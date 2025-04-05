Horoszkóp
A rántott húson és a mireliten túl: 5 isteni desszert, amit air fryerben elkészíthetsz

Frey-Kovács Brigitta
Életmód, Gasztro, Táplálkozás
Utoljára frissült: 2025. április 5. 10:41

Forrás: ikadapurhangus / Envato

A rántott húson és a mireliten túl: 5 isteni desszert, amit air fryerben elkészíthetsz
Az air fryer jóval többet tud annál, minthogy egészséges, energiatakarékos alternatívát kínál a gyorsfagyasztott és rántott ételek elkészítésére. Nemcsak a főételeket, a köreteket és a pékárukat lehet benne kisütni, hanem desszerteket is. Ismerd meg az air fryer édes oldalát!

Amekkora áttörést jelentett a fritőz szüleink, nagyszüleink konyhájában, most akkora újítást hozott az air fryer, vagyis a forrólevegős sütő. A titka abban rejlik, hogy gyorsan, biztonságosan és (szinte) zsiradék nélkül lehet benne sütni, így egészségesebb és energiatakarékosabb alternatívát nyújt. A készüléket 2005-ben egy holland feltaláló, Fred van der Weij fejlesztette ki. Egy olyan sütési módszert akart létrehozni, amely olaj nélkül is ropogós eredményt ad, és erre a forró levegő keringtetése (Rapid Air Technology) bizonyult alkalmasnak. Ötletére a szintén holland Philips cég csapott le, ők mutatták be az első air fryert 2010-ben, de közel 10 évet kellett még várni, hogy igazán népszerűvé váljon.

Emlékszem, hogy 6-8 éve még én is csak legyintettem az első air fryereket látva. Az olaj nélküli sütés vonzó ötletnek tűnt, de nem hittem, hogy valóban ropogós, finom fogások készülhetnek belőle, és gondoltam, felesleges még egy nagyobb konyhai gépre beruházni, ami aztán a szekrény tetején porosodik. Aztán 3 éve meggyőztek a pozitív vélemények, amelyekkel egyre gyakrabban találkoztam, és beruháztam egy családi modellbe, ami azóta is hűségesen szolgál minket, és gyakrabban van a konyhapulton, mint a szekrény tetején. Szépen lassan elkezdtem felfedezni, hogy a mirelit ételeken kívül mennyi minden elkészíthető benne, tavaly például lángost is sütöttem vele. A csibefalat, halrudacska, sült krumpli klasszikus triumvirátusa mellett pedig egyre több desszertet is kipróbáltam már a gyerekekkel, legnagyobb örömükre.

Íme 5 air fryer desszert, ami csillagos ötösre vizsgázott az egész családnál:

Galéria / 5 kép

Isteni desszert receptek air fryerben

Megnézem a galériát
Az ÉVA Magazin írása.

