Horoszkóp
Lélek
Divat
Szépség | Beauty Club
Sztárok
Green StilettoPromóciókVentilátor
  1. Főoldal
  2. Életmód

4 tipp, hogyan kapcsolj ki úgy, hogy tényleg feltöltődj - testben és lélekben

#Wellness
#kupon
#élmény
#joynapok
#Bonvital Wellness & Gastro****superior Hotel
#2025
Kamilla
Életmód
2025. november 11.

Forrás: Bonvital

Bonvital
A nap cikke

Pasik szerint ez a 3 fehérnemű a legdögösebb egy nőn - És ezt a 3-at kicsit sem szeretik

Lehet, hogy nem veszik észre, ha új a frizuránk, de azt ő is látják, ha egy fehérnemű nagyon dögös. Vagy épp ellenkezőleg!

Szerelem

24 napnyi vágy, intimitás és felfedezés – így lesz igazán különleges az idei karácsony

Az adventi időszak legtöbbünk számára a várakozásról, a hangolódásról és a meghittségről szól.

Életmód

7+1 finomság, aminek nem fogsz tudni ellenállni, ha pumpkin spice rajongó vagy

Amikor a napok hűvösebbé válnak, szinte ösztönösen másra sem tudunk gondolni, mint a fűszeres sütőtökkel ízesített étele...

Életmód

4 tipp, hogyan kapcsolj ki úgy, hogy tényleg feltöltődj - testben és lélekben

Az igazi pihenés nem csak arról szól, hogy lefekszel egy órára, vagy hétvégén kicsit később kelsz.

Promóciók

Hóemberezés a társkeresésben? 7 tipp, hogy ne csak a gyors összemelegedés motiváljon egy új kapcsolatra

Közeleg az év vége, így nem csoda, ha sokakban ébred fel a vágy, hogy végre megtalálják a társukat, akivel közösen köszö...

Promóciók

Őszi könyvújdonságok? Mi tudjuk, mit érdemes olvasnod – ráadásul most kedvezménnyel!

A Joy-napok ideális alkalmat kínálnak arra, hogy feltöltsd a könyvespolcodat inspiráló, humoros vagy éppen elgondolkodta...

Promóciók

A luxus új dimenziója az Optic World Exclusive Luxus Cornerben

Egy hely, ahol a stílus, a prémium minőség és a személyre szabott élmény találkozik. Ez az Optic World Exclusive Luxus C...

Promóciók

Ha te sem szeretnéd, hogy az egerek vagy nyestek a garázsodban teleljenek, ideje lépned!

Az ősz, és a hideg idő beköszöntével nem csak az emberek kezdenek fázni, hanem bizony az addig a természetben megbúvó r...

Promóciók

Fedezze fel az őszi nyugalom és kényelem tökéletes kombinációját szállodánk exkluzív ajánlatával!

Napi áraink a foglaltság szerint változnak, de most ez nem okoz problémát: a JOY napok alatt, fix áron, felár nélkül fog...

Promóciók

Izgalmas programokkal várunk az őszi JOY-napokon, az Allee-ban!

Az ország legnagyobb shopping ünnepe a kedvezményeken kívül szuper programokat kínál! Gyere el az őszi JOY-napok budapes...

Promóciók

Hamarosan megnyitja első outlet üzletét Magyarországon a Premier Outlet-ben, Biatorbágyon

A GAP, az ikonikus amerikai hétköznapi divatmárka, megnyitja első outlet üzletét Magyarországon. A vásárlók 2025. novemb...
Olvasd el!

Az utolsó szám az irányítószámodban elárulja, melyik történelmi korszakban éltél előző életedben

Mi van, ha nem véletlenül kötődsz bizonyos korokhoz? Lehet, hogy az előző életedben ott voltál, az irányítószámod utolsó számjegye most ezt fedi fel.

Olvasd el!

Születésed ideje elárulja, mi lesz életed legszerencsésebb pillanata – és mikor teljesül be

Születésed napja elárulja, mikor mosolyog rád igazán a szerencse – és milyen életesemény hozza el ezt a pillanatot.

Olvasd el!

Napi horoszkóp november 11.: a Nyilasoknak fontos döntést kell meghozniuk, a Vízöntők mindennél jobban vágynak a sikerre

A mai nap is izgalmasnak ígérkezik, a csillagok ugyanis minden csillagjegy számára tartogatnak valamit, azt azonban, hogy pontosan mi vár rád, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a keddi horoszkópot!

Olvasd el!

