4 trükk, amitől egyszerre élhettek át orgazmust

Nem a megfelelő kémia hiányzik, és nem is azt jelenti, hogy valamit rosszul csináltok: két test egyszerűen ritkán működik pontosan ugyanolyan tempóban. Néhány módszer azonban segíthet abban, hogy közelebb kerüljetek az egyidejű orgazmushoz. Az egyszerre átélt orgazmus köré meglepően sok elvárás épült. Hajlamosak vagyunk úgy tekinteni rá, mint a tökéletes szex egyik bizonyítékára, holott valójában az időzítésen és egymás reakcióinak ismeretén legalább annyi múlik, mint a kémián. Ráadásul az orgazmushoz szükséges idő még ugyanannál az embernél sem állandó: a stressz, a fáradtság, a hormonális változások, bizonyos gyógyszerek és az aktuális lelkiállapot is beleszólhat. Ha tehát szeretnétek egyszerre eljutni a csúcsra, nem az a megoldás, hogy még jobban próbálkoztok, hanem az, hogy egy kicsit tudatosabban figyeltek arra, hogyan működtök együtt.

Ne ugyanabban a pillanatban akarjatok elindulni

Ha egyikőtöknek általában több időre van szüksége az orgazmushoz, érdemes először az ő izgalmi szintjére koncentrálni. Nem kell ugyanolyan tempóban haladnotok az együttlét teljes ideje alatt ahhoz, hogy végül egyszerre érjetek célba. Aki gyorsabban közel kerül az orgazmushoz, lassíthat, miközben a figyelem egy időre jobban a másikra kerül. Kevésbé hangzik spontánnak, mint amit a filmekben látunk, de két különböző test összehangolásánál éppen ez lehet az egyik leghasznosabb módszer.

forrás: HBO Max

Ne ragaszkodjatok ugyanahhoz az ingerléshez

Az egyidejű orgazmus nem azt jelenti, hogy mindkettőtöknek pontosan ugyanattól kell eljutnia odáig. Különösen fontos ezt észben tartani heteroszexuális pároknál, hiszen sok nő számára a behatolás önmagában nem elegendő az orgazmus eléréséhez. Sokkal többet számít, hogy mindketten azt a fajta stimulációt kapjátok, amely a saját testeteknek megfelelő. Ha már tudjátok, mi működik, nincs értelme lecserélni csak azért, mert az egyidejű orgazmust valamilyen tökéletesen szinkronban történő jelenetként képzelitek el.

Jelezzétek, amikor már közel vagytok

Bármennyire jól ismeri valaki a partnerét, gondolatot olvasni nem tud. Egy egyszerű jelzés arról, hogy már közel jártok az orgazmushoz, sokkal könnyebbé teheti az összehangolódást. Ehhez nem kell folyamatosan kommentálni, mi történik: néhány szó, egy mozdulat vagy akár a testbeszéd is elég lehet. Ha pedig tudjátok egymásról, milyen jelekből lehet felismerni, amikor már csak kevés választ el benneteket az orgazmustól, idővel az egész egyre természetesebbé válhat.

Ismerd fel, mikor közeledik az orgazmusod

Az időzítéshez először a saját testünket kell ismernünk. Érdemes megfigyelni, milyen testi érzések jelennek meg közvetlenül az orgazmus előtt, mi gyorsítja az izgalmat, és mi az, amitől hirtelen megtörhet. Minél pontosabban tudod, hogyan reagál a tested, annál könnyebb ezt a partnereddel is kommunikálni. Így nem kell találgatnia, neked pedig nem kell arra várnod, hogy magától ráérezzen arra, mire van szükséged.

Van azonban valami, amit jobb nem erőltetni

Az egészben van egy érdekes ellentmondás: minél görcsösebben akarjátok, hogy egyszerre történjen meg, annál kisebb lehet rá az esély. Ha szex közben már azon jár az eszed, vajon a másik hol tart, neked lassítanod vagy gyorsítanod kellene-e, könnyen eltávolodhatsz attól, amit éppen érzel. A szexuálpszichológiában ezt „spectatoringnak” nevezik: az ember ahelyett, hogy átadná magát az élménynek, mintha kívülről kezdené figyelni és értékelni saját magát. Ez pedig könnyen megtörheti az izgalmat. Az egyidejű orgazmus ezért inkább legyen játék, mint elérendő cél. Ha összejön, különleges közös élmény lehet, de attól sem lesz rosszabb a szex, ha egyikőtök előbb ér el a csúcsra. Végül is néhány perc különbség aligha mond bármit arról, mennyire működtök jól együtt.