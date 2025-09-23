Amikor az öröklődésről beszélünk, szinte mindig a külsőségek jutnak eszünkbe először: kinek a szeme, kinek a haja, kinek a mosolya öröklődött tovább. De a genetika és a nevelés együtt olyan mély nyomokat hagy bennünk, amelyekről sokszor fogalmunk sincs, hogy nem is mi találtuk ki magunknak.

A szüleinktől – és tágabb értelemben az egész családi rendszerünktől – nemcsak biológiai adottságokat, hanem viselkedési mintákat, hiedelmeket és reakciórendszereket is kapunk. Ezek közül sokat olyan régóta hordozunk, hogy azt hisszük, „ilyen típus vagyok” – miközben lehet, hogy csak egy családi mechanizmus ismétlődik bennünk újra és újra.

Ez nem jó vagy rossz, inkább csak érdekes felismerés: mennyi mindenben tükrözzük vissza a szüleink világát – akkor is, ha tudatosan próbálunk különbözni tőlük.

Most megmutatunk 4 olyan dolgot, amit nagy eséllyel tőlük örököltél:

Galéria / 4 kép 4 dolog, amiről nem is gondolnád, de a szüleidtől örökölted Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria