Új kutatás szerint 44 munkahely tűnhet el az AI miatt – Bill Gates tudja, melyik 3 élheti túl
Az ok, amiért Diane Keaton sosem ment férjhez - Ezért lett csak 50 felett édesanya
A színésznő lábai előtt hevert Hollywood, és rengeteg világsztárral élt kapcsolatban. Mégis, sosem ment férjhez, az okáról pedig őszintén mesélt.
Két hétig csak ezt az arctisztító gélt használtam: a bőröm most hálásabb, mint valaha
Őszi rétegezési kisokos: így kombináld a ruháidat a következő időszakban
Back to office: tippek a tökéletes őszi kapszulagardrób összeállításához
Megnyílt a Huawei hivatalos webshopja Magyarországon – az újonnan bemutatott a GT 6 széria
Ördög Nóra őszintén vallott a meddőség megéléséről
7 lélekmelegítő könyvújdonság bekuckózós, őszi estékre
6 új Netflixes sorozat, ami annyira izgalmas, hogy azonnal beszippant
Addiktív, új sorozatok amelyek garantáltan magukkal rántanak a képernyőn túlra. Ráadásul mind elérhető a Netflix kínálatában.
79 évesen elhunyt Diane Keaton, Hollywood legendás színésznője
A mai napon megerősítették: elhunyt a csodás színésznő, Diane Keaton.
Heti horoszkóp október 13-19.: az Oroszlánok nehéz helyzetbe sodródnak, a Nyilasok nagy feladat előtt állnak
A hónap közepe is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a heti horoszkópot!
Napi horoszkóp október 12.: az Oroszlánoknak komoly felismerésben lehet részük, a Bakok váratlan kihívással kerülnek szembe
A hét utolsó napja is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a vasárnapi horoszkópot!
A technológia folyamatosan fejlődik, és azok a dolgok, amelyek például a 2000-es évek elején elképzelhetetlennek tűntek, mára már teljesen hétköznapivá váltak. Mobilnet az okostelefonunkon, ami kiváltja a GPS-t, fényképezőgépet, számítógépet, ébresztőórát, stb.? Mesterséges intelligencia, amivel beszélgetni lehet és BÁRMILYEN kérdésre tud válaszolni? Persze utóbbival azért óvatosan:
Az AI megjelenése viszont magával hozott egy nem túl szerencsés helyzetet is: egyre biztosabb, hogy számos munkahely megszűnhet a közeljövőben, ráadásul végérvényesen. És most a ChatGPT mögött álló vállalat, az OpenAI egy olyan kutatáson dolgozik, amely azt vizsgálja, mely munkakörök szűnhetnek meg leginkább a mesterséges intelligencia fejlődésének hatására.
A csapat egy GDPval nevű speciális tesztet használt annak felmérésére, hogy a technológia hogyan teljesít az emberi munkavállalókkal szemben az Egyesült Államok kilenc különböző szektorában – és hogy a jövőben képes lehet-e az AI elvégezni azokat a feladatokat, amelyekért ma még embereket fizetnek.
Az eredmény? Nos, 44 olyan munkakör van, amely a leginkább veszélybe kerülhet, ahogy a mesterséges intelligencia egyre inkább része lesz a mindennapi életünknek.
Mutatjuk, melyek ezek, mert nagyon fontos beszélni róla, felkészülni és esetleg B-tervvel készülni. Már most! Íme:
