók:
- 40 ml Disaronno Amaretto
- 10 ml cseresznyés méz
- 20 ml limelé
- 10 ml görögdinnyeszirup
- tonka bab reszelve
- 50 ml gyömbérsör
Calíthea – A nyár utolsó sóhaja
Ez a koktél a kertben lassan elcsendesedő virágokat idézi: füge, fehér tea, bodza és jázmin teszi bársonyossá, miközben a tequila meleg tónust ad neki.
Hozzávalók:
- 40 ml Don Julio Tequila
- 1,5 tk fügelekvár
- 20 ml friss citromlé
- 5 ml bodzaszirup
- 15 ml jázmintea
