4 csillagjegy, aki lezár egy két éve tartó, küzdelmekkel teli időszakot

Napi Horoszkóp
Életmód
Divat
Szépség
Sztárok
Kult
Promóciók
  1. Főoldal
  2. Életmód

4 csillagjegy, aki lezár egy két éve tartó, karmikus kihívásokkal, próbatételekkel, küzdelmekkel teli időszakot

#horoszkóp
#Asztrológia
#Galéria
#Csillagjegy
#lezárás
#akadályok
#küzdelmek
Dóri
Életmód
Utoljára frissült: 2026. augusztus 11. 12:01

Forrás: Liane Hentscher / Courtesy of Prime © Amazon Content Services LLC

Off Campus
A feliratkozásod hibába ütközött. Kérjük próbáld meg újra!
Köszönjük, sikeresen feliratkoztál!

Vár a JOY Beauty Club!

 Szeretnél mindenről elsők között értesülni? Iratkozz fel hírlevelünkre!

A nap cikke

Sztárok, akik DNS-tesztet követeltek, mert nem hitték el, hogy övék a gyerek

Van, aki jogosan kételkedett, másnak viszont kellemetlen meglepetést okozott a DNS-teszt – ezek a sztárok biztosra akartak menni, mielőtt elismerték volna a gyereket.

Életmód

Megjelent a JOY Shape Up digitális lapszáma, címlapon Kiss Virággal

Új lendületre vágysz? A JOY Shape Up Kiss Virággal, edzésekkel, receptekkel és praktikus tippekkel segít, hogy örömmel t...

Életmód

A fesztiválszezonnak még nincs vége: 3 dolog, aminek mindig a táskádban a helye a hőségben!

Ez az év egyik legcsodálatosabb és legszabadabb időszaka, de ha nem vigyázol, sajnos veszélybe is kerülhet az egészséged...

Promóciók

Öt dolog, amit sokan rosszul tudnak az ártalomcsökkentésről és a nikotinpárnáról

Tények és tévhitek: ezt érdemes tudni az ártalomcsökkentésről. A leggyakoribb tévhitek a dohányzásról.

Promóciók

Grandevú Családi Nap 2026 – Egy nap, ahol az autók, a zene és a családi élmények találkoznak

Szeptember 6-án a budapesti Városháza Park ad otthont a Grandevú Családi Napnak, amely egész napos, ingyenes kikapcsolód...
Olvasd el!

Napi horoszkóp augusztus 13.: a Nyilasok új helyzetben találják magukat, a Vízöntőknek kikapcsolódásra van szükségük

A hét második felében is izgalmas kalandok, váratlan fordulatok, sikerek vagy épp tanulságok várnak, azt azonban, hogy pontosan mire számíthatsz, csak akkor tudhatod meg, ha elolvasod a csütörtöki horoszkópot!

Olvasd el!

Tudtad? Ez a különleges képességed a csillagjegyed szerint

Lehet, hogy te vagy az a barát, aki mindig megérzi, ha valami nincs rendben, vagy éppen az, aki pillanatok alatt megoldja a legbonyolultabb helyzeteket? Az asztrológia szerint minden csillagjegynek megvan a maga különleges szuperereje.

Olvasd el!

Melyik Harry Potter-karakter vagy a csillagjegyed alapján?

Kíváncsi vagy, hogy Hermione Granger, Luna Lovegood vagy esetleg Sirius Black áll hozzád a legközelebb? A csillagjegyed sokat elárulhat arról, melyik Harry Potter-karakter személyisége hasonlít leginkább a tiédre.

Olvasd el!

27 éve nem láttunk ilyet Európában: augusztus 12-én egymást érik az égi csodák

Érdemes ma többször az égre pillantani, augusztus 12. ugyanis az év egyik legizgalmasabb csillagászati napjának ígérkezik.

Olvasd el!

Hivatalosan is ez a párizsi nők kedvenc papucsa idén nyáron

Hogyha valami igazán feltűnőre vágysz az idei nyárra, akkor ez a papucs tetszeni fog!

Facebook
Twitter
Pinterest
Ha közéjük tartozol, akkor le a kalappal előtted, mert hősként álltad a sarat az elmúlt huszonnégy hónapban… és az égiek végre megjutalmaznak a kitartásodért!

Bármennyire is szeretnénk, sajnos nem kerülhetjük el a hullámvölgyeket, a nehéz időszakokat az életben, és akad négy csillagjegy az állatövben, akiknek az elmúlt két évük kifejezetten tele volt kihívásokkal, próbatételekkel és bonyodalmakkal – ami a fájdalmas pillanatok, a csalódások ellenére mégiscsak az ő fejlődésüket szolgálta. Most, hogy megtanulták azokat a leckéket, amiket az univerzum szánt nekik, végre fellélegezhetnek, és élvezhetik a problémamentes napokat!

A galériánkból megtudod, ki az a 4 csillagjegy, aki lezár egy két éve tartó, karmikus kihívásokkal, próbatételekkel, küzdelmekkel teli időszakot!

Galéria / 4 kép

4 csillagjegy, aki lezár egy két éve tartó, küzdelmekkel teli időszakot

Megnézem a galériát
Bezár
Bezár, vissza a cikkhez
Kép betöltése
A galéria folytatódik, lapozz tovább →
Hirdetés
Galéria

Hogy tetszett a cikk?

Egynek jó.
Nice job!
Imádom!

Életmód

Megjelent a JOY Shape Up digitális lapszáma, címlapon Kiss Virággal

Új lendületre vágysz? A JOY Shape Up Kiss Virággal, edzésekkel, receptekkel és praktikus tippekkel segít, hogy örömmel t...

Életmód

A fesztiválszezonnak még nincs vége: 3 dolog, aminek mindig a táskádban a helye a hőségben!

Ez az év egyik legcsodálatosabb és legszabadabb időszaka, de ha nem vigyázol, sajnos veszélybe is kerülhet az egészséged...

Promóciók

Öt dolog, amit sokan rosszul tudnak az ártalomcsökkentésről és a nikotinpárnáról

Tények és tévhitek: ezt érdemes tudni az ártalomcsökkentésről. A leggyakoribb tévhitek a dohányzásról.

Promóciók

Grandevú Családi Nap 2026 – Egy nap, ahol az autók, a zene és a családi élmények találkoznak

Szeptember 6-án a budapesti Városháza Park ad otthont a Grandevú Családi Napnak, amely egész napos, ingyenes kikapcsolód...
Kép
Életmód

10 improvizált jelenet a Jóbarátokból, ami után egészen máshogy nézed az epizódokat

Ettől csak még viccesebbek ezek a jelenetek!

Kép
Divat

Hivatalosan is ez a párizsi nők kedvenc papucsa idén nyáron

Hogyha valami igazán feltűnőre vágysz az idei nyárra, akkor ez a papucs tetszeni fog!

Kép
Divat

Ezek a koppenhágai fashion week legjobb trendjei

A dán nők megmutatták, hogy mi lesz a divat az elkövetkezendő szezonban.

Kép
Sztárok

Sztárok, akik DNS-tesztet követeltek, mert nem hitték el, hogy övék a gyerek

Van, aki jogosan kételkedett, másnak viszont kellemetlen meglepetést okozott a DNS-teszt – ezek a sztárok biztosra akartak menni, mielőtt elismerték volna a gyereket.

Kép
Életmód

Napi horoszkóp augusztus 13.: a Nyilasok új helyzetben találják magukat, a Vízöntőknek kikapcsolódásra van szükségük

A hét második felében is izgalmas kalandok, váratlan fordulatok, sikerek vagy épp tanulságok várnak, azt azonban, hogy pontosan mire számíthatsz, csak akkor tudhatod meg, ha elolvasod a csütörtöki horoszkópot!

Kép
Életmód

7 megúszós szexpóz, ha nem akarsz mozogni, de élvezni annál inkább

Nem minden együttlétnek kell izzasztó edzésnek lennie.

Mi vár rád ma?

Tudd meg a napi horoszkópodból!

A feliratkozást nem sikerült rögzíteni, kérjük próbáld újra!
Köszönjük, sikeresen feliratkoztál!