Napi Horoszkóp
Életmód
Divat
Szépség
Sztárok
Kult
Promóciók
  1. Főoldal
  2. Életmód

5 dolog, amire mindenképp szükséged van, ha új lakásba költözöl

#kupon
#Galéria
#konyha
#akció
#kiegészítők
#Költözés
#joynapok
#bútorok
#matrac
#új lakás
#eszközök
#új otthon
Bíborka
Életmód
Utoljára frissült: 2026. május 14. 11:57

Forrás: Unsplash/Vitaly Gariev

5 dolog, amire mindenképp szükséged van, ha új lakásba költözöl
A nap cikke

Vajon leáldozóban van az influenszerek és a shortsok korszaka? Szinte menekülnek a mai fiatalok a digitális világ elől

Az elmúlt tíz évben a közösségi média nemcsak szórakozási forma lett, hanem identitás, munka, közösség és státuszszimbólum is.

Divat

Így válaszd ki a legtökéletesebb ruhát, ha vendégként mész egy esküvőre

És nem csak, alkalomhoz illő leszel, de garantáltan a legszebben felöltözött vendég is!

Promóciók

A tudatos jóllét új korszaka: Így hozhatsz jobb életmód döntéseket a mesterséges intelligencia segítségével

A jóllét ma már nem a megérzésekről, hanem a tudatos döntésekről szól. Sokan igyekeznek többet tenni jóllétük érdekében ...

Promóciók

Az IPL szőrtelenítés már nem luxus, ezért vált alapdarabbá néhány év alatt

A borotválás, a gyantázás vagy a rendszeres kozmetikai időpontok sokáig természetes részei voltak a mindennapoknak. Ma v...

Divat

Top 5 táskatrend tavasszal és nyáron, amiről muszáj tudnod

Még a stylingolásukban is segítünk, ne aggódj!

Promóciók

Pár mesés nap, ami teljesen feltölt – irány Zala!

A hosszú hétvégék és a nyári szabadság között van egy időszak, ami sokszor lekerül a pihenés-térképről, pedig igazán ott...

Promóciók

8 ok, amiért érdemes a Chery Tiggo 8-at választani!

Ma már nem mindegy, milyen autót választunk. Rég elmúlt az az idő, amikor csak arra szolgált, hogy eljussunk A-ból B-be....

Promóciók

Különleges paradicsom a Földközi-tenger szívében

Ha napsütötte tengerpartokkal és kristálytiszta mediterrán vízzel rendelkező, eldugott úti célról álmodsz, Málta tökélet...

Divat

Eddig valószínűleg rosszul csináltad! Ezért fontos megtalálni a tökéletes alapdarabokat

Ha ezeket a szabályokat betartod, akkor biztosan mindig összeszedettnek fogsz tűnni.

Promóciók

Ahol a technológia és a szív találkozik: A Lexus Buda története

Amikor az ember autót választ, gyakran csak számokat, lóerőket és csomagtartó-méreteket hasonlít össze. Van azonban egy ...

Promóciók

Észrevétlen emlékeztető - Egy különleges könyv, ami társ a fényvédelemben

A nyári pihenés egyik legnagyobb öröme a strandolás – és egy jó könyv. A kettő bűvöletében azonban könnyű megfeledkezni ...
Olvasd el!

Videó: Palvin Barbi babát vár!

A magyar szupermodell és színész férje, Dylan Sprouse szülők lesznek!

Olvasd el!

Napi horoszkóp május 14.: a Bikák felelősségteljes feladatot kapnak, a Szüzek kellemetlen helyzetbe kerülnek

A hét második felében sem fogsz unatkozni, a csillagok üzenetéből ugyanis az derül ki, hogy számos izgalom vár majd, érdemes tehát mindenképp elolvasnod a csütörtöki horoszkópot is!

Olvasd el!

Napi horoszkóp május 15.: a Kosok váratlan akadályokba ütköznek, az Ikreknek a múltjukkal kell szembenézniük

A hét utolsó munkanapja is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a pénteki horoszkópot!

Olvasd el!

A mesterséges intelligencia szerint így nézne ki az alábbi 10 elhunyt sztár, ha ma is élne

Az AI segítségével megnéztük, hogyan festene ma néhány ikonikus híresség, akik túl korán távoztak az élők sorából.

Olvasd el!

6 dolog, amit a pasik flörtnek hisznek, pedig sokszor csak kedvesség

Íme 6 helyzet, amikor a pasik azt hiszik, bejössz nekik — pedig csak normális vagy.

Facebook
Twitter
Pinterest
A költözés mindig izgalmas, de számos kihívással jár. Segítünk, hogy könnyebben menjen.

Egy új helyre költözés egyszerre kaotikus, izgalmas és embert próbáló, de a végeredmény minden alkalommal megéri. Általában ez az a pillanat az ember életében, amikor rájön, hogy valójában nincs egy normális kanala sem és hogy rengeteg új dologra lesz szüksége, ha véget ér a dobozolás az új lakásban. Hogy egy fokkal kevesebb fejtörést okozzon neked ez az időszak, összeszedtünk néhány hasznos dolgot, amire szükséged lehet álmaid otthonában.

Szuper hírünk van!

Még mielőtt belevetnéd magad a listába, meg kell osztatnunk veled egy szuper hírt: május 14-17. között ismét itt a JOY-NAPOK! Mindez pedig azt jelenti, hogy végre kedvezményesen csaphatsz le a kiszemelt kedvenceidre és gyakorolhatod a spórolás művészetét. Széles kuponkínálatból választhatsz - amit IDE kattintva érsz el - akár 50% kedvezményt is igénybe tudsz venni bizonyos boltokban és webshopokban. Irány a kupongyűjtés és a válogatás, hiszen több mint 1000 helyen tudod őket beváltani.

Kép

Íme egy hasznos lista költözés előtt

Alap konyhai felszerelés

Az első napokban nem Michelin-csillagos vacsorákat fogsz főzni – de enni kell. Legalább egy serpenyő, egy lábas, egy késkészlet, vágódeszka és pár tányér-evőeszköz kombináció már életmentő. A „majd veszek még” fázis gyorsan jön, de ezek nélkül tényleg csak rendelés marad. Ha előző lakásból költözöl, akkor valószínűleg van pár használható eszközöd, de az is jellemző, hogy ezek egy részét épp ilyenkor szelektálod ki, így mindenképp be kell ruháznod pár új cuccra.

JOY-TIPP: A JOY-napok alatt az edenyshop.hu oldalán szinte mindent beszerezhetsz 25% kedvezménnyel, amire a konyhában szükséged lehet. A teljes árú termékekre tudod felhasználni a kedvezményt és számos nemzetközi márka közül is választhatsz.

Ágynemű és matrac

Lehet bármilyen szép a lakás, ha nincs rendes alvóhelyed, az egész költözés rémálommá válik. Az első este után garantáltan értékelni fogod a tiszta ágyneműt és egy matracvédőt vagy egy új és kényelmes matracot, ami még az egészségedet is óvja.

JOY-TIPP: Május 14-17. között a JOY-napok alkalmával érdemes lecsapni egy új matracra, hiszen ez nem kis tétel, de most a Matracvásár üzletében 30% kedvezményt biztosítanak a nem akciós termékekre. Személyesen és a weboldalon is beválthatod a kupont.

Tisztítószerek

Nem épp egy romantikus tétel a listán, de az egyik legfontosabb. Folyékony tisztítószer, univerzális spray, WC-tisztító, papírtörlő és szemeteszsák nélkül gyorsan káosz lesz. Az új lakást tiszta lappal érdemes kezdeni, de ezt fenn is kell tartani.

Bútorok

Valószínűleg egy új otthonba költözés során új bútorokra is szükséged lesz, hiszen nem biztos, hogy oda is illenek majd a korábban birtokolt bútoraid. Sokan ilyenkor eladják a régi lakásban található darabokat, és ezek árából igyekeznek megvásárolni az álom berendezési tárgyakat.

JOY-TIPP: Számos lakberendezési bolt közül választhatsz a JOY-napok alatt, ahol kedvezményesen tudsz várásolni:

- a Mömax szinte minden teljes áras termékre 20% kedvezményt biztosít

- a Möbelix szintén 20% kedvezményt ad szinte minden teljes áras termékre

- a Lunett Design termékei közül pedig 10-50%-os kedvezménnyel szerezheted be a kedvenceidet

Kiegészítők

Nemcsak a praktikus dolgok a fontosak, hanem az is, hogy jól érezd magad az új lakásodban, amit otthonossá kell varázsolnod. Ehhez járulnak hozzá a kiegészítők, a személyre szabott bútorok, egy-egy jól elhelyezett lámpa, szőnyeg vagy épp egy szép képkeret.

JOY-TIPP: A JOY-napok alatt arra is van lehetőséged, hogy ezek közül szemezgess, például a szőnyeget, kerti kiegészítőket, tárolókat és számos egyéb lakberendezési dolgot tudsz megvásárolni a Belianinál 20% kedvezménnyel 180 000 Ft felett.

Ezt az összeállítást se hagyd ki:

Galéria / 10 kép

„Összeköltöztem a pasimmal, de nem készültem fel arra, ami ezután jött" - Emberek vallomásai összebútorozás után

Megnézem a galériát
Bezár
Bezár, vissza a cikkhez
Kép betöltése
A galéria folytatódik, lapozz tovább →
Hirdetés
Galéria
“JOY-napok“/

Hogy tetszett a cikk?

Egynek jó.
Nice job!
Imádom!

Videók

Divat

Így válaszd ki a legtökéletesebb ruhát, ha vendégként mész egy esküvőre

És nem csak, alkalomhoz illő leszel, de garantáltan a legszebben felöltözött vendég is!

Promóciók

A tudatos jóllét új korszaka: Így hozhatsz jobb életmód döntéseket a mesterséges intelligencia segítségével

A jóllét ma már nem a megérzésekről, hanem a tudatos döntésekről szól. Sokan igyekeznek többet tenni jóllétük érdekében ...

Promóciók

Az IPL szőrtelenítés már nem luxus, ezért vált alapdarabbá néhány év alatt

A borotválás, a gyantázás vagy a rendszeres kozmetikai időpontok sokáig természetes részei voltak a mindennapoknak. Ma v...

Divat

Top 5 táskatrend tavasszal és nyáron, amiről muszáj tudnod

Még a stylingolásukban is segítünk, ne aggódj!

Promóciók

Pár mesés nap, ami teljesen feltölt – irány Zala!

A hosszú hétvégék és a nyári szabadság között van egy időszak, ami sokszor lekerül a pihenés-térképről, pedig igazán ott...

Promóciók

8 ok, amiért érdemes a Chery Tiggo 8-at választani!

Ma már nem mindegy, milyen autót választunk. Rég elmúlt az az idő, amikor csak arra szolgált, hogy eljussunk A-ból B-be....

Promóciók

Különleges paradicsom a Földközi-tenger szívében

Ha napsütötte tengerpartokkal és kristálytiszta mediterrán vízzel rendelkező, eldugott úti célról álmodsz, Málta tökélet...

Divat

Eddig valószínűleg rosszul csináltad! Ezért fontos megtalálni a tökéletes alapdarabokat

Ha ezeket a szabályokat betartod, akkor biztosan mindig összeszedettnek fogsz tűnni.

Promóciók

Ahol a technológia és a szív találkozik: A Lexus Buda története

Amikor az ember autót választ, gyakran csak számokat, lóerőket és csomagtartó-méreteket hasonlít össze. Van azonban egy ...

Promóciók

Észrevétlen emlékeztető - Egy különleges könyv, ami társ a fényvédelemben

A nyári pihenés egyik legnagyobb öröme a strandolás – és egy jó könyv. A kettő bűvöletében azonban könnyű megfeledkezni ...
Kép
Életmód

Napi horoszkóp május 15.: a Kosok váratlan akadályokba ütköznek, az Ikreknek a múltjukkal kell szembenézniük

A hét utolsó munkanapja is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a pénteki horoszkópot!

Kép
Kult

„Lényegében visszakövetelték tőlem a régi zenéket” - Fluor Tomival idén nyáron többször is felidézheted a kétezres éveket

A JOY magazin új lapszáma felidézi azokat az éveket, mikor állandóan a VIVA TV-t néztük, Fluor Tomival pedig többször is átélheted ezt a feelinget idén nyáron.

Kép
Sztárok

A mesterséges intelligencia szerint így nézne ki az alábbi 10 elhunyt sztár, ha ma is élne

Az AI segítségével megnéztük, hogyan festene ma néhány ikonikus híresség, akik túl korán távoztak az élők sorából.

Kép
Sztárok

10 érdekesség George Lucasról, amiről talán nem is hallottál

Tudtad, hogy egy súlyos balesetnek köszönhető a Star Wars és Indiana Jones is?

Kép
Sztárok

Videó: Palvin Barbi babát vár!

A magyar szupermodell és színész férje, Dylan Sprouse szülők lesznek!

Kép
Életmód

Ezek a legcsajosabb autók: mutatjuk a top 5-ös listát

És azt is segítünk kideríteni, hogy melyik illik hozzád a legjobban!