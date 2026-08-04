5 görög mítosz az Odüsszeiából, ami a valóságban teljesen másképp volt

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7 nyugtalanító kulisszatitok gyerekkorunk kedvenc filmjeiről, amelyek sokkal sötétebbek, mint azt valaha is gondoltad volna

A legtöbben nosztalgiával gondolunk vissza a gyerekkor ikonikus filmjeire, de a kamerák mögött sokszor egészen megrázó történetek zajlottak.