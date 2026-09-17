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4 egyszerű módszer, ami segíthet véget vetni az éjszakai forgolódásnak

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Kamilla
Életmód
Utoljára frissült: 2026. szeptember 17. 10:09

Forrás: Unsplash

alvás
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Lefekszel, becsukod a szemed, de fél órával később még mindig a másnapi teendőkön jár az eszed?

Négy apró változtatás segíthet abban, hogy könnyebben érkezzen meg az álom. A jó alvás nem kizárólag azon múlik, mi történik az utolsó fél órában lefekvés előtt. A reggeli fényektől a hálószoba hőmérsékletéig több olyan hétköznapi tényező is van, amely beleszólhat abba, mikor álmosodunk el, és mennyi idő alatt sikerül végül elaludnunk.

A jobb éjszaka már reggel elkezdődik

Ha esténként sokáig forgolódsz, érdemes először nem a lefekvésedet, hanem a reggeleidet megnézni. A szervezet belső órájának egyik legerősebb kapaszkodója a rendszeresség, ezért sokat számíthat, ha hétköznap és hétvégén is nagyjából ugyanabban az időben kelsz fel. Az ébredés utáni természetes fény szintén fontos jelzés a testednek: segít egyértelművé tenni, hogy elkezdődött a nappal, ami később az esti álmosság időzítésére is hatással lehet. Ébredés után ezért érdemes minél hamarabb kimenni a szabadba, akár csak egy rövid sétára.

Ne nézd meg, mennyi az idő

Hajnali kettőkor az órára pillantani ritkán nyugtat meg bárkit. Sokkal valószínűbb, hogy azonnal elkezded számolni, hány órád maradt az ébresztőig, ettől pedig még jobban ráfeszülsz arra, hogy most már tényleg el kellene aludnod. Érdemes az órát elfordítani, a telefont pedig olyan helyre tenni, ahol nem tudod néhány percenként ellenőrizni. Ha hosszabb ideje ébren fekszel, ne próbáld mindenáron kierőszakolni az alvást. Kelj fel, menj át egy másik helyiségbe, olvass néhány oldalt vagy válassz valamilyen nyugodt elfoglaltságot, majd csak akkor bújj vissza az ágyba, amikor újra álmosnak érzed magad. Így az ágy kevésbé kapcsolódik össze azzal az érzéssel, hogy ott órákon át ébren kell feküdnöd.

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forrás: Unsplash

A meleg zuhany után könnyebben jöhet az álom

Elsőre ellentmondásosnak tűnhet, de egy meleg zuhany vagy fürdő éppen azzal segíthet az elalvásban, hogy utána könnyebben csökkenhet a testhőmérsékleted. A szervezetünk természetes módon is hűlni kezd az esti órákban, ez pedig az alvásra való felkészülés része. Ugyanezért a hálószobát sem érdemes túlfűteni. Sok ember számára egy hűvösebb szoba kellemesebb alvási környezetet jelent, így az esti zuhany és a friss, nem túl meleg hálószoba együtt egyszerű része lehet az esti rutinnak.

Az utolsó órában már ne akarj mindent elintézni

Egész nap üzenetek, munka, hírek és értesítések között váltogatunk, majd bebújunk az ágyba, és azt várjuk az agyunktól, hogy néhány perc alatt kikapcsoljon. Lefekvés előtt érdemes hagyni magadnak egy nyugodtabb órát, amikor már nem próbálsz még gyorsan válaszolni három e-mailre, befejezni egy feladatot vagy végignézni mindent, ami aznap kimaradt. Tedd félre a telefont, vedd lejjebb a világítást, olvass, nyújts egy kicsit vagy írd ki magadból a másnapi teendőket. Nem kell bonyolult esti rituálét kialakítani: sokkal többet számíthat, ha a szervezeted minden este hasonló jeleket kap arról, hogy a nap véget ért, és már nem kell újabb feladatokra készülnie.

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