Életmód
4 csillagjegy, akinek megváltozik az élete a március 3-ai tízmilliószoros napon
Forrás: Gettyimages
4 sztár, akiről azt rebesgetik, hogy halott és egy klón vette át a helyét
A neten könnyen szárnyra kapnak az alaptalan teóriák. Az utóbbi években pedig egyre többen állítják, hogy számos híresség már halott, mert szembement a rendszerrel, és helyüket klónok vették át.
Promóciók
Az ikonikus kollekció új ékköve: ez a lenyűgöző árnyalat ihlette a Versace új illatát
5 virág, amit MOST ültess el, ha csodás kertet akarsz tavasszal és nyáron
Ha már márciusban belevágsz a kertrendezésbe, az alábbi virágok biztosan meghálálják ezt csodás külsejükkel.
Napi horoszkóp március 3.: az Ikrek nehez feladatot kapnak a nyakukba, az Oroszlánoknak érdemes megtanulniuk nemet mondani
A mai nap is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a keddi horoszkópot!
Napi horoszkóp március 2.: az Ikrek a környezetüknek bizonyíthatnak, a Szüzek nyomasztó tehertől szabadulhatnak meg
A hét első napján is izgalmas kalandok, váratlan fordulatok, sikerek vagy épp tanulságok várnak, azt azonban, hogy pontosan mire számíthatsz, csak akkor tudhatod meg, ha elolvasod a hétfői horoszkópot!
A születésed dátuma felfedi, milyen lélektípusba tartozol
Nagyon sokat elmond rólad az, hogy a hónap hányadik napján születtél!
Ezek a napok a tudatos teremtés, az elengedés és az új szándékok megfogalmazásának kiemelt időszakai. A március 3-ai dátum energetikailag különösen erős fordulópont lehet, hiszen bizonyos csillagjegyek számára valódi sorsfordító változást hozhat. A március 3-ai tízmilliószoros nap nem csupán spirituális különlegesség, hanem egyfajta belső iránytű is, ugyanis arra emlékeztet, hogy a változás sokszor egyetlen tudatos döntéssel kezdődik. A kérdés csak az, ki mer élni vele.
A következő válogatásban azok a csillagjegyeket szedtük egy csokorba, akikre nem egyszerűen nagy hatással lesz ez a nap, de ha nyitottak a változásokra, akkor minden szempontból megváltozhat az életük.
Íme a négy csillagjegy:
Hogy tetszett a cikk?
Életmód
Tudtad? 3 mindennapi probléma, amit a telefonod már képes megoldani helyetted
Promóciók
Az ikonikus kollekció új ékköve: ez a lenyűgöző árnyalat ihlette a Versace új illatát
Egy hétig kizártam minden cukrot az életemből: ezeket a változásokat vettem észre
Azért volt egy két változás, amit észrevettem magamon.
Napi horoszkóp március 3.: az Ikrek nehez feladatot kapnak a nyakukba, az Oroszlánoknak érdemes megtanulniuk nemet mondani
A mai nap is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a keddi horoszkópot!
4 sztár, akiről azt rebesgetik, hogy halott és egy klón vette át a helyét
A neten könnyen szárnyra kapnak az alaptalan teóriák. Az utóbbi években pedig egyre többen állítják, hogy számos híresség már halott, mert szembement a rendszerrel, és helyüket klónok vették át.
4 csillagjegy, akire óriási hatással lesz a március 3-i vörös hold
Mindenki érzi majd a hatását, de négy csillagjegy extra energiákat tapasztal majd. És ez óriási mérföldkő is lehet.
Amal Clooney 6 szabálya, amit minden stílusos nőnek meg kéne fogadnia
Amal Clooney stílusérzéke valóban elit kategória.
5 virág, amit MOST ültess el, ha csodás kertet akarsz tavasszal és nyáron
Ha már márciusban belevágsz a kertrendezésbe, az alábbi virágok biztosan meghálálják ezt csodás külsejükkel.