Ha ezt a 4 dolgot gyakran elfelejted, az komoly problémára utalhat

Bemész a másik szobába, majd amikor odaérsz, fogalmad sincs, miért indultál el. Percekig próbálod előásni egy ismerős nevét, vagy már harmadszor nézed meg ugyanazt a fiókot a kulcsod után kutatva. Ismerős? Az ilyen kisebb kihagyások szinte mindenkivel előfordulnak, és önmagukban még nem jelentik azt, hogy baj lenne a memóriáddal.

Az életkor előrehaladtával ráadásul teljesen természetes lehet, hogy bizonyos információk felidézése valamivel több időt vesz igénybe. A problémát inkább az jelezheti, ha a feledékenység egyre gyakoribbá válik, egyértelmű változást jelent a korábbiakhoz képest, és már a hétköznapi életet is megnehezíti.

A preventív medicina szakorvosa négy olyan figyelmeztető jelet emelt ki, amelyet ilyen esetben már nem érdemes egyszerű szétszórtságként elintézni.

1. Rendszeresen elfelejted az időpontjaidat

Egyszer kihagyni egy fogorvosi időpontot vagy rossz napot beírni a naptárba bárkivel megtörténhet. Ha azonban korábban gond nélkül fejben tartottad a programjaidat, most pedig egyre gyakrabban maradsz le találkozókról, vizsgálatokról vagy más előre megbeszélt eseményekről, arra már érdemes odafigyelni.

A rendszeresen elmulasztott időpontok a valódi memóriazavar egyik lehetséges jelei lehetnek. Fontos különbség ugyanis, hogy valami csak éppen nem jut eszünkbe, vagy maga az információ nem maradt meg. Ha egy kis gondolkodás után segítség nélkül sikerül felidézned, mit beszéltetek meg, az nem ugyanaz, mint amikor az esemény teljesen kiesik az emlékezetedből.

2. Ismerős emberek neve sem jut eszedbe

Az emberi agy néha kifejezetten bosszantóan bánik a nevekkel. Pontosan látod magad előtt az illetőt, tudod, hol találkoztatok, talán még azt is, miről beszélgettetek legutóbb, csak éppen a neve nem akar előkerülni. Az ilyen alkalmi „a nyelvem hegyén van” pillanatok önmagukban nem számítanak szokatlannak.

A szakértő szerint akkor lehet érdemes komolyabban venni a jelenséget, ha rendszeresen olyan emberek nevét felejted el, akiket jól ismersz. Különösen fontos lehet a változás: ha ez korábban egyáltalán nem volt rád jellemző, most viszont egyre gyakrabban történik meg, érdemes beszélni róla orvossal. Nem mindegy az sem, hogy később eszedbe jut-e a név. A szakértő szerint az lehet aggasztóbb, ha az információ rövid idő alatt teljesen eltűnik, és még segítséggel sem sikerül felidézni.

3. Eltévedsz egy olyan helyen, amelyet jól ismersz

Ha egy új városban rossz utcába fordulsz, az valószínűleg csak annyit jelent, hogy ideje újra megnyitni a térképet. Egészen más azonban, amikor valaki hirtelen egy olyan helyen nem tud tájékozódni, amelyet évek óta jól ismer.

A szakértő az ismerős helyen való eltévedést szintén a figyelmeztető jelek közé sorolja. Ez jelentheti például azt, hogy valaki nem találja a megszokott útvonalat hazafelé, összezavarodik a saját környékén, vagy hirtelen nem tudja, hogyan jutott egy olyan helyre, ahová korábban rendszeresen járt. Itt sem egyetlen rossz kanyar számít. Inkább az, hogy egy korábban automatikusan működő képességgel kapcsolatban jelenik meg új és visszatérő nehézség.

4. Újra és újra ugyanazt mondod vagy kérdezed

Valószínűleg mindenki mesélte már el kétszer ugyanazt a történetet ugyanannak a barátnak. Ez még könnyen lehet egyszerű figyelmetlenség, főleg egy zsúfolt vagy stresszes időszakban. Más a helyzet, ha valaki néhány percen vagy órán belül újra felteszi ugyanazt a kérdést, vagy ismét elmeséli ugyanazt a történetet, miközben egyáltalán nem emlékszik arra, hogy erről már beszélt. Szakértő szerint különösen beszédes lehet, ha az ismétlést már a családtagok vagy más közeli hozzátartozók is rendszeresen észreveszik. A friss beszélgetések elfelejtése és ugyanannak a kérdésnek a többszöri feltevése valódi memóriazavar esetén is megjelenhet.