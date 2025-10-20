Horoszkóp
5 apró dekor, amitől azonnal drágábbnak tűnik az otthonod

#lakberendezés
#Luxus
#dekor
#joynapok
#otthonos
#luxus otthon
#drága hatás
Bessenyei Viktória
Mutasd a cikkeit

Vásárlás mániám van, de valahogy sosincs egy göncöm se. Egyébként meg imádom a rappet...

Életmód, Lakberendezés
Utoljára frissült: 2025. október 20. 16:26

Forrás: Pexels

5 apró dekor, amitől azonnal drágábbnak tűnik az otthonod
A legjobb az egészben pedig az, hogy most akciósan szerezheted be őket!

Mindannyian olyan helyen szeretnénk élni, ami kényelmes és otthonos, de mellette kifinomultnak tűnik. Egy olyan házbanvagy lakásban, ami ténylegesen tükrözi a személyiségünket, részletgazdag és nem baj, ha itt-ott egy kicsit luxusos hatást is áraszt magából. Tévhit azonban, hogy a drága hatás elérése érdekében vagyonokat kell költened, hiszen pár apró, de minőségi dekorral pikk-pakk luxus hatást érhetsz el. Néhány okosan megválasztott tárgy, ami látszólag jelentéktelenek tűnik, sokat dobhat az összképen.

Ilyen egy illatos gyertya, egy gyönyörű váza, egy jól elhelyezett tükör vagy néhány új díszpárna, melyek mind olyan hatást keltenek, mintha egy lakberendező segített volna a dekorációban.

FIGYELEM!

És tudod, mi a legjobb hír?
Idén ősszel is visszatérnek a Joy-napok! 🎉 November 13–16. között ismét hatalmas kedvezményekkel várunk, hogy a nagybevásárlást most is szuper akciósan intézhesd.

Fedezd fel már most sokszínű kuponkínálatunkat, és készülj akár 50% kedvezménnyel, több mint ezer üzletben és online is beváltható kuponokkal, hogy semmi se maradjon ki a kosaradból! A kuponokat pedig a megtalálod a JOY Hungary App-ban is, töltsd le itt, valamint a legújabb JOY magazinban, címlapon a csodás Szűcs Lucával!

Kép

de nézzük is, mit szerezz be mindenféleképpen (akciósan a Joy-napokon):

1. Egy minőségi asztali lámpa

Ha az ágy melletti kis dohányzó asztalon vagy a nappaliban eddig nem volt lámpád, akkor ideje beszerezned egyet, mert nagyon sokat tud dobni a hangulaton. Egy kis melegfényű világitás könnyen meghittebb hangulatot tud teremteni egy nappaliban vagy hálószobában, így sokkal otthonosabbnak és drágábbnak fog tűnni a lakásod.

Joy-tipp: A Butlersben 20% kedvezménnyel szerezheted be a legmenőbb kiegészítőket, a lámpákra pedig 10%-os kedvezmény vehető igénybe a Joy-napok alatt.

Butlers
VERRE üveg asztali lámpa 18cm, borostyánszín

11691 Ft

12990 Ft

Megnézem

2. Kézműves kaspó vagy váza

A kézműves vagy egyedi termékek mindig sokkal drágább hatást keltenek az egyszerű, "gyári" gyártmányokkal szemben. Részletgazdagabbak és mivel kézművesek, ezért minden darab máshogy néz ki, ami még inkább hozzá ad egy kis pluszt az összeképhez. Érdemes például egy egyedi festményt választanod, ami valóban karaktert ad a helyiségnek.

Joy-tipp: A Joy-napok alatt 20%-os kedvezménnyel szerezhetsz be egy egyedi, minőségi festményt otthonodba az ArtLiz Designnál! Többek között ezt a szépséges alkotást is.

ArtLiz Design
Modern, absztrakt festmény

125600 Ft

157000 Ft

Megnézem

3. Borospolc

Egy borospolc a konyhában iszonyatosan luxus érzést tud árasztani. Nemcsak praktikus, hanem esztétikai szempontból is igazi statement elem: a borok szépen rendezett sorai, a fa polc textúrája és a megfelelő megvilágítás együttese azonnal emeli a tér hangulatát. Egy gondosan kiválasztott borospolc igazi karaktert ad a konyhának.

Joy-tipp: a Butlersben biztosan találsz kedvedre való boros polcot, és 20%-os kedvezménnyel meg is veheted a Joy-napok alatt.

Butlers
VINOTHEK boros polc, natúr 36x32x39cm

11992 Ft

14990 Ft

Megnézem

4. Különböző textúrájú takarók kombinálása

Nagyon sokat tud dobni az is, ha minél több anyagot kombinálsz a hálószobádban. Sok lakberendező alkalmazza azt a technikát, hogy a hálószobában az ágyat leterítik egy bézs vagy szürke takaróval, majd utána lazán rádobnak egy színesebb, teljesen más textúrájú plédet. Így sokkal részletgazdagabbá válik az összhatás és emiatt luxushatásúnak és otthonosabbnak tűnik a hálószoba. Ha viszont inkább a nappalidba szeretnéd alkalmazni ezt a technikát, akkor ott is könnyen használhatod, csak dobd rá a takarót a kanapé karfájára, és kész is!

Joy-tipp: a mömaxnál is 20% kedvezménnyel várnak a Joy-napok alatt, ahol ilyen csodás takarókat, plédeket is beszerezhetsz olcsóbban!

Lara
Műszőrme Takaró

11992 Ft

14990 Ft

Megnézem

5. Gyertya

Elcsépeltnek tűnik, de egy finom illatú gyertya sokszor gazdag érzést tud elhozni egy lakásba. Amit belép a vendég az ajtón, az az első, hogy megcsapja egy kellemes, hangulatos illat, és ez nagyon sokat dob az általános közérzeten. Ősszel pedig a kicsit fűszeresebb illatok kerülnek előtérbe, amiből szerencsére bőven akad a felhozatalban!

Joy-tipp: az Aurora Candle-nél a 15.000 Ft feletti rendelésedhez ajándékba kapsz egy közönségkedvenc, Diótörő-illatú prémium illatgyertyát.

Aurora Candle
Lágy Kasmír - Vintage illatgyertya

5490 Ft

Megnézem
