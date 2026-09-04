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5 apró változtatás, amitől sokkal jobb lehet a szex – egy szexszakértő szerint

#Tipp
#szex
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#Tanács
Kamilla
Életmód
Utoljára frissült: 2026. szeptember 3. 11:59

Forrás: gettyimages

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A jó szex ritkán azon múlik, hogy valaki ismer-e valamilyen különleges technikát.

Sokkal többet számíthat, hogyan kommunikálunk a másikkal, mennyire tudunk jelen lenni a saját testünkben, és mi történik kettőnk között már jóval azelőtt, hogy egyáltalán a hálószobába érnénk. Kim Anami holisztikus szex- és párkapcsolati coach szerint néhány egészen egyszerű szokás is megváltoztathatja az intim együttlétek minőségét. Van köztük olyan, amelyet akár már ma este ki lehet próbálni, és olyan is, amely inkább hosszabb távon fejti ki a hatását.

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forrás: gettyimages

1. Ne felejts el lélegezni

Izgalmi állapotban hajlamosak vagyunk felületesebben lélegezni és megfeszíteni a testünket. Anami szerint éppen az ellenkező irány lehet érdekes: a lassú, mély légzés segíthet abban, hogy jobban a testünkre figyeljünk, kevésbé kapkodjunk, és hosszabban megmaradjunk az izgalmi állapotban. A szakértő például négy ütemen keresztül történő belégzést, majd négy ütemnyi kilégzést javasol. A lényeg azonban nem feltétlenül a pontos számolás, hanem az, hogy ne az orgazmus legyen az egyetlen cél. Ha lassítunk, és közben tudatosan figyelünk a légzésünkre és a testi érzetekre, maga az együttlét is intenzívebbé válhat.

2. A jó szex sokszor órákkal korábban kezdődik

Nehéz este egyik pillanatról a másikra intim közelségbe kerülni, ha napközben sértettség, feszültség vagy kimondatlan konfliktus maradt közöttünk. Anami ezért a kommunikációt tulajdonképpen a szex előtti szexnek tekinti. Nem arról van szó, hogy minden apró nézeteltérést azonnal hosszú párkapcsolati elemzésnek kell követnie. Inkább arról, hogy ne söpörjük rendszeresen a szőnyeg alá azt, ami bánt bennünket. Az érzelmi biztonság és a szexuális közelség ugyanis sok embernél szorosan összefügg. Néha tehát nem új pózra vagy izgalmasabb helyszínre van szükség, hanem egy őszinte beszélgetésre.

3. Ne csak este jusson eszetekbe, hogy szeretők is vagytok

A vágyat nehéz kapcsolóként működtetni: egész nap munka, bevásárlás, háztartás és telefonok, majd este tízkor hirtelen szenvedélyes üzemmód. Anami szerint sokkal könnyebb fenntartani az intimitást, ha a kapcsolatban napközben is jelen van egy kis erotikus feszültség. Ehhez nem feltétlenül kell látványos gesztus. Egy hosszabb csók indulás előtt, egy érintés, egy flörtölős üzenet vagy annak felidézése, mennyire vonzónak találtuk a másikat előző este már elég lehet ahhoz, hogy a vágy ne tűnjön el teljesen a napi teendők között. Így este sem feltétlenül a nulláról kell felépíteni a hangulatot.

4. A medencefenék izmai is számítanak

A medencefenék izomzatának szerepe jóval túlmutat a szexen: többek között a kismedencei szervek megtámasztásában és a vizelettartásban is részt vesz. Ezeknek az izmoknak a megfelelő működése ugyanakkor a szexuális funkció szempontjából is fontos lehet. A medencefenék tudatosítása és megfelelő tréningje egyeseknél javíthatja a testi érzékelést és a szexuális komfortot is. Fontos azonban, hogy nem minden esetben az izmok további erősítése a cél: a túlfeszített medencefenék ugyancsak okozhat problémákat, ezért tartós fájdalom vagy kellemetlenség esetén érdemes szakemberhez, például medencefenék-fizioterapeutához fordulni.

5. A hatalmas vacsora és a sok alkohol nem feltétlenül jó előjáték

Egy nehéz, többfogásos vacsora után a szervezetünk gyakran egészen másra vágyik, mint aktivitásra. A teltségérzet, puffadás és álmosság nem éppen ideális kombináció, ha később intim programot tervezünk. Az alkohol pedig csalóka lehet. Egy-két ital ugyan csökkentheti a gátlásokat, nagyobb mennyiségben azonban ronthatja a testi reakciókat és megnehezítheti, hogy igazán jelen legyünk az együttlét során. Ez persze nem jelenti azt, hogy egy romantikus vacsorát száműzni kellene a programból. Inkább érdemes figyelni arra, hogyan reagál a saját testünk: lehet, hogy a könnyebb étkezés és a kevesebb alkohol sokkal jobb folytatást eredményez.

A szexuális élet könnyen rutinná válhat, különösen hosszabb kapcsolatokban. Ilyenkor ösztönösen valami új technikát, pózt vagy kelléket keresünk, pedig néha egészen máshol érdemes elkezdeni a változtatást. Több figyelem, lassabb tempó, őszintébb kommunikáció, napközbeni flört és a saját testünk jelzéseinek tudatosabb követése első pillantásra apróságnak tűnhet. Éppen ezek teremthetik meg azonban azt a közelséget, amelyben a szex nem egy újabb teljesítendő feladat lesz a nap végén, hanem valódi kapcsolódás.

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