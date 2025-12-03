Életmód
4 csillagjegy, aki december 3-án lezár egy 15 éves nehéz időszakot: végre beköszönt a boldogság az életükbe
Forrás: imdb
4 csillagjegy, aki december 3-án lezár egy 15 éves nehéz időszakot: végre beköszönt a boldogság az életükbe
Vannak időszakok, amelyek alatt az ember szinte észrevétlenül tanulja a kitartást, a tűrést és az újrakezdést.
Életmód
A nagy szaloncukor-teszt: megkóstoltuk a szezon legmenőbb ízeit - ezeket kell azonnal beszerezned
Promóciók
A Jawhara parfüm kollekció – Több, mint illat – Ne csak parfümöt viselj, aurát is!
Promóciók
Mautner Zsófival hangoldóik a karácsonyra Kajdi Csaba
Promóciók
Megújult az Allee INTERSPAR: még kényelmesebb lett a mindennapi bevásárlásod
Promóciók
Így készül a show a színfalak mögött - Kerényi Virág, a Csináljuk a fesztivált! vezető stylistja mesél
Promóciók
A Pizza Me-ben mostantól nem csak pizzák közül válogathatunk
Napi horoszkóp december 3.: a Rákoknak érdemes mihamarabb továbblépniük, a Szüzekre váratlanul nagy felelősség hárul
A hét közepe is igazán izgalmasnak ígérkezik, a csillagok állása ugyanis ismét váratlan eseményeket hozhat, érdemes tehát mindenképp elolvasnod a szerdai horoszkópot is!
4 csillagjegy, akire rátalál az igaz szerelem decemberben
Az év utolsó hónapja mindig különös hangulatot hordoz. Pláne ennek a négy csillagjegynek, akire rátalál a szerelem.
Ezt a 2 csizmát Katalin hercegné többé nem viseli: helyette ezeket imádja most
A hercegné két egykor imádott csizmáját már jó ideje nem viseli.
A steril hatású díszítés már ciki! Ezek most a legmenőbb karácsonyi dekor trendek
A 2025-ös karácsony egy egészen másfajta ünnepet hoz: kevesebb tökéletességet, de annál több újdonságot. Legalábbis erről árulkodik az új trend.
Tizenöt év hosszú idő, egy életciklus, amely alatt sokan megérnek, változnak, néha összetörnek, majd újra felépítik magukat. 2025. december 3-a azonban különösen erős energiákat hozhat azoknak, akik készen állnak a lezárásra. Mintha egy láthatatlan ajtó végre kinyílna, és valami eddig elérhetetlennek tűnő megérkezne: könnyedség, belső béke, felszabadulás. Ez a nap négy csillagjegy számára különösen sorsfordító lehet. Ők most elengedhetik azt, ami eddig visszatartotta őket, akár egy kapcsolatot, egy félelmet, egy régi traumát vagy épp önmaguk korlátozó hitét. Tizenöt év után végre fellélegezhetnek.
Lássuk!
Hogy tetszett a cikk?
Életmód
7 luxus ihletésű ünnepi meglepetés, ha igazán emlékezetes ajándékot adnál
Életmód
A nagy szaloncukor-teszt: megkóstoltuk a szezon legmenőbb ízeit - ezeket kell azonnal beszerezned
Divat
Melyik ünnepi karakter vagy? Megmutatjuk, milyen csillogó ajándék való neked
Promóciók
A Jawhara parfüm kollekció – Több, mint illat – Ne csak parfümöt viselj, aurát is!
Promóciók
Mautner Zsófival hangoldóik a karácsonyra Kajdi Csaba
Promóciók
Megújult az Allee INTERSPAR: még kényelmesebb lett a mindennapi bevásárlásod
Promóciók
Így készül a show a színfalak mögött - Kerényi Virág, a Csináljuk a fesztivált! vezető stylistja mesél
Promóciók
A Pizza Me-ben mostantól nem csak pizzák közül válogathatunk
4 szépségápolási szokás, amit mindenki megbán 30 felett, hogy nem kezdte el előbb
Ha még a húszas éveidben jársz, akkor ezeket a szokásokat mindenképp iktasd be, mert meglesz az eredménye. Annak is, ha csinálod, és annak is, ha nem.
A steril hatású díszítés már ciki! Ezek most a legmenőbb karácsonyi dekor trendek
A 2025-ös karácsony egy egészen másfajta ünnepet hoz: kevesebb tökéletességet, de annál több újdonságot. Legalábbis erről árulkodik az új trend.
Napi horoszkóp december 3.: a Rákoknak érdemes mihamarabb továbblépniük, a Szüzekre váratlanul nagy felelősség hárul
A hét közepe is igazán izgalmasnak ígérkezik, a csillagok állása ugyanis ismét váratlan eseményeket hozhat, érdemes tehát mindenképp elolvasnod a szerdai horoszkópot is!
9 jel, hogy tényleg csak szexre kellesz neki
Honnan tudod, hogy ez részéről csak egy könnyed kis szórakozás? Az alábbi jelek egyértelműen felfedik!
Ezt a 2 csizmát Katalin hercegné többé nem viseli: helyette ezeket imádja most
A hercegné két egykor imádott csizmáját már jó ideje nem viseli.
Hivatalosan is itt a tél! Így öltöznek most azok a nők, akik igazán divatosak - Te köztük vagy?
Így maradj divatos a téli hónapokban is!