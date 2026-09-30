5 film, amit látnod kell, ha imádtad A szerelem képletét

Ali Hazelwood regényének filmadaptációja, A szerelem képlete Olive Smith és Adam Carlson történetét meséli el. Olive doktorandusz a Stanfordon, aki egy kissé kétségbeesett pillanatban megcsókolja a mogorva professzort, Adamet, majd ketten úgy döntenek, hogy eljátsszák: együtt vannak. Ami természetesen csak egy ártatlan megállapodásnak indul, abból idővel egészen valódi érzelmek lesznek. A filmben Olive-ot Lili Reinhart, Adamet pedig Tom Bateman alakítja.

Ha pedig a film után úgy érezted, hogy azonnal kell még egy romantikus történet tele fake datinggel, enemies-to-lovers pillanatokkal és azzal a bizonyos „ők még nem tudják, de már teljesen egymásba szerettek” érzéssel, van pár klasszikus és újabb romkom, amely tökéletes folytatás lehet.

Set It Up

Harper és Charlie két túlhajszolt asszisztens, akiknek a főnökei gyakorlatilag az életüket is kisajátítják. Egy este véletlenül találkoznak, majd megszületik bennük a zseniálisnak tűnő terv: mi lenne, ha összehoznák a főnökeiket? Ha azok randiznának, talán végre nekik is jutna egy kis szabadidő.

A terv meglepően jól működik, csakhogy miközben Harper és Charlie folyamatosan azon dolgoznak, hogy két másik embert egymásba szerettessenek, ők maguk is egyre több időt töltenek együtt. És persze lassan kiderül, hogy köztük is sokkal több van egyszerű szövetségnél. A film különösen jó választás A szerelem képlete után, mert mindkettőt Claire Scanlon rendezte, ráadásul itt is egy romantikus „projektből” alakul ki valódi kapcsolat. Zoey Deutch és Glen Powell kémiája pedig csak rátesz egy lapáttal.

forrás: IMDB

A fiúknak, akiket valaha szerettem

Kevés film használta olyan szerethetően a fake dating trope-ot, mint A fiúknak, akiket valaha szerettem. Lara Jean évek óta úgy dolgozza fel a szerelmi csalódásait, hogy levelet ír minden fiúnak, aki valaha tetszett neki – azzal a nagyon fontos részlettel, hogy ezeket természetesen soha nem küldi el. A húga azonban egy nap megtalálja a leveleket, és úgy dönt, elküldi őket a címzetteknek. Az egyik levél Peter Kavinskyhoz kerül, aki végül azt javasolja Lara Jeannek, hogy kezdjenek el kamu kapcsolatot. Lara Jean így megpróbálhatja elterelni a figyelmet egy másik kínos szerelmi helyzetről, Peter pedig féltékennyé teheti az exét. A megállapodás azonban pontosan abba az irányba halad, amerre minden jó fake dating történetnek kell: a két szereplő előbb-utóbb már maga sem tudja, hol ér véget a színjáték és hol kezdődik a valódi vonzalom. Ha pedig megszereted Lara Jean és Peter párosát, jó hír, hogy a történet két folytatást is kapott.

forrás: Netflix

Hogyan veszítsünk el egy pasit 10 nap alatt?

Ha létezik romkom, amely bebizonyítja, hogy egy teljesen abszurd alapötletből ikonikus romantikus film születhet, akkor ez az. Andie Anderson újságíró egy magazincikken dolgozik arról, hogyan lehet tíz nap alatt elüldözni egy férfit. Ehhez természetesen szüksége van egy „kísérleti alanyra”, ezért megismerkedik Bennel, és mindent elkövet azért, hogy a férfi szakítson vele. Csakhogy Ben eközben fogadást kötött arra, hogy bármelyik nőt képes tíz nap alatt belé szerettetni. Vagyis Andie megpróbálja elérni, hogy Ben minél gyorsabban meneküljön tőle, Ben pedig pontosan ugyanebben az időben azon dolgozik, hogy Andie teljesen beleessen. Innen már nem nehéz elképzelni, milyen káosz következik. Kate Hudson és Matthew McConaughey párosa mára a romantikus vígjátékok egyik legikonikusabb duója lett, a film pedig több mint húsz évvel a bemutatója után is tökéletes választás, ha egy könnyed, vicces és nagyon romantikus történetre vágysz.

forrás: Port.hu

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Ez már nem klasszikus fake dating, de nagyon hasonló alaphelyzetből indul: Patrick eredetileg pénzért kezd el randizni Kattel. Kat Stratford intelligens, szókimondó és egyáltalán nem érdekli, hogy mások mit gondolnak róla. Húga, Bianca viszont szeretne randizni, apjuk azonban kijelenti, hogy ezt csak akkor teheti meg, ha Kat is talál magának valakit.

Így kerül képbe Patrick Verona, akit azért fizetnek, hogy meghódítsa Katet. Csakhogy minél több időt töltenek együtt, annál kevésbé tűnik egyszerű feladatnak vagy színjátéknak a kapcsolatuk.

A film lazán Shakespeare A makrancos hölgy című darabjára épül, és Heath Ledger, valamint Julia Stiles párosa miatt mára igazi tinifilmes klasszikussá vált. Ha A szerelem képletében azt szeretted, hogy a kezdeti távolságtartás mögül lassan előbújnak az érzelmek, ezt szinte kötelező megnézni.

forrás: Disney+

Imádlak utálni

Bea és Ben első találkozása kifejezetten ígéretesen indul, aztán valami nagyon félremegy, és mire újra találkoznak, már ki nem állhatják egymást. A sors azonban úgy hozza, hogy egy közös esküvő miatt mindketten Ausztráliába utaznak, ahol folyamatosan egymás társaságába kényszerülnek. A környezetük ráadásul megpróbálja őket összehozni, ezért Bea és Ben úgy döntenek, hogy mindenkit megelőznek: eljátsszák, hogy már együtt vannak.

Az egyetlen apró probléma, hogy a kamu kapcsolat során egyre nehezebb figyelmen kívül hagyni a köztük lévő kémiát.

Sydney Sweeney és Glen Powell filmje egyszerre enemies-to-lovers és fake dating történet, így szinte tökéletes választás lehet annak, aki A szerelem képlete után valami hasonlóan könnyed, szexi és romantikus filmet keres. A történet ráadásul lazán Shakespeare Sok hűhó semmiért című vígjátékából merít.

A közös pont mind az öt filmben az, hogy a szereplők valamilyen okból olyan kapcsolatba kerülnek, amely kezdetben egyáltalán nem valódi szerelemnek indul. Aztán persze érkezik a kémia, néhány félreértés és az a pillanat, amikor már mindenki pontosan tudja, hogy egymásba szerettek – kivéve őket.

forrás: InterCom

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