Tény, hogy az újrafeldolgozások, vagyis a remake-ek korszakát éljük, és néha jogosan éri szó a ház elejét. "Nem tudnak újat kitalálni?" "Hány bőrt akarnak még lehúzni a sztoriról?" "Gyávák, és a biztosra mennek" - csak, hogy néhány csípős megjegyzést idézzünk. Biztosan te is hallottál a Hófehérkét övező botrányról, vagy a Wicked-körüli felhajtásról (ami ugye nem remake, hanem inkább a nagysikerű musical adaptációja), ami alapján azért elég nehéz eldönteni, érdemes-e belevágni ilyen óriási filmes projektekbe, mert simán jól is elsülhet a dolog. De tegyük fel, hogy kedvező a csillagok állása, és megtörténik az áttörés. Sejtetted volna, hogy egy csomó kasszasiker, ami ma óriásit megy, igazából újragondolása valaminek, ami pár évtizeddel ezelőtt született?

Összegyűjtöttük a legnépszerűbb filmeket, amelyekről kevesen tudják, hogy igazából egyszer már egy másik gárda eljátszotta ugyanezt a sztorit - csak kicsit máshogy, és szolidabb sikerrel.

Te melyiket ismered ezek közül?

Galéria / 5 kép 5 film, aminek a remake-je nagyobbat ütött, mint az eredeti sztori Megnézem a galériát

