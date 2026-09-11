5 gyönyörű őszi virág, amit most érdemes elültetni

Ha az ősz hallatán neked is automatikusan a lehulló levelek, a sütőtökök és a lassan kiürülő virágágyások jutnak eszedbe, ideje átírni ezt a képet. A kert ugyanis szeptemberben sem feltétlenül szürkül el: rengeteg növény éppen akkor kerül igazán formába, amikor a nyári kedvencek már kezdenek elfáradni. Ráadásul nem kell profi kertésznek lenned ahhoz, hogy egy kis színt csempéssz a hűvösebb hónapokba.

Mutatunk 5 gyönyörű virágot, amelyekkel ősszel is látványosan feldobhatod a kertet, a teraszt vagy akár az erkélyedet.

1. Bársonyvirág

A bársonyvirágot - vagy ahogy sokan ismerik, a büdöskét - nehéz lenne nem észrevenni. Élénk narancssárga és aranysárga virágai gyakorlatilag instant őszi hangulatot teremtenek, ráadásul nem tartozik a különösebben kényes növények közé sem. Napos helyen és jó vízelvezetésű talajban érzi magát a legjobban és megfelelő időjárás mellett egészen őszig virágozhat.

Ha csak most kaptál kedvet hozzá, ősszel már érdemesebb kész palántát választani, nem pedig magról indítani, hiszen a a növénynek nagyjából 50-80 napra lehet szüksége ahhoz, hogy teljesen kifejlődjön. A fagyokat viszont nem szereti, ezért ezt inkább a szeptemberi kert gyors megszínesítésére érdemes bevetni.

2. Őszirózsa

Ha van virág, ami szinte tökéletesen kitölti a nyár és az ősz közötti átmenetet, akkor az őszirózsa az. Margarétára emlékeztető virágai a lila, a kék és a fehér különböző árnyalataiban jelenhetnek meg, így akkor is remek választás, ha a klasszikus narancssárga-sárga őszi színvilág helyett valami kicsit romantikusabbat szeretnél. A legtöbb fajta nyár végén és ősszel virágzik, ráadásul sok közülük évelő.

Az őszirózsa elsősorban a napos helyeket szereti, bár a világos félárnyékot is elviselheti. A talaja lehetőleg legyen tápanyagban gazdag és tartsa valamennyire a nedvességet, de a pangó vizet érdemes kerülni. Ha most ültetnéd, szintén inkább már a kifejlett növényt válasszd.

3. Árvácska

Az árvácska valószínűleg az egyik legjobb válasz arra a kérdésre, hogyan legyen színes az erkélyed akkor is, amikor a nyári virágok már feladták. Bordó, sárga, lila, kék vagy akár többszínű változatban is találkozhatsz vele, és cserépben éppolyan jól mutat, mint a virágágyásban. Ráadásul kifejezetten kedveli a hűvösebb időjárást, ezért nem véletlen, hogy az is az őszi szezon növényei között említi.

A legjobban nedves, de jó vízelvezetésű talajban fejlődik, napos vagy félárnyékos helyen. Nem kell tehát feltétlenül tökéletes déli fekvésű kert ahhoz, hogy szépen mutasson - egy világos erkélyládában is simán működhet. És mivel a palánták könnyen átültethetők, gyors megoldás lehet, ha most szeretnéd lecserélni a nyáron elfáradt balkonvirágokat.

4. Viola

Első pillantásra könnyű összekeverni az árvácskával, ami nem véletlen: közeli rokonokról van szó. A violák között rengeteg kisebb virágú, finomabb megjelenésű változat létezik, amelyekből elképesztően bájos balkonládákat és virágágyásokat lehet összeállítani. Ha tehát az árvácska tetszik, de valami picit légiesebbre vágysz, ezt érdemes keresned a kertészetben. A violák többsége a tápanyagban gazdag, nyirkos, de jó vízelvezetésű talajt szereti, és napos vagy félárnyékos helyen fejlődik szépen. Egyes fajtákat tavasszal és ősszel is lehet osztani vagy ültetni, és balkonládában, ágyásszegélyként vagy nagyobb dézsákban is mutatósak. Az elnyílt virágok rendszeres eltávolításával ráadásul hosszabb ideig tarthat a virágzásuk.

5. Krizantém

Persze őszi viráglista nem létezhet krizantém nélkül. Lehet, hogy nem ez a legmeglepőbb választás, de pontosan azért lett az ősz egyik ikonikus növénye, mert akkor kezd igazán látványossá válni, amikor sok más virág már elköszön. Fehér, sárga, narancssárga, bordó, rózsaszín vagy lilás árnyalatban is beszerezheted, így egyáltalán nem kell ragaszkodnod a hagyományos sárga változathoz. A krizantém szeptembertől akár novemberig is virágozhat, és a napos helyeket, valamint a termékeny, jó vízelvezetésű talajt kedveli. Ágyásban és nagyobb cserépben is jól működik, ezért akkor sem kell lemondanod róla, ha nincs kerted. Egy látványos kaspónyi krizantém már önmagában képes olyan őszi hangulatot csinálni az erkélyen, hogy mellé szinte már csak egy pokróc és egy forró latte hiányzik.