5 lélegzetelállító koktél recept, amivel sokkal varázslatosabb lesz az ősz

Az ősz a melegség és az átalakulás évszaka: amikor a fény lágyabb, a levelek aranyba fordulnak, és a hosszabb esték alkalmat kínálnak, hogy egy különleges ital mellett lassítsunk. Bálint Zsolt, a debreceni Hotel Divinus Superior Bár Managere pontosan tudja, hogyan lehet a pohárban is megidézni ezt az érzést. A bartender a World Class koktélverseny 20 legjobb magyar versenyzője közé jutott, kreativitása pedig rendre új szintre emeli az italkészítés művészetét.

Zsolt számára a koktél nem pusztán ital, hanem történet - színek, illatok és textúrák találkozása, amely egy pillanatra megállítja az időt. Ősszel a karakteresebb alapanyagok, a gyümölcsök mélysége és a fűszerek puhasága kerülnek előtérbe. A lenti öt recept mind-mind külön világ: egy-egy kortyban a nyár utolsó szikrái, az őszi kert hűvös illatai vagy épp a tél ígéretének suttogása sejlik fel. Akár egy baráti összejövetelhez, akár egy csendes, gyertyafényes estéhez keresel inspirációt, ezek a koktélok garantáltan új élményt adnak. Fogd a kedvenc poharaidat, készítsd elő az alapanyagokat, és engedd, hogy Bálint Zsolt italai elvarázsoljanak!

Rubik – Egy kortyban a vidék és a város

Egy pohárban találkozik a magyar vidék gyümölcse, a borvidék lelke és a pálinkafőzés szenvedélye. A Rubik friss, gyümölcsös, mégis kifinomult – igazi köszöntése az ősznek.

Hozzávalók:

20 ml Greycow Kajszi

25 ml Mixer zöldalmapüré

150 ml Nyakas Irsai Olivér

20 ml friss limelé

50 ml ananászlé

Díszítés: méz-tuille és liofilizált málna

Seraphina – Angyali könnyedség

A Seraphina olyan, mint egy mitikus hajnal: rózsa, citrus, licsi és shiso zöldje keveredik benne, selymes, mégis vibráló harmóniát alkotva.

Hozzávalók:

40 ml Roku Gin

20 ml licsi–galangal cordial

10 ml shiso–citrom fermentáció

10 ml rózsatea-redukció

10 ml fehér balzsamecet-szirup

30 ml málna klubszóda

Ayurveda – Egyensúly a pohárban

Az Ayurveda a több ezer éves indiai gyógyászat ihletésére készült: frissítő, mégis mély, a test–lélek–szellem harmóniáját ünneplő koktél.

Hozzávalók:

40 ml Johnnie Walker Black Label

10 ml eperpüré

friss bazsalikom

20 ml citromlé

2 csepp Angostura bitter

50 ml tonik

Amaro di notte – Nyáréji fűszer

Az olasz amaro kesernyés varázsa, lime, cseresznye és gyömbér találkozik ebben az italban, amely olyan, mint egy naplemente a teraszon.

Hozzávalók:

40 ml Disaronno Amaretto

10 ml cseresznyés méz

20 ml limelé

10 ml görögdinnyeszirup

tonka bab reszelve

50 ml gyömbérsör

Calíthea – A nyár utolsó sóhaja

Ez a koktél a kertben lassan elcsendesedő virágokat idézi: füge, fehér tea, bodza és jázmin teszi bársonyossá, miközben a tequila meleg tónust ad neki.

Hozzávalók:

40 ml Don Julio Tequila

1,5 tk fügelekvár

20 ml friss citromlé

5 ml bodzaszirup

15 ml jázmintea