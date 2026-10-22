Szépség
5 jel, hogy a barátságotokat már csak a közös múlt tartja össze
Forrás: © Disney
Napi horoszkóp október 22.: a Rákok változásra vágynak, a Szüzek számára fontos a pozitív visszajelzés
A hét második fele is bővelkedik majd izgalmakban, azt azonban, hogy pontosan mit tartogatnak számodra a csillagok, csak akkor tudhatod meg, ha néhány percet szánsz a csütörtöki horoszkópra!
Promóciók
Ezt az örömszerzőt legszívesebben receptre írnánk fel minden nőnek
Jön a kettős retrográd, és ez 4 csillagjegy életét végleg megváltoztatja
Október végén a Merkúr és a Vénusz retrográd időszaka összeér. És ez bizony négy csillagjegy életében nagy változásokat hoz magával.
Kiderült az igazság: az ok, amiért Kylie Jenner viselte a Fantasy Bra-t a Victoria's Secret kifutóján
Megszólalt a Victoria's Secret kreatív vezetője is: elmondta, miért Kylie-t választották erre a különleges feladatra.
6 szett, amit érdemes ellesni a francia nőktől
A francia nők pontosan tudják, hogyan lehet néhány egyszerű alapdarabból is elképesztően stílusos szettet összeállítani.
Ez a bobfrizura felér egy facelifttel - Sarah Paulson már viseli is
Sarah Paulson legújabb frizurája nemcsak elképesztően elegáns, hanem egy egyszerű optikai trükknek köszönhetően az arcát is látványosan megemeltnek mutatja.
Van, akivel együtt éltétek túl a legkínosabb randikat, a borzalmas hangulatú első munkahelyeteket vagy az egyetemi vizsgaidőszakokat, így szinte elképzelhetetlennek tűnik, hogy egyszer ne legyetek közel egymáshoz. Aztán azon kapjátok magatokat, hogy az üzenetek ritkulnak, a találkozók nehezebben mennek, és egyre kevésbé tudjátok, mi történik a másikkal. A barátságok idővel változhatnak, és az eltávolodáshoz nem feltétlenül kell nagy összeveszés.
Régen elválaszthatatlanok voltatok, most alig van miről beszélnetek? Lejárhat egy barátság? 5 jel, hogy érdemes átgondolnotok a kapcsolatotokat
Már inkább kötelességből találkoztok
Amikor időpontot egyeztettek, az jár a fejetekben, hogy „ideje lenne már”, de a közös program gondolata nem igazán hoz lázba benneteket. Esetleg még meg is könnyebbültök, ha végül elmarad. Egy fárasztó hét után ez bárkivel előfordulhat, de ha rendszeresen így éreztek, érdemes végiggondolnotok, miért tartjátok fenn a kapcsolatot: örömet ad a másik társasága, vagy főleg a sok együtt töltött év miatt érzitek kötelezőnek?
A beszélgetések mindig ugyanoda kanyarodnak vissza
Előkerül egy régi sztori, aztán még egy, és mire elfogy a kávé, megint végigvettétek a kedvenc közös emlékeiteket. A nosztalgiázás persze szuper, de árulkodó lehet, ha a jelenről már nehezen beszélgettek. Más érzés örömmel felidézni a múltat, mint azért újramesélni ugyanazt, mert mostanában egyszerűen nem találtok közös témát.
Egyre több dolgot inkább elhallgattok
Lenne mesélnivalótok egy új tervről vagy egy fontos döntésről, de inkább másnak mondjátok el, mert előre tartotok a reakciótól. Egy barátnak természetesen lehet eltérő véleménye, és az aggodalmát is kifejezheti. Ha viszont rendszeresen ítélkezésre számítotok, és emiatt megszűritek, mit osztotok meg vele, érdemes megnézni, mennyire tudtok még önmagatok lenni ebben a kapcsolatban.
Szinte mindig ugyanaz tesz a kapcsolatért
Egyikőtök ír, szervez, új időpontot keres, és rákérdez arra is, hogyan sikerült a másik fontos napja. Közben visszafelé alig érkezik figyelem. A kölcsönösség hiánya idővel sértettséget okozhat, különösen akkor, ha az egyik fél azt érzi, egyedül próbálja életben tartani a barátságot. Ilyenkor érdemes kimondani, mi hiányzik, és megnézni, van-e közös szándék a változtatásra.
A találkozók után inkább megkönnyebbültök
Figyeljetek arra is, hogyan érzitek magatokat elköszönés után. Jólesett együtt lenni, vagy főleg annak örültök, hogy vége? Ha rendszeresen kimerülten, távolságot érezve indultok haza, az jelezheti, hogy megváltozott a kapcsolatotok. A ritka találkozás önmagában viszont nem döntő: vannak barátságok, amelyek hosszú kihagyások után is ugyanolyan természetesen működnek.
Hogyan tovább, ha magatokra ismertetek?
Érdemes átgondolnotok, pontosan mi hiányzik, és lehet-e róla őszintén beszélni. Például: „Mostanában távolabb érzem magunkat egymástól, és hiányoznak a beszélgetéseink. Te hogy vagy ezzel?” Ha mindketten szeretnétek közelebb kerülni, ez elindíthat egy fontos beszélgetést. Ha pedig a kapcsolat rendezésére tett próbálkozások sem hoznak változást, megengedhetitek magatoknak a nagyobb távolságot. Attól még, hogy ma már kevésbé vagytok közel, a közös múlt ugyanúgy értékes marad.
Soroljuk azokat a jeleket is, amikből viszont a toxikus barátságokat ismerheted fel!
Galéria / 7 kép
A toxikus barátságok 6 fajtája a pszichoterapeuták szerint: azonnal szakítsd meg velük a kapcsolatot!
Hogy tetszett a cikk?
Szépség
Milky glazed glass skin: így érheted el te is a tökéletesen ragyogó, üde bőrt
Promóciók
Ezt az örömszerzőt legszívesebben receptre írnánk fel minden nőnek
6 étrend-kiegészítő, amit az orvosok is rendszeresen szednek
Bár a vitaminok és étrend-kiegészítők kínálata szinte végtelen, az orvosok szerint csak néhány olyan van, amelyet bizonyos esetekben valóban érdemes beilleszteni a mindennapjainkba.
Villámgyors ötletek: 5 halloweeni süti recept, amihez még a sütőt sem kell bekapcsolnod
Halloweenkor nemcsak a jelmezekkel és a dekorációval érdemes kreatívnak lenned: mutatunk 5 rémisztően finom édességet, amelyek elkészítéséhez még a sütőt sem kell bekapcsolnod!
Visszatért a virágminta, de nem úgy, ahogy megszoktad: ez 2026 őszének egyik legnagyobb trendje
Ha eddig úgy gondoltad, hogy a virágminta kizárólag a tavaszi-nyári gardróbban kap helyet, 2026 ősze alaposan átírja a szabályokat. A romantikus motívumok ezúttal sötétebb, gazdagabb és sokkal izgalmasabb formában térnek vissza.
Felismeri magán valaki a pszichopata jeleket? A válasz összetettebb, mint hinnéd
A megnyerő fellépés mögött is meghúzódhatnak pszichopátiás vonások, de ezek felismeréséhez jóval több kell néhány furcsa reakciónál vagy egy online tesztnél.
Miközben egyre több sztár szül 50 felett, Naomi Watts felfedte: ő 36 évesen a perimenopauza tüneteivel küzdött
A színésznő őszintén mesélt arról, hogy amit sokáig stressznek hitt, 36 évesen, épp a gyerekvállalás kezdetén a perimenopauza volt. És erről nagyon sok nőnek tudnia kellene, mert a tünetek rendkívül könnyen félreérthetők.
6 szett, amit érdemes ellesni a francia nőktől
A francia nők pontosan tudják, hogyan lehet néhány egyszerű alapdarabból is elképesztően stílusos szettet összeállítani.