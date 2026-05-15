5 dolog, amire mindenképp szükséged van, ha új lakásba költözöl
Egy új helyre költözés egyszerre kaotikus, izgalmas és embert próbáló, de a végeredmény minden alkalommal megéri. Általában ez az a pillanat az ember életében, amikor rájön, hogy valójában nincs egy normális kanala sem és hogy rengeteg új dologra lesz szüksége, ha véget ér a dobozolás az új lakásban. Hogy egy fokkal kevesebb fejtörést okozzon neked ez az időszak, összeszedtünk néhány hasznos dolgot, amire szükséged lehet álmaid otthonában.
Szuper hírünk van!
Még mielőtt belevetnéd magad a listába, meg kell osztatnunk veled egy szuper hírt: május 14-17. között ismét itt a JOY-NAPOK! Mindez pedig azt jelenti, hogy végre kedvezményesen csaphatsz le a kiszemelt kedvenceidre és gyakorolhatod a spórolás művészetét. Széles kuponkínálatból választhatsz - amit IDE kattintva érsz el - akár 50% kedvezményt is igénybe tudsz venni bizonyos boltokban és webshopokban. Irány a kupongyűjtés és a válogatás, hiszen több mint 1000 helyen tudod őket beváltani.
Íme egy hasznos lista költözés előtt
Alap konyhai felszerelés
Az első napokban nem Michelin-csillagos vacsorákat fogsz főzni – de enni kell. Legalább egy serpenyő, egy lábas, egy késkészlet, vágódeszka és pár tányér-evőeszköz kombináció már életmentő. A „majd veszek még” fázis gyorsan jön, de ezek nélkül tényleg csak rendelés marad. Ha előző lakásból költözöl, akkor valószínűleg van pár használható eszközöd, de az is jellemző, hogy ezek egy részét épp ilyenkor szelektálod ki, így mindenképp be kell ruháznod pár új cuccra.
JOY-TIPP: A JOY-napok alatt az edenyshop.hu oldalán szinte mindent beszerezhetsz 25% kedvezménnyel, amire a konyhában szükséged lehet. A teljes árú termékekre tudod felhasználni a kedvezményt és számos nemzetközi márka közül is választhatsz.
Ágynemű és matrac
Lehet bármilyen szép a lakás, ha nincs rendes alvóhelyed, az egész költözés rémálommá válik. Az első este után garantáltan értékelni fogod a tiszta ágyneműt és egy matracvédőt vagy egy új és kényelmes matracot, ami még az egészségedet is óvja.
JOY-TIPP: Május 14-17. között a JOY-napok alkalmával érdemes lecsapni egy új matracra, hiszen ez nem kis tétel, de most a Matracvásár üzletében 30% kedvezményt biztosítanak a nem akciós termékekre. Személyesen és a weboldalon is beválthatod a kupont.
Tisztítószerek
Nem épp egy romantikus tétel a listán, de az egyik legfontosabb. Folyékony tisztítószer, univerzális spray, WC-tisztító, papírtörlő és szemeteszsák nélkül gyorsan káosz lesz. Az új lakást tiszta lappal érdemes kezdeni, de ezt fenn is kell tartani.
Bútorok
Valószínűleg egy új otthonba költözés során új bútorokra is szükséged lesz, hiszen nem biztos, hogy oda is illenek majd a korábban birtokolt bútoraid. Sokan ilyenkor eladják a régi lakásban található darabokat, és ezek árából igyekeznek megvásárolni az álom berendezési tárgyakat.
JOY-TIPP: Számos lakberendezési bolt közül választhatsz a JOY-napok alatt, ahol kedvezményesen tudsz várásolni:
- a Mömax szinte minden teljes áras termékre 20% kedvezményt biztosít
- a Möbelix szintén 20% kedvezményt ad szinte minden teljes áras termékre
- a Lunett Design termékei közül pedig 10-50%-os kedvezménnyel szerezheted be a kedvenceidet
Kiegészítők
Nemcsak a praktikus dolgok a fontosak, hanem az is, hogy jól érezd magad az új lakásodban, amit otthonossá kell varázsolnod. Ehhez járulnak hozzá a kiegészítők, a személyre szabott bútorok, egy-egy jól elhelyezett lámpa, szőnyeg vagy épp egy szép képkeret.
JOY-TIPP: A JOY-napok alatt arra is van lehetőséged, hogy ezek közül szemezgess, például a szőnyeget, kerti kiegészítőket, tárolókat és számos egyéb lakberendezési dolgot tudsz megvásárolni a Belianinál 20% kedvezménnyel 180 000 Ft felett.
