5 apró dekor, amitől azonnal drágábbnak tűnik az otthonod

Mindannyian olyan helyen szeretnénk élni, ami kényelmes és otthonos, de mellette kifinomultnak tűnik. Egy olyan házbanvagy lakásban, ami ténylegesen tükrözi a személyiségünket, részletgazdag és nem baj, ha itt-ott egy kicsit luxusos hatást is áraszt magából. Tévhit azonban, hogy a drága hatás elérése érdekében vagyonokat kell költened, hiszen pár apró, de minőségi dekorral pikk-pakk luxus hatást érhetsz el. Néhány okosan megválasztott tárgy, ami látszólag jelentéktelenek tűnik, sokat dobhat az összképen.

Ilyen egy illatos gyertya, egy gyönyörű váza, egy jól elhelyezett tükör vagy néhány új díszpárna, melyek mind olyan hatást keltenek, mintha egy lakberendező segített volna a dekorációban.

de nézzük is, mit szerezz be mindenféleképpen (akciósan a Joy-napokon):

1. Egy minőségi asztali lámpa

Ha az ágy melletti kis dohányzó asztalon vagy a nappaliban eddig nem volt lámpád, akkor ideje beszerezned egyet, mert nagyon sokat tud dobni a hangulaton. Egy kis melegfényű világitás könnyen meghittebb hangulatot tud teremteni egy nappaliban vagy hálószobában, így sokkal otthonosabbnak és drágábbnak fog tűnni a lakásod.

2. Kézműves kaspó vagy váza

A kézműves vagy egyedi termékek mindig sokkal drágább hatást keltenek az egyszerű, "gyári" gyártmányokkal szemben. Részletgazdagabbak és mivel kézművesek, ezért minden darab máshogy néz ki, ami még inkább hozzá ad egy kis pluszt az összeképhez. Érdemes például egy egyedi festményt választanod, ami valóban karaktert ad a helyiségnek.

3. Borospolc

Egy borospolc a konyhában iszonyatosan luxus érzést tud árasztani. Nemcsak praktikus, hanem esztétikai szempontból is igazi statement elem: a borok szépen rendezett sorai, a fa polc textúrája és a megfelelő megvilágítás együttese azonnal emeli a tér hangulatát. Egy gondosan kiválasztott borospolc igazi karaktert ad a konyhának.

4. Különböző textúrájú takarók kombinálása

Nagyon sokat tud dobni az is, ha minél több anyagot kombinálsz a hálószobádban. Sok lakberendező alkalmazza azt a technikát, hogy a hálószobában az ágyat leterítik egy bézs vagy szürke takaróval, majd utána lazán rádobnak egy színesebb, teljesen más textúrájú plédet. Így sokkal részletgazdagabbá válik az összhatás és emiatt luxushatásúnak és otthonosabbnak tűnik a hálószoba. Ha viszont inkább a nappalidba szeretnéd alkalmazni ezt a technikát, akkor ott is könnyen használhatod, csak dobd rá a takarót a kanapé karfájára, és kész is!

5. Gyertya

Elcsépeltnek tűnik, de egy finom illatú gyertya sokszor gazdag érzést tud elhozni egy lakásba. Amit belép a vendég az ajtón, az az első, hogy megcsapja egy kellemes, hangulatos illat, és ez nagyon sokat dob az általános közérzeten. Ősszel pedig a kicsit fűszeresebb illatok kerülnek előtérbe, amiből szerencsére bőven akad a felhozatalban!

