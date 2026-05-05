4 csodás hotel Magyarországon, ahova érdemes ellátogatni: itt igazán kipihenheted magad

Utoljára frissült: 2026. május 4. 21:00

Ideje kipihenni az első negyedévet: ezeket a helyeket ajánljuk.

Egy hosszú hétvége vagy egy szabadnappal megtoldott sima hétvége is elég lehet ahhoz, hogy kipihenj néhány kemény hetet vagy megünnepelj valamit, amit sikerként könyvelhetsz el az elmúlt időszakban. Itthon rengeteg szálloda vár tárt karokkal, hogy mindezt megtehesd és olyan élményben lehessen részed, amilyenben a szürke hétköznapokban aligha lehet. Ezeken a helyeken szuper a gasztronómia, de nem ritka az sem, hogy a wellness és spa szolgáltatások mellett egyéb extrákat is igénybe vehetsz. Például túrázni mehetsz vagy épp egy rooftop bárból csodálhatod a naplementét. Nézzük, milyen hoteleket ajánlunk most neked!

De előtte van egy szuper jó hírünk: jön a JOY-NAPOK!

A spórolás művészete!

Végre újra jön a JOY-NAPOK május 14-17. között, ami azt jelenti, hogy kedvezményesen szerezheted be a kiszemelt újdonságokat vagy a régi kedvenceket. Sőt, még az alábbi listánkon szereplő hotelekbe is akciósan foglalhatsz szállást, így még a pénztárcádat is kíméled, miközben kipihened magad. Hát nem nagyszerű? Mikor érné meg jobban a nyaralás, mint most!

Bonvital Wellness és Gastro Hotel 4* superior

Hévíz egyetlen felnőttbarát szállodája garantálja, hogy csendben és nyugalomban, gyerekzsivaj nélkül pihenhess. A négycsillagos szálloda a belváros szívében helyezkedik el. Összesen 80 szobával és 10 exkluzív lakosztállyal büszkélkedhet, és természetesen wellness részleggel is, ahol gyógy- és wellness kezeléseket vehetsz igénybe. Ha pedig megéheznél valami ínycsiklandóra, akkor étterem és bisztró közül is választhatsz.

A JOY-NAPOK alatt 25% kedvezménnyel foglalhatsz a szállodába - A kedvezmény min. 2 éjszaka együttes foglalása esetén érvényes. Egy foglaláson belül max. 3 szoba együttes foglalására van lehetőség. A kupon beváltható 2026.Május 14–21. között, foglalható 2026. Május 14. és November 31. között. Az ajánlat más kedvezménnyel nem összevonható, ünnepnapokon, valamint 2026. Június 16. és Augusztus 31. között hétvégéken nem érvényes.

Grand Hotel Esztergom 4* superior

A 4 csillagos superios szállodát Esztergom szívében, a Prímás-szigeten találod. Már a lobbyba érkezve is grandiózus terek fogadnak, ami kifinomult, modern designnal párosul. Összesen 131 szoba és 18 luxus lakosztály fogadja a vendégeket - némelyikből ráadásul csodás panoráma nyílik az esztergomi bazilikára. A szálloda egy 700 négyzetméteres játéktérrel is rendelkezik, ahova gyakran érkeznek csapatépítő programokra.

A JOY-NAPOK alkalmával ide is akciósan foglalhatsz: 20% kedvezménnyel tudsz lecsapni a szállásra május 14. és augusztus 31. közötti időszakra. Minden csomagajánlat tartalmazza az Aquasziget Élményfürdő korlátlan használatát.

Portobello Wellness Hotel Esztergom

Szintén a Prímás-szigeten található ez a 2026-ban megújult szálloda, mely közvetlen összeköttetésben áll az Aquasziget Élményfürdővel. 95 szobával rendelkezik, a lakosztályok egy része pedig egylégterű, ami ideális 4-5 fős családok vagy baráti társaságok elhelyezésére. A szálloda családbarát, így rengeteg szolgáltatás és kiegészítő szolgálja a kisgyerekekkel érkezők kényelmét, de még játszóház és animációs programok is gondoskodnak a szórakoztatásukról.

Mostanra biztosan kitaláltad, hogy erre a szálláshelyre is tudsz akciósan foglalni a JOY-NAPOK alatt: mégpedig 20% kedvezménnyel - minimum 2 éj foglalása esetén.

Hotel Karos Spa 4*

A 4 csillagos szálloda Zalakaros városában található festői környezetben. Egész évben fergeteges programokat ígér, de nemcsak pároknak, hanem gyermekes családoknak és baráti társaságoknak is. Ahogy a honlapján is olvasható: óriási vízi birodalom várja az ideérkezőket, emellett pedig jól felszerelt szaunapark is található, ahol még a jégbarlang is hozzájárul a feltöltődéshez. Különleges masszázsokban és egyedi gasztronómiai élményekben is része lehet az ide látogatónak.

JOY-NAPOK kupont találsz ehhez a szállodához is: a kupont minimum 2 éj tartózkodástól veheted igénybe, 2026. június 18-ig tartó foglalási időszakra. A tartózkodás félpanziós ellátással, korlátlan wellnesshasználattal, most egy üveg ajándék prosecco bekészítéssel és előzetes egyeztetés alapján ingyenes late check-out lehetőséggel értendő. A kupon más kedvezménnyel nem vonható össze, 2026. április 9. - június 15. között váltható be, június 18. utáni foglalásokra nem érvényesíthető.