A csillagjegyed szerint ezt kell tenned a november 11-ei tízmilliószoros napon, hogy valóra váljon a legnagyobb álmod

November 11-én tízmilliószoros nap lesz: tudd meg, a csillagjegyed szerint milyen lépést kell tenned ahhoz, hogy végre valóra váljon az álmod!

Olvasd el!

Egy világsztár kitálalt: ilyen a kapcsolata most Jennifer Anistonnak és Brad Pittnek

Sokan még mindig reménykednek abban, hogy talán egyszer újra egymásra találhat az egykori álompár, és most kiderül, van-e okuk bízni ebben...

Facebook
Twitter
Pinterest
Az igazi pihenés nem csak arról szól, hogy lefekszel egy órára, vagy hétvégén kicsit később kelsz.
A cikk támogatója Bonvital Wellness & Gastro Hotel.

A valódi feltöltődés lassú, finom és belül történik. Néha elég néhány apró változtatás, máskor pedig jó kilépni a mindennapokból. Ehhez adunk most négy zseniális ötletet, ami segít, hogy újra könnyebb legyen a lélegzet és ezzel együtt a hétköznapok is.

Kép
forrás: Bonvital

1. Cseréld le a környezetet egy felnőttbarát wellness élményre

Vannak helyek, ahol az ember már az első lépésnél érzi, hogy kisimul valami benne. A Bonvital Wellness és Gastro Hotel ilyen. Felnőttbarát szálloda, a Hévízi-tó mellett, korlátlan wellness használattal, jacuzzival, élménymedencével és szaunavilággal. A Brix Bistroban helyi alapanyagokból készült, letisztult, finom fogásokat kóstolhatsz. Ha mélyebb kényeztetésre vágysz, spa és beauty kezelések várnak, a szálloda pedig kutyabarát, így a négylábú társad is veled pihenhet.

A JOY-napok alatt most különösen kedvező: 2 fő / 2 éjszaka félpanzióval fix 79 900 Ft, akár 40% kedvezménnyel. A kuponkódot megtalálod a novemberi JOY magazinban vagy a joy.hu applikációban, beváltható november 13–16. között.

Kattints a képre és tudj meg többet!
forrás: Bonvital
Kattints a képre és tudj meg többet!

2. Tarts apró, ismétlődő szertartásokat a napodban

A feltöltődés nem feltétlenül egy nagy mentális projekt. Sokkal inkább apró, ismétlődő mozdulatokból épül. Reggeli előtt három mély légzés a nyitott ablaknál. Délután egy csésze tea csendben, telefon nélkül. Este egy lassú, meleg fürdő. Ezek a mikro-pihenések olyanok, mintha újra és újra hazahívnád magad önmagadba.

3. Olvass valamit, ami csak neked jó

Az olvasás nem mindig tanulást jelent. Néha egyszerűen csak kikapcsol. Engedd el a „legyen hasznos” elvárást, és válassz valamit, ami örömet ad, például egy régi kedvenc regény, valami könnyed és kedves történet, vagy akár pár oldal vers. Nem az számít, mennyit olvasol, hanem hogy hogyan érzed közben magad.

Kép
forrás: Getty Images

4. Mozdulj úgy, hogy jól essen

A test nagyon sok feszültséget tárol. Nem kell erős edzés, nem kell teljesítmény. Elég lehet egy lassú séta, egy finom nyújtás, pár könnyű jógapozíció. Figyelj ilyenkor a lélegzetedre, a lépések ritmusára, a válladra, ami végre lejjebb enged. Ha épp Hévízen pihensz, a tó körüli séta vagy a wellness pihenőtér halk nyugalma különösen sokat ad.

2025. november 13–16. között érkeznek a JOY-napok, az ősz legnagyobb kuponfesztiválja. Ilyenkor tényleg érdemes felkészülni, mert szokás szerint elképesztő mennyiségű kedvezmény érkezik: akár 50%-ot is spórolhatsz, több mint 1000 üzletben és online is beválthatod a kuponokat, és szinte minden kategóriában találsz valami szuper ajánlatot. Divat, szépség, wellness, életmód: itt mindenki talál egy kis örömöt magának

Kattints IDE, és nézd meg a kuponokat előre, így már tudni fogod, mit érdemes lecsapni még időben!

“JOY-napok“/

Hogy tetszett a cikk?

Egynek jó.
Nice job!
Imádom!

Videók

Szerelem

24 napnyi vágy, intimitás és felfedezés – így lesz igazán különleges az idei karácsony

Az adventi időszak legtöbbünk számára a várakozásról, a hangolódásról és a meghittségről szól.

Életmód

7+1 finomság, aminek nem fogsz tudni ellenállni, ha pumpkin spice rajongó vagy

Amikor a napok hűvösebbé válnak, szinte ösztönösen másra sem tudunk gondolni, mint a fűszeres sütőtökkel ízesített étele...

Életmód

4 tipp, hogyan kapcsolj ki úgy, hogy tényleg feltöltődj - testben és lélekben

Az igazi pihenés nem csak arról szól, hogy lefekszel egy órára, vagy hétvégén kicsit később kelsz.

Promóciók

Hóemberezés a társkeresésben? 7 tipp, hogy ne csak a gyors összemelegedés motiváljon egy új kapcsolatra

Közeleg az év vége, így nem csoda, ha sokakban ébred fel a vágy, hogy végre megtalálják a társukat, akivel közösen köszö...

Promóciók

Őszi könyvújdonságok? Mi tudjuk, mit érdemes olvasnod – ráadásul most kedvezménnyel!

A Joy-napok ideális alkalmat kínálnak arra, hogy feltöltsd a könyvespolcodat inspiráló, humoros vagy éppen elgondolkodta...

Promóciók

A luxus új dimenziója az Optic World Exclusive Luxus Cornerben

Egy hely, ahol a stílus, a prémium minőség és a személyre szabott élmény találkozik. Ez az Optic World Exclusive Luxus C...

Promóciók

Ha te sem szeretnéd, hogy az egerek vagy nyestek a garázsodban teleljenek, ideje lépned!

Az ősz, és a hideg idő beköszöntével nem csak az emberek kezdenek fázni, hanem bizony az addig a természetben megbúvó r...

Promóciók

Fedezze fel az őszi nyugalom és kényelem tökéletes kombinációját szállodánk exkluzív ajánlatával!

Napi áraink a foglaltság szerint változnak, de most ez nem okoz problémát: a JOY napok alatt, fix áron, felár nélkül fog...

Promóciók

Izgalmas programokkal várunk az őszi JOY-napokon, az Allee-ban!

Az ország legnagyobb shopping ünnepe a kedvezményeken kívül szuper programokat kínál! Gyere el az őszi JOY-napok budapes...

Promóciók

Hamarosan megnyitja első outlet üzletét Magyarországon a Premier Outlet-ben, Biatorbágyon

A GAP, az ikonikus amerikai hétköznapi divatmárka, megnyitja első outlet üzletét Magyarországon. A vásárlók 2025. novemb...
Kép
Egészség

Törődj magaddal! 9 dolog, amit minden nőnek figyelnie kell a testén

Az öngondoskodás nemcsak arról szól, hogy időt szánsz magadra és a lelked feltöltésére, hanem arról is, hogy figyelsz a tested apró jelzéseire. Ehhez hozzátartozik az is, hogy időről időre tudatosan átvizsgálod magad, megbizonyosodva arról, hogy minden rendben van-e. Az önellenőrzés segíthet abban, hogy időben észrevedd a különböző változásokat – így sokszor te magad lehetsz az első, aki megteszi az egészségmegőrzés felé az első lépést.

Kép
Szépség

6 hiba, amitől sokkal öregebbnek fogsz tűnni a korodnál

Ezeket a hibákat jobb, ha elkerülöd, mert akár 10 évet dobhatnak a külsődön.

Kép
Életmód

10+ ajándékötlet karácsonyra, ami MINDENKINÉL telitalálat

Ha valaminek, akkor ezeknek az ajándékoknak tényleg mindenki örülni fog a fa alatt. Ideje elkezdeni a bevásárlást, mert mindjárt jönnek az ünnepek - bármennyire is hihetetlen ez elsőre.

Kép
Egészség

Ez a típusú tea öregedésgátló hatással rendelkezik: hosszabbítja az élettartamot is

Kutatások meglepő eredményre jutottak, amikor az alábbi hat teatípust vizsgálták.

Kép
Önismeret

Napi horoszkóp november 11.: a Nyilasoknak fontos döntést kell meghozniuk, a Vízöntők mindennél jobban vágynak a sikerre

A mai nap is izgalmasnak ígérkezik, a csillagok ugyanis minden csillagjegy számára tartogatnak valamit, azt azonban, hogy pontosan mi vár rád, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a keddi horoszkópot!

Kép
Lakberendezés

Diane Keaton hónapokig készítette mozaikokból kirakott konyhapultját

A színésznő színes csempékkel díszítette bárasztalát, és egyedi megjelenésű konyhát varázsolt az otthonába. Az alkotáshoz heteken keresztül kereste a tökéletes alapanyagokat.