Életmód
5 apró dekor, amitől azonnal drágábbnak tűnik az otthonod
Forrás: Pexels
Heti horoszkóp október 20-26.: az Oroszlánok heves vitába keverednek valakivel, a Skorpióknak érdemes megtanulniuk nemet mondani másoknak
Az előtted álló héten sem fogsz unatkozni, a csillagok üzenetéből ugyanis az derül ki, hogy számos izgalom vár majd, érdemes tehát mindenképp elolvasnod a jövő heti horoszkópot is!
Életmód
Teszt: Kipróbáltam a legújabb mentes terméket, és végre bűntudat nélkül nassolhatok
Divat
Stílus horoszkóp: így válassz fehérneműt a csillagjegyed alapján
Divat
Back to office: tippek a tökéletes őszi kapszulagardrób összeállításához
Sztárok
Hollywoodi sztárok, akik legyőzték a mellrákot - és nem féltek beszélni róla
Életmód
Pár perc önvizsgálat életet menthet: így előzheted meg a mellrákot
Bármilyen vitát lezárhatsz ezzel a trükkel 3 perc alatt: meg fog lepni, mennyire egyszerű
Azt sajnos nem tudjuk megoldani neked, hogy soha ne vessz össze senkivel, aki közel áll hozzád, de egy pár perces módszerrel könnyedén véget vethetsz a konfliktusoknak.
Vigyázz! A vitamin, amit szinte mindenki túladagol, és észre sem veszi
Ma már szinte mindenkinek ott lapul a polcán egy doboz multivitamin, C-vitamin vagy D-vitamin.
Napi horoszkóp október 20.:a Bikáknak ismeretlen helyzetben kell boldogulniuk,a Mérlegek ki sem látnak a tennivalókból
A hét első napja is izgalmasnak ígérkezik, a csillagok ugyanis minden csillagjegy számára tartogatnak valamit, azt azonban, hogy pontosan mi vár rád, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a hétfői horoszkópot!
Napi horoszkóp október 19.: az Ikreknek érdemes nyitottabban gondolkodniuk, a Nyilasoknak váratlan akadály kerül az útjukba
A hét utolsó napja is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a vasárnapi horoszkópot!
Mindannyian olyan helyen szeretnénk élni, ami kényelmes és otthonos, de mellette kifinomultnak tűnik. Egy olyan házbanvagy lakásban, ami ténylegesen tükrözi a személyiségünket, részletgazdag és nem baj, ha itt-ott egy kicsit luxusos hatást is áraszt magából. Tévhit azonban, hogy a drága hatás elérése érdekében vagyonokat kell költened, hiszen pár apró, de minőségi dekorral pikk-pakk luxus hatást érhetsz el. Néhány okosan megválasztott tárgy, ami látszólag jelentéktelenek tűnik, sokat dobhat az összképen.
Ilyen egy illatos gyertya, egy gyönyörű váza, egy jól elhelyezett tükör vagy néhány új díszpárna, melyek mind olyan hatást keltenek, mintha egy lakberendező segített volna a dekorációban.
FIGYELEM!
És tudod, mi a legjobb hír?
Idén ősszel is visszatérnek a Joy-napok! 🎉 November 13–16. között ismét hatalmas kedvezményekkel várunk, hogy a nagybevásárlást most is szuper akciósan intézhesd.
Fedezd fel már most sokszínű kuponkínálatunkat, és készülj akár 50% kedvezménnyel, több mint ezer üzletben és online is beváltható kuponokkal, hogy semmi se maradjon ki a kosaradból! A kuponokat pedig a megtalálod a JOY Hungary App-ban is, töltsd le itt, valamint a legújabb JOY magazinban, címlapon a csodás Szűcs Lucával!
de nézzük is, mit szerezz be mindenféleképpen (akciósan a Joy-napokon):
1. Egy minőségi asztali lámpa
Ha az ágy melletti kis dohányzó asztalon vagy a nappaliban eddig nem volt lámpád, akkor ideje beszerezned egyet, mert nagyon sokat tud dobni a hangulaton. Egy kis melegfényű világitás könnyen meghittebb hangulatot tud teremteni egy nappaliban vagy hálószobában, így sokkal otthonosabbnak és drágábbnak fog tűnni a lakásod.
Joy-tipp: A Butlersben 20% kedvezménnyel szerezheted be a legmenőbb kiegészítőket, a lámpákra pedig 10%-os kedvezmény vehető igénybe a Joy-napok alatt.
2. Kézműves kaspó vagy váza
A kézműves vagy egyedi termékek mindig sokkal drágább hatást keltenek az egyszerű, "gyári" gyártmányokkal szemben. Részletgazdagabbak és mivel kézművesek, ezért minden darab máshogy néz ki, ami még inkább hozzá ad egy kis pluszt az összeképhez. Érdemes például egy egyedi festményt választanod, ami valóban karaktert ad a helyiségnek.
Joy-tipp: A Joy-napok alatt 20%-os kedvezménnyel szerezhetsz be egy egyedi, minőségi festményt otthonodba az ArtLiz Designnál! Többek között ezt a szépséges alkotást is.
3. Borospolc
Egy borospolc a konyhában iszonyatosan luxus érzést tud árasztani. Nemcsak praktikus, hanem esztétikai szempontból is igazi statement elem: a borok szépen rendezett sorai, a fa polc textúrája és a megfelelő megvilágítás együttese azonnal emeli a tér hangulatát. Egy gondosan kiválasztott borospolc igazi karaktert ad a konyhának.
Joy-tipp: a Butlersben biztosan találsz kedvedre való boros polcot, és 20%-os kedvezménnyel meg is veheted a Joy-napok alatt.
4. Különböző textúrájú takarók kombinálása
Nagyon sokat tud dobni az is, ha minél több anyagot kombinálsz a hálószobádban. Sok lakberendező alkalmazza azt a technikát, hogy a hálószobában az ágyat leterítik egy bézs vagy szürke takaróval, majd utána lazán rádobnak egy színesebb, teljesen más textúrájú plédet. Így sokkal részletgazdagabbá válik az összhatás és emiatt luxushatásúnak és otthonosabbnak tűnik a hálószoba. Ha viszont inkább a nappalidba szeretnéd alkalmazni ezt a technikát, akkor ott is könnyen használhatod, csak dobd rá a takarót a kanapé karfájára, és kész is!
Joy-tipp: a mömaxnál is 20% kedvezménnyel várnak a Joy-napok alatt, ahol ilyen csodás takarókat, plédeket is beszerezhetsz olcsóbban!
5. Gyertya
Elcsépeltnek tűnik, de egy finom illatú gyertya sokszor gazdag érzést tud elhozni egy lakásba. Amit belép a vendég az ajtón, az az első, hogy megcsapja egy kellemes, hangulatos illat, és ez nagyon sokat dob az általános közérzeten. Ősszel pedig a kicsit fűszeresebb illatok kerülnek előtérbe, amiből szerencsére bőven akad a felhozatalban!
Joy-tipp: az Aurora Candle-nél a 15.000 Ft feletti rendelésedhez ajándékba kapsz egy közönségkedvenc, Diótörő-illatú prémium illatgyertyát.
És ha már gazdagság:
Hogy tetszett a cikk?
Életmód
5 vitamin, amit minden modern nőnek érdemes beiktatnia az őszi rutinjába
Életmód
Teszt: Kipróbáltam a legújabb mentes terméket, és végre bűntudat nélkül nassolhatok
Divat
Ez a 3 anyag fogja uralni az őszi divatot: Így hordd őket
Életmód
Egy fiatal nő vallomása: „A rák tett engem a saját életem főszereplőjévé”
Szépség
Összeszedtük az ősz legjobb sminktermékeit: a szakértők szerint kihagyhatatlanok
Divat
Stílus horoszkóp: így válassz fehérneműt a csillagjegyed alapján
Divat
Back to office: tippek a tökéletes őszi kapszulagardrób összeállításához
Sztárok
Hollywoodi sztárok, akik legyőzték a mellrákot - és nem féltek beszélni róla
Életmód
Pár perc önvizsgálat életet menthet: így előzheted meg a mellrákot
Nem csak port szív, hanem stresszt is: így szabadítottam fel rengeteg időt takarítás közben
Őszintén? Én sosem voltam az a típus, aki élvezi a takarítást.
Reese Witherspoon egyszerű tippjével búcsút inthetsz a szorongásnak – neki bevált!
A csodás színésznő egy inspiráló tanácsot osztott meg követőivel, ami segíthet leküzdeni a mindennapi stresszt.
4 csillagjegy, akibe mindenki beleszeret: ők a legnagyobb csábítók
Vannak emberek, akik belépnek egy szobába, és mintha hirtelen más fényben fürödne minden, minden egyes szem rájuk szegeződik, és megkezdődik a varázslat. Nem azért, mert feltűnő ruhát viselnek, vagy mert túl hangosan nevetnek, hanem mert olyan lehengerlő kisugárzásuk van. Ők azok, akikre ösztönösen felfigyelünk, akikkel szívesen beszélgetünk, és akiknek a jelenlététől hirtelen pezsgőbbnek tűnik az élet. A vonzerő nem mindig a külsőn múlik, hanem sokkal inkább azon a titokzatos erőn, amit nem lehet kézzel megfogni. De vajon mely csillagjegyek azok, akikre ez a leginkább jellemző?
Már tudni lehet, ki lesz a Szörnyeteg 4. évadának kulcsfigurája: Lizzie Borden története kel életre
A Netflix sikersorozata, a Szörnyeteg újabb hátborzongató fejezettel tér vissza Ed Gein sztorija után.
A valóságban is létezett: 5 horrorfilm, amit megtörtént esemény ihletett
A horrorfilmek varázsa épp abban rejlik, hogy képesek elhitetni velünk, hogy amit látunk, akár meg is történhetne.
Napi horoszkóp október 20.:a Bikáknak ismeretlen helyzetben kell boldogulniuk,a Mérlegek ki sem látnak a tennivalókból
A hét első napja is izgalmasnak ígérkezik, a csillagok ugyanis minden csillagjegy számára tartogatnak valamit, azt azonban, hogy pontosan mi vár rád, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a hétfői horoszkópot!