A technológia folyamatosan fejlődik, és azok a dolgok, amelyek például a 2000-es évek elején elképzelhetetlennek tűntek, mára már teljesen hétköznapivá váltak. Mobilnet az okostelefonunkon, ami kiváltja a GPS-t, fényképezőgépet, számítógépet, ébresztőórát, stb.? Mesterséges intelligencia, amivel beszélgetni lehet és BÁRMILYEN kérdésre tud válaszolni? Persze utóbbival azért óvatosan:

Az AI megjelenése viszont magával hozott egy nem túl szerencsés helyzetet is: egyre biztosabb, hogy számos munkahely megszűnhet a közeljövőben, ráadásul végérvényesen. És most a ChatGPT mögött álló vállalat, az OpenAI egy olyan kutatáson dolgozik, amely azt vizsgálja, mely munkakörök szűnhetnek meg leginkább a mesterséges intelligencia fejlődésének hatására.

A csapat egy GDPval nevű speciális tesztet használt annak felmérésére, hogy a technológia hogyan teljesít az emberi munkavállalókkal szemben az Egyesült Államok kilenc különböző szektorában – és hogy a jövőben képes lehet-e az AI elvégezni azokat a feladatokat, amelyekért ma még embereket fizetnek.

Az eredmény? Nos, 44 olyan munkakör van, amely a leginkább veszélybe kerülhet, ahogy a mesterséges intelligencia egyre inkább része lesz a mindennapi életünknek.

Mutatjuk, melyek ezek, mert nagyon fontos beszélni róla, felkészülni és esetleg B-tervvel készülni. Már most! Íme:

Galéria / 21 kép Új kutatás szerint 44 munkahely tűnhet el az AI miatt – Bill Gates tudja, melyik 3 élheti túl Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

Forrás