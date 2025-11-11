Szerelem
4 tipp, hogyan kapcsolj ki úgy, hogy tényleg feltöltődj - testben és lélekben
A valódi feltöltődés lassú, finom és belül történik. Néha elég néhány apró változtatás, máskor pedig jó kilépni a mindennapokból. Ehhez adunk most négy zseniális ötletet, ami segít, hogy újra könnyebb legyen a lélegzet és ezzel együtt a hétköznapok is.
1. Cseréld le a környezetet egy felnőttbarát wellness élményre
Vannak helyek, ahol az ember már az első lépésnél érzi, hogy kisimul valami benne. A Bonvital Wellness és Gastro Hotel ilyen. Felnőttbarát szálloda, a Hévízi-tó mellett, korlátlan wellness használattal, jacuzzival, élménymedencével és szaunavilággal. A Brix Bistroban helyi alapanyagokból készült, letisztult, finom fogásokat kóstolhatsz. Ha mélyebb kényeztetésre vágysz, spa és beauty kezelések várnak, a szálloda pedig kutyabarát, így a négylábú társad is veled pihenhet.
A JOY-napok alatt most különösen kedvező: 2 fő / 2 éjszaka félpanzióval fix 79 900 Ft, akár 40% kedvezménnyel. A kuponkódot megtalálod a novemberi JOY magazinban vagy a joy.hu applikációban, beváltható november 13–16. között.
2. Tarts apró, ismétlődő szertartásokat a napodban
A feltöltődés nem feltétlenül egy nagy mentális projekt. Sokkal inkább apró, ismétlődő mozdulatokból épül. Reggeli előtt három mély légzés a nyitott ablaknál. Délután egy csésze tea csendben, telefon nélkül. Este egy lassú, meleg fürdő. Ezek a mikro-pihenések olyanok, mintha újra és újra hazahívnád magad önmagadba.
3. Olvass valamit, ami csak neked jó
Az olvasás nem mindig tanulást jelent. Néha egyszerűen csak kikapcsol. Engedd el a „legyen hasznos” elvárást, és válassz valamit, ami örömet ad, például egy régi kedvenc regény, valami könnyed és kedves történet, vagy akár pár oldal vers. Nem az számít, mennyit olvasol, hanem hogy hogyan érzed közben magad.
4. Mozdulj úgy, hogy jól essen
A test nagyon sok feszültséget tárol. Nem kell erős edzés, nem kell teljesítmény. Elég lehet egy lassú séta, egy finom nyújtás, pár könnyű jógapozíció. Figyelj ilyenkor a lélegzetedre, a lépések ritmusára, a válladra, ami végre lejjebb enged. Ha épp Hévízen pihensz, a tó körüli séta vagy a wellness pihenőtér halk nyugalma különösen sokat ad.
2025. november 13–16. között érkeznek a JOY-napok, az ősz legnagyobb kuponfesztiválja. Ilyenkor tényleg érdemes felkészülni, mert szokás szerint elképesztő mennyiségű kedvezmény érkezik: akár 50%-ot is spórolhatsz, több mint 1000 üzletben és online is beválthatod a kuponokat, és szinte minden kategóriában találsz valami szuper ajánlatot. Divat, szépség, wellness, életmód: itt mindenki talál egy kis örömöt magának
Kattints IDE, és nézd meg a kuponokat előre, így már tudni fogod, mit érdemes lecsapni még időben!
