5 jel, hogy a barátságotokat már csak a közös múlt tartja össze

Van, akivel együtt éltétek túl a legkínosabb randikat, a borzalmas hangulatú első munkahelyeteket vagy az egyetemi vizsgaidőszakokat, így szinte elképzelhetetlennek tűnik, hogy egyszer ne legyetek közel egymáshoz. Aztán azon kapjátok magatokat, hogy az üzenetek ritkulnak, a találkozók nehezebben mennek, és egyre kevésbé tudjátok, mi történik a másikkal. A barátságok idővel változhatnak, és az eltávolodáshoz nem feltétlenül kell nagy összeveszés.

Régen elválaszthatatlanok voltatok, most alig van miről beszélnetek? Lejárhat egy barátság? 5 jel, hogy érdemes átgondolnotok a kapcsolatotokat

Már inkább kötelességből találkoztok

Amikor időpontot egyeztettek, az jár a fejetekben, hogy „ideje lenne már”, de a közös program gondolata nem igazán hoz lázba benneteket. Esetleg még meg is könnyebbültök, ha végül elmarad. Egy fárasztó hét után ez bárkivel előfordulhat, de ha rendszeresen így éreztek, érdemes végiggondolnotok, miért tartjátok fenn a kapcsolatot: örömet ad a másik társasága, vagy főleg a sok együtt töltött év miatt érzitek kötelezőnek?

A beszélgetések mindig ugyanoda kanyarodnak vissza

Előkerül egy régi sztori, aztán még egy, és mire elfogy a kávé, megint végigvettétek a kedvenc közös emlékeiteket. A nosztalgiázás persze szuper, de árulkodó lehet, ha a jelenről már nehezen beszélgettek. Más érzés örömmel felidézni a múltat, mint azért újramesélni ugyanazt, mert mostanában egyszerűen nem találtok közös témát.

Egyre több dolgot inkább elhallgattok

Lenne mesélnivalótok egy új tervről vagy egy fontos döntésről, de inkább másnak mondjátok el, mert előre tartotok a reakciótól. Egy barátnak természetesen lehet eltérő véleménye, és az aggodalmát is kifejezheti. Ha viszont rendszeresen ítélkezésre számítotok, és emiatt megszűritek, mit osztotok meg vele, érdemes megnézni, mennyire tudtok még önmagatok lenni ebben a kapcsolatban.

Szinte mindig ugyanaz tesz a kapcsolatért

Egyikőtök ír, szervez, új időpontot keres, és rákérdez arra is, hogyan sikerült a másik fontos napja. Közben visszafelé alig érkezik figyelem. A kölcsönösség hiánya idővel sértettséget okozhat, különösen akkor, ha az egyik fél azt érzi, egyedül próbálja életben tartani a barátságot. Ilyenkor érdemes kimondani, mi hiányzik, és megnézni, van-e közös szándék a változtatásra.

A találkozók után inkább megkönnyebbültök

Figyeljetek arra is, hogyan érzitek magatokat elköszönés után. Jólesett együtt lenni, vagy főleg annak örültök, hogy vége? Ha rendszeresen kimerülten, távolságot érezve indultok haza, az jelezheti, hogy megváltozott a kapcsolatotok. A ritka találkozás önmagában viszont nem döntő: vannak barátságok, amelyek hosszú kihagyások után is ugyanolyan természetesen működnek.

Hogyan tovább, ha magatokra ismertetek? Érdemes átgondolnotok, pontosan mi hiányzik, és lehet-e róla őszintén beszélni. Például: „Mostanában távolabb érzem magunkat egymástól, és hiányoznak a beszélgetéseink. Te hogy vagy ezzel?” Ha mindketten szeretnétek közelebb kerülni, ez elindíthat egy fontos beszélgetést. Ha pedig a kapcsolat rendezésére tett próbálkozások sem hoznak változást, megengedhetitek magatoknak a nagyobb távolságot. Attól még, hogy ma már kevésbé vagytok közel, a közös múlt ugyanúgy értékes marad.

Soroljuk azokat a jeleket is, amikből viszont a toxikus barátságokat ismerheted fel!

Galéria / 7 kép A toxikus barátságok 6 fajtája a pszichoterapeuták szerint: azonnal szakítsd meg velük a kapcsolatot! Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

Videók

Videók