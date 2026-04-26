40 éve történt a csernobili katasztrófa: ezek a filmek és sorozatok emlékeznek meg róla

A csernobili atomerőmű négyes számú reaktora 40 évvel ezelőtt, 1986. április 26-án robbant fel, amivel elképesztő mennyiségű sugárzó anyagot juttatott a légkörbe. A végzetes baleset globális méretűvé nőtte ki magát, miután a radioaktív felhő nemcsak Európát terítette be, de az egész Földet megkerülte. A környezeti katasztrófa emlékeztetett minket arra, hogy az atomenergia-ipar mindenütt kockázatokat rejt, ahol használják. Logikusan azt gondolhatnánk, hogy a balesetet követően az összes reaktort leállították, valójában azonban 13 éven keresztül még működtették őket.

Bár 40 éve történt, a mai napig emberek millióinak életét befolyásolja, a szennyezett zónában ugyanis a mai napig élnek lakosok, bár számuk fokozatosan csökken. Csernobilban technikai személyzet is dolgozik, igaz váltásban tartózkodnak ott. Sőt, 2011 óta turisztikai célból látogatható a terület egynapos kirándulások keretében.

A szovjet kormány eredetileg szerette volna titokban tartani a balesetet, ám Svédország két nappal a katasztrófa kitörése után elsőként adott hírt róla. A mintegy 4700 négyzetkilométernyi tiltott terület Ukrajna, Fehéroroszország és Oroszország bizonyos részeire terjed ki, ahova legalább tízezer évig nem lehet visszaköltözni. A reaktor köré hamarosan acél-beton szerkezetet, úgynevezett szarkofágot emeltek, majd 2016-ban megépült a New Safe Continement nevű csúcstechnológiás fémkupola is.

A Greenpeace az évforduló kapcsán figyelmeztet, az orosz támadások miatt kiszakadhat a védőburkolat, ami veszélyes mennyiségű radioaktív anyagot juttathat a levegőbe. 2025-ben egy orosz drón csapást mért a külső szarkofágra, amivel roncsolta az acélszerkezetet, így az nem blokkolja a sugárzást megfelelően. Becslések szerint 500 millió eurós javítási munkálatokra lenne szükség.

forrás: Getty Images/SHONE / Az első fotók egyike a katasztrófát követően.

Érdekes tények a csernobili atomkatasztrófa kapcsán Nem „robbanás” volt a klasszikus értelemben : a reaktor nem atombombaként robbant fel. A bajt egy hibás biztonsági teszt és tervezési problémák együtt okozták a Csernobili Atomerőmű 4-es blokkjában.

A sugárzás erősebb volt, mint Hirosimában: a kibocsátott radioaktív anyag mennyisége sokszorosa volt a hirosimai atomtámadás során felszabadult sugárzásnak — csak itt nem egyszerre, hanem napok alatt került a légkörbe.

A tűzoltók nem tudták, mivel állnak szemben : az elsőként kiérkező tűzoltók közül sokan halálos dózist kaptak, mert nem tájékoztatták őket a sugárzás veszélyéről. Hősies munkájuk ellenére nem volt megfelelő védőfelszerelésük.

A „Vörös Erdő" megszületése: az erőmű körüli fenyőerdő a sugárzás hatására vörösesbarnává vált és elpusztult — innen kapta a nevét: Vörös Erdő. Ez lett az egyik legszennyezettebb terület a Földön.

Egy egész város egyik napról a másikra kiürült: a közeli Pripjaty lakóit csak másnap kezdték evakuálni, és azt mondták nekik, hogy pár nap múlva visszatérhetnek — soha nem tértek vissza.

Az élővilág részben visszatért: paradox módon az ember hiánya miatt a környék ma tele van vadállatokkal (farkasok, jávorszarvasok). A természet részben „visszafoglalta" a területet, bár a sugárzás hatásai továbbra is jelen vannak.

Csernobil történetével máig számos film és sorozat foglalkozik, ugyanis nagyon fontos, hogy tisztában legyünk a történtekkel, tanuljunk belőle és megértsük, milyen pusztítást tud végezni az atomenergia. Az alábbiakban összegyűjtöttünk néhány alkotást, amit érdemes megnézni.

Kattints a galériára!

Galéria / 5 kép 5 film és sorozat, ami Csernobilban játszódik Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria